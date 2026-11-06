Κορρές: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για κοινό έλεγχο από HALCYON και HERBARIUM

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Την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κορρές Ανώνυμη Εταιρεία – Φυσικά Προϊόντα», από τις εταιρείες «Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR» και «Herbarium Holding Limited» ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 926/2026 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011.

Η συγκέντρωση αφορά κυρίως την αγορά παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και τιμής, τα οποία διατίθενται κατά κανόνα μέσω επιλεκτικών δικτύων διανομής και κατά κύριο λόγο στην παρούσα υπόθεση μέσω φαρμακείων (φυσικών και ηλεκτρονικών/ e-shops).

Ως σχετική γεωγραφική αγορά της συγκέντρωσης ορίζεται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Mε την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι στην υπό κρίση συγκέντρωση δεν υφίσταται οριζοντίως επηρεαζόμενη αγορά ή οιαδήποτε κάθετη διασύνδεση μεταξύ των δραστηριοτήτων των μερών.

Κατά συνέπεια, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, η υπό κρίση η συγκέντρωση δεν αναμένεται να προκαλέσει αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις στη λειτουργία των σχετικών αγορών, στις οποίες αφορά.