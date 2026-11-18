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Με θετικά πρόσημα ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι περισσότερες αγορές της Ασίας, έπειτα από μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τεχνολογικές μετοχές της Νότιας Κορέας, οι οποίες οδήγησαν την άνοδο στην περιοχή, ενώ στην Ιαπωνία τα ισχυρότερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τις εξαγωγές προσέφεραν στήριξη στο επενδυτικό κλίμα.

Οι δείκτες

Ο νοτιοκορεατικός Kospi κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη στην περιοχή, ενισχυόμενος κατά 1,99% στις 5.067,44 μονάδες, με ώθηση από τις μετοχές των μεγάλων εταιρειών ημιαγωγών. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 0,28%, κλείνοντας στις 59.024,28 μονάδες.

Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά 0,87%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,18%, στις 3.983,77 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 0,69%, συμπληρώνοντας πέντε διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις.

Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψαν οι εξαγωγές της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο, αυξανόμενες κατά 20,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Η επίδοση ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση 20%, ενώ ήταν αισθητά υψηλότερη από το 16,5% του Σεπτεμβρίου, βάζοντας τέλος σε δύο μήνες επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης των εξαγωγών.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του τεχνολογικού κλάδου, καθώς η αξία των εξαγωγών εξοπλισμού κατασκευής ημιαγωγών εκτινάχθηκε κατά 49,7%, αποτελώντας έναν από τους βασικούς παράγοντες ενίσχυσης των ιαπωνικών εξαγωγών.

Ισχυρή ήταν και η επίδοση της αυτοκινητοβιομηχανίας, με τις εξαγωγές οχημάτων να αυξάνονται κατά 19,9% σε ετήσια βάση.

Σε ό,τι αφορά τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της Ιαπωνίας, οι εξαγωγές προς την Κίνα ενισχύθηκαν κατά 13,3%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης του 23,9%, καταγράφηκε στις αποστολές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.