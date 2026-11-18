Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Περισσότερα από σαράντα εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι είναι η αξία των 90 και πλέον ακινήτων, ανά την Ελλάδα, οι καταθέσεις και ο,τιδήποτε επενδυτικά προϊόντα που έχουν εντοπιστεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο».

Ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου με διάταξή του έχει δεσμεύσει περισσότερα από 90 ακίνητα, ενώ στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής βρίσκονται τουλάχιστον 210 πρόσωπα και περίπου 340 εταιρείες.

Τα ευρήματα

Οι αριθμοί και τα ευρήματα όσο προχωρά η έρευνα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά και αποτυπώνουν το μέγεθος της έκνομης δραστηριότητας των συλληφθέντων και των υπολοίπων κατηγορουμένων, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Παράλληλα, όμως δείχνουν πως εδώ και πολλά χρόνια τα ελεγχόμενα από την ποινική δικαιοσύνη πρόσωπα κατάφερναν να δρουν ανενόχλητα και να περνούν κάτω από τα ραντάρ ελέγχου των αρμόδιων αρχών, χωρίς ουδείς από όσους είχαν υποχρέωση και δυνατότητα να αντιληφθούν το «οικοδόμημα» που είχε χτιστεί .

Ενδεικτικό του μεγέθους της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης στο πλαίσιο της συνεργασίας της ελληνικής Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με αντίστοιχες αρχές του εξωτερικού έχουν εντοπιστεί χρηματικά ποσά που δεν είχαν χαρτογραφηθεί μέχρι σήμερα και έμεναν άγνωστα.

Σε κάθε περίπτωση, όπως εξάλλου προβλέπει ο νόμος, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η «έρευνα Βουρλιώτη» για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ήδη ετοιμάζεται πολυσέλιδο πόρισμα με όλα τα ευρήματα για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα το οποίο άμεσα θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες .

Σε περίπτωση, δεν που ο αριθμός των ευρημάτων αυξηθεί μετά το τέλος της έρευνας της Αρχής, τότε όσα στοιχεία περιέλθουν σε γνώση της θα αποστέλλονται αμέσως στην ποινική δικαιοσύνη που έχει και τον τελευταίο λόγο.

IN.GR