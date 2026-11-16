Τράπεζες: Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις

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«Οι συστημικοί όμιλοι στην εγχώρια χρηματοπιστωτική αγορά δεν παίζουν πλέον μπάλα μόνοι τους». Τη φράση αυτή επέλεξε κορυφαία τραπεζική πηγή για να περιγράψει την ενίσχυση της πίεσης που δέχονται σήμερα οι τέσσερις μεγάλοι του κλάδου τόσο από τον εσωτερικό όσο και από τον διεθνή ανταγωνισμό. Το ίδιο στέλεχος σημειώνει πως οι νέες συνθήκες ευνοούν τους καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες, πιο ελκυστικές και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς κάλυψη των αναγκών τους.

Το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί σκιαγράφησαν οι τραπεζικές διοικήσεις κατά την πρόσφατη παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους στην επενδυτική κοινότητα. Το μήνυμα που εξέπεμψαν ήταν κοινό: Η εν εξελίξει μάχη για τη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων σε όλες τις κατηγορίες πίστης πιέζει τα spreads των δανείων σε χαμηλότερα επίπεδα. Μπορεί αυτή η εξέλιξη να μην έχει χτυπήσει ακόμη τους δείκτες των επιτοκιακών περιθωρίων, κυρίως λόγω της δομής του τραπεζικού παθητικού, συνιστά όμως μία πρόκληση για την εξέλιξη της κερδοφορίας των επόμενων ετών.

Το μέγεθος της αγοράς

Οπως επισημαίνουν αναλυτές, «οι συνθήκες στην ελληνική αγορά παραμένουν ολιγοπωλιακές, ο αριθμός των αξιόχρεων πελατών, ωστόσο, δεν είναι και απεριόριστος». Αυτό σημαίνει, κατά τους ίδιους κύκλους, ότι «τα πιστωτικά ιδρύματα κονταροχτυπιούνται για να εντάξουν στο χαρτοφυλάκιό τους φυσικά και νομικά πρόσωπα με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα και διαφανή οικονομικά δεδομένα».

Ως αποτέλεσμα, το κόστος χρήματος μειώνεται προς όφελος των φερέγγυων δανειοληπτών. Αυτό διαφάνηκε ξεκάθαρα τους τελευταίους μήνες. Παρά την αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ, τα επιτόκια στα νέα δάνεια στην Ελλάδα είτε παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά ή όπου αυξήθηκαν η μεταβολή ήταν σημαντικά πιο χαμηλή από την αντίστοιχη των ευρωπαϊκών δεικτών αναφοράς.

Αποταμιεύσεις

Καλύτερες προσφορές μετά από αρκετά χρόνια βλέπουμε όμως και στα κλασικά καταθετικά προϊόντα. Οι υγιείς μικρότεροι πόλοι του συστήματος, Optima Bank και Credia Bank, μέσω υψηλών αποδόσεων στις προθεσμιακές καταθέσεις, που ξεπερνούν ακόμη και το 2%, στοχεύουν στην προσέλκυση πελατών για την ανάπτυξη των λοιπών εργασιών τους.

Πρόκειται για επίπεδα ακόμη και τετραπλάσια σε σχέση με τα επιτόκια των συστημικών τραπεζών. Ανάλογες προσφορές έχουν ενεργοποιηθεί και σε προϊόντα ανοιχτής ζήτησης, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι άτοκα στα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα. Εν προκειμένω υπάρχουν προσφορές με ετήσιο όφελος άνω του 1%, ενώ η neobank της Πειραιώς, Snappi, λάνσαρε πρόσφατα αποταμιευτικό λογαριασμό με επιτόκιο έως και 2,25% χωρίς καμία δέσμευση των χρημάτων.

Σε αντίθεση λοιπόν με λίγα χρόνια νωρίτερα, οι καταθέτες έχουν επιλογές για ένα καλύτερο παθητικό εισόδημα.

Οι ψηφιακοί παίκτες

Παράλληλα, η ανάπτυξη των ψηφιακών τραπεζών πιέζει τις τράπεζες για την ταχύτερη τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών τους. Πρόσφατα μέλος διοικητικού συμβουλίου σε συστημικό όμιλο ανέφερε σε συνομιλητές του πως οι επενδύσεις που γίνονται στην Πληροφορική στόχο έχουν την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχων των πιο δημοφιλών διεθνώς mobile-only πιστωτικών ιδρυμάτων. Κι αυτό διότι, υπογράμμισε σχετικά, η ευκολία στην εκτέλεση συναλλαγών και οι προηγμένες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου αποτελούν επαρκείς λόγους για να τις προτιμήσουν οι έλληνες καταναλωτές. Εντόπισε δε τη μεγαλύτερη απειλή στον τομέα του asset management, καθώς παρατηρείται σημαντική διείσδυση των συγκεκριμένων οργανισμών ειδικά σε νεότερες ηλικίες.

Υπό αυτές τις συνθήκες οι συστημικές τράπεζες προχωρούν σε συνεχείς επικαιροποιήσεις των mobile app και γενικά των online υπηρεσιών ώστε οι πελάτες τους να μπορούν να κάνουν με ευκολία και ταχύτητα τα πάντα: να παίρνουν δάνειο, να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, να αποταμιεύουν, να επενδύουν ή να αποκτούν ένα ασφαλιστικό προϊόν. Ταυτόχρονα, εξειδικευμένα στελέχη είναι πάντα δίπλα τους, λειτουργώντας ως προσωπικοί σύμβουλοι, με τη μεγαλύτερη μάχη να δίνεται για τα μερίδια σε personal και private banking.

Οι προμήθειες

Τέλος, κερδισμένοι είναι οι καταναλωτές και ως προς την εφαρμοζόμενη τιμολογιακή πολιτική. Οσο οι neobanks λειτουργούν με χαμηλότερες προμήθειες τόσο θα πιέζονται τα παραδοσιακά ιδρύματα για την παροχή φθηνότερων και καλύτερων υπηρεσιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χρέωση μετατροπής συναλλάγματος. Ο μηδενισμός της πριν από κάποια χρόνια από τη Revolut, τη fintech που έχει πλέον πάνω από 2 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, έστρεψε όσους ταξιδεύουν εκτός ευρωζώνης στην αξιοποίηση των υπηρεσιών της. Κι αυτό διότι σε εκείνη τη φάση οι ελληνικές τράπεζες επιβάρυναν με σημαντικά ποσά τους πελάτες τους για τις ίδιες ακριβώς συναλλαγές.

Σήμερα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Σχεδόν όλοι οι εγχώριοι παίκτες διαθέτουν κάρτες με μηδενική προμήθεια συναλλάγματος, με καλύτερους μάλιστα όρους σε σχέση με τα χωρίς μηνιαία συνδρομή προγράμματα της Revolut.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ