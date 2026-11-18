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Μετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία της υπερσύγχρονης μονάδας της στον Αυλώνα Αττικής, όπου επενδύθηκαν κεφάλαια πλέον των 40 εκατ. ευρώ, η εταιρεία «Οικογένεια Στεργίου» βάζει πλώρη για μία νέα σημαντική επένδυση. Αυτή τη φορά στην Τρίπολη Αρκαδίας όπου «στρώνει» το έδαφος για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής μπισκότων, παξιμαδιών και διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής.

«Οικογένεια Στεργίου»: Η νέα επένδυση

Ήδη, έχουν γίνει τα πρώτα βήματα κατ΄αρχάς στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδοτικής διαδικασίας, με την έκδοση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας απόφασης υπαγωγής της μονάδας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Εκτιμάται ότι η εν λόγω επένδυση θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ, θα επεκτείνει την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας και θα αποτελέσει εν γένει μία σημαντική κίνηση για τον εγχώριο κλάδο των τροφίμων.

Η εταιρεία «Οικογένεια Στεργίου», ενίσχυσε περαιτέρω τις πωλήσεις της με τον κύκλο εργασιών της να διαμορφώνεται στα 66,45 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 60,76 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 9,37%. Για τη φετινή χρονιά, δε, η διοίκησή της εκτιμά ότι η αύξηση των πωλήσεων θα συνεχιστεί, με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, ώστε να λαμβάνει έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα.

Οι οικονομικές επιδόσεις

Το 2025, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 13.223.608,33 ευρώ σε σχέση με 12.383.136,15 ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 6,79%.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 6.439.995,48 ευρώ το 2025 σε σχέση με κέρδη 8.396.381,40 ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.956.385,92 ευρώ (23,30%), ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 5.159.624,30 ευρώ το 2025, σε σχέση με 6.638.057,87 ευρώ το 2024.

Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποσβέσεων, οι οποίες ανήλθαν σε 6.309.098,64 ευρώ, έναντι 3.506.103,15 ευρώ την προηγούμενη χρήση, λόγω της πλήρους λειτουργίας της νέας παραγωγικής μονάδας στον Αυλώνα. Και όπως σημειώνεται, βασική προτεραιότητα αποτέλεσε η σταδιακή κλιμάκωση της

παραγωγής στη νέα υπερσύγχρονη μονάδα στον Αυλώνα.

Όπως είχε προβλεφθεί, η κερδοφορία του 2025 απορρόφησε το κύριο βάρος των λειτουργικών δαπανών και των αποσβέσεων της νέας επένδυσης. Ωστόσο, η συνεχής αύξηση του όγκου παραγωγής οδήγησε τη μονάδα πιο κοντά στο σημείο κάλυψης των εξόδων της, ενισχύοντας παράλληλα τη δυνατότητα κάλυψης νέων μεριδίων αγοράς.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (πλην δανειακών) μειώθηκαν κατά 7.044.449,35 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ανερχόμενες σε 12.535.637,08 ευρώ κατά την 31/12/2025. Η μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αποδίδεται κυρίως στη μείωση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές κατά 6.698.334,05 ευρώ, λόγω της εξόφλησης των υποχρεώσεων που είχαν προκύψει από την υλοποίηση του επενδυτικού έργου της νέας παραγωγικής μονάδας.