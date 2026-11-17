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Aρχίζει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τη β‘ πρόσκληση του προγράμματος Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης 2026-2027, η οποία αφορά τη χορήγηση voucher για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά αποκλειστικά παιδιά που δεν έλαβαν voucher κατά την α‘ Πρόσκληση του Β’ κύκλου του Προγράμματος και καλύπτει θέσεις στις κατηγορίες δομών: Α1 Βρεφικοί Σταθμοί, Α2 Παιδικοί Σταθμοί, Β1, Β2 και Β3 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για βρεφικά, παιδικά τμήματα και τμήματα για παιδιά με αναπηρία.

Πώς υποβάλονται οι αιτήσεις για voucher παιδικών σταθμών

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 15:00, αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr).

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οικογένειες με αυξημένες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, καθώς και στα παιδιά με αναπηρία.

Η συγκεκριμένη β’ πρόσκληση χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, διευρύνοντας περαιτέρω τον αριθμό των ωφελούμενων παιδιών και ενισχύοντας την υποστήριξη των οικογενειών που έχουν ανάγκη πρόσβασης σε δομές προσχολικής αγωγής και φροντίδας

Με την τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται η κάλυψη επιπλέον θέσεων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με αυξημένα εισοδηματικά όρια και δυνατότητα χορήγησης voucher πλήρους ή μειωμένης αξίας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε οικογένειας.

To χρονοδιάγραμμα

Η διαδικασία της υποβολής έχει απλοποιηθεί, καθώς η πλειονότητα των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών θα αντλείται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΕΕΤΑΑ, τα προσωρινά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στις 3 Δεκεμβρίου, η περίοδος των ενστάσεων είναι από τις 4 έως και τις 8 Δεκεμβρίου, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 11 Δεκεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε σχετική πληροφορία από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr.

Ουσιαστική παρέμβαση

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, Αναστάσιος Μαυρίδης, δήλωσε πως «η β’ πρόσκληση του προγράμματος αποτελεί μία ουσιαστική παρέμβαση στήριξης της οικογένειας και της προσχολικής αγωγής. Με τη χρηματοδότηση από πόρους του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν περισσότερα παιδιά και να εξυπηρετηθούν επιπλέον οικογένειες που δεν ωφελήθηκαν από την α’ πρόσκληση».

«Στόχος μας», προσέθεσε, «είναι να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν θα στερηθεί την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης εξαιτίας κοινωνικών ή οικονομικών περιορισμών. Η ΕΕΤΑΑ συνεχίζει με συνέπεια να αξιοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία και τους πόρους της Πολιτείας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την έμπρακτη στήριξη των οικογενειών σε ολόκληρη τη χώρα».