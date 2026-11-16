ΜΕΒΓΑΛ: Επίσημος Χρυσός Χορηγός του ΓΑΣ Κουφαλίων

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Για τα επόμενα δύο χρόνια η ανδρική ομάδα του ΓΑΣ Κουφαλίων θα αγωνίζεται με την ονομασία ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΜΕΒΓΑΛ, με τη ΜΕΒΓΑΛ να αναλαμβάνει τον ρόλο του Επίσημου Χρυσού Χορηγού.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, «η στήριξη του αθλητισμού αποτελεί μια φυσική προέκταση της δραστηριότητας και της φιλοσοφίας της ΜΕΒΓΑΛ. Ως εταιρεία που παράγει γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, υποστηρίζει τη σημασία της άσκησης και της υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους».

Η ανακοίνωση της ΜΕΒΓΑΛ

Η σχέση της ΜΕΒΓΑΛ με τον Αθλητικό Σύλλογο ΓΑΣ Κουφαλίων χρονολογείται στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του συλλόγου, αρχές της δεκαετίας 1980, και συνεχίζεται σταθερά μέχρι σήμερα.

Για την εταιρεία, που ξεκίνησε τη διαδρομή της από τα Κουφάλια, η συνεργασία με τον ΓΑΣ Κουφαλίων αποτελεί έναν ακόμη τρόπο να βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους της περιοχής και να στηρίζει μια προσπάθεια που συνδέει τον αθλητισμό με την τοπική κοινωνία.

Φέτος αυτή η μακρόχρονη σχέση αποκτά νέα διάσταση, καθώς η ομάδα μπάσκετ αγωνίζεται για πρώτη φορά σε εθνική κατηγορία. Συγκεκριμένα, ο ΓΑΣ Κουφαλίων εξασφάλισε την άνοδό του στη National League 2 (Γ΄ Εθνική), ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην αθλητική του διαδρομή. Για τα επόμενα δύο χρόνια μάλιστα η ανδρική ομάδα θα αγωνίζεται με την ονομασία ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΜΕΒΓΑΛ, με τη ΜΕΒΓΑΛ να αναλαμβάνει τον ρόλο του Επίσημου Χρυσού Χορηγού.

Η στήριξη του αθλητισμού αποτελεί μια φυσική προέκταση της δραστηριότητας και της φιλοσοφίας της ΜΕΒΓΑΛ. Ως εταιρεία που παράγει γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, υποστηρίζει τη σημασία της άσκησης και της υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους.

Με κοινό σημείο αναφοράς τον τόπο τους, η ΜΕΒΓΑΛ και ο ΓΑΣ Κουφαλίων ξεκινούν μαζί αυτή τη νέα διαδρομή, με στόχο μια δυνατή αγωνιστική παρουσία και πολλές ακόμη στιγμές που θα κάνουν την τοπική κοινωνία περήφανη.