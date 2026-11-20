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Με ισχυρές απώλειες έκλεισε η Wall Street την Παρασκευή, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα δύσκολη εβδομάδα για τις αγορές. Η πολυαναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο έδωσε στους επενδυτές αφορμή να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους από το ράλι των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης. Ο Nasdaq Composite πέρασε σε αρνητικό έδαφος από την αρχή του έτους, ενώ ο S&P 500 μπήκε σε ζώνη διόρθωσης, όπως και ο Dow Jones.

Ο Nasdaq Composite, στον οποίο κυριαρχούν οι τεχνολογικές μετοχές, υποχώρησε κατά 5,28%, κλείνοντας στις 22.617,73 μονάδες. Οι απώλειές του από την αρχή του έτους διαμορφώθηκαν στο 2,7%.

Ο ευρύτερος S&P 500 έχασε 3,7% και έκλεισε στις 6.910,39 μονάδες, ενώ ο βιομηχανικός Dow Jones υποχώρησε κατά 949,73 μονάδες ή 1,93%, στις 48.147,33 μονάδες. Και οι δύο δείκτες βρέθηκαν 10% κάτω από τα ιστορικά υψηλά κλεισίματός τους.

Η πτώση της Anthropic

Η μετοχή της Anthropic υποχώρησε κατά 10%, χάνοντας το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που είχε σημειώσει την Πέμπτη, όταν στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της στον Nasdaq είχε ενισχυθεί κατά 17%. Η πτώση άσκησε πιέσεις ευρύτερα στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι μετοχές των κατασκευαστών τσιπ Advanced Micro Devices (AMD) και Nvidia υποχώρησαν κατά 12% και πάνω από 11%, αντίστοιχα. Οι πιέσεις στη Nvidia εντάθηκαν μετά το δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) εξετάζει πιθανά ζητήματα σχετικά με τις λογιστικές πρακτικές της εταιρείας. Η Micron Technology έχασε πάνω από 13%.

Οι νέες απώλειες στις τεχνολογικές μετοχές ήρθαν να προστεθούν σε εκείνες της ιδιαίτερα αρνητικής συνεδρίασης της Πέμπτης. Και οι τρεις βασικοί δείκτες είχαν τότε υποχωρήσει πάνω από 2%, ενώ ο Dow Jones είχε κλείσει κάτω από το όριο των 50.000 μονάδων για πρώτη φορά από τον Ιούνιο.

«Η διόρθωση ξεκίνησε από τις αποτιμήσεις, αλλά πλέον εξαπλώνεται», δήλωσε ο Μάσιμο Σαντίκια, επικεφαλής αμερικανικών μετοχών στην Procyon. «Αυτή τη στιγμή, οι επενδυτές αποφεύγουν ξεκάθαρα το ρίσκο».

Οι απώλειες και η ανησυχία

Οι απώλειες ανησυχούν τους επενδυτές, οι οποίοι ήλπιζαν ότι τα αποτελέσματα της Nvidia και η δημόσια εγγραφή της Anthropic θα αναζωπύρωναν το ενδιαφέρον για τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης. Ύστερα από εβδομάδες αναταραχής και διαδοχικών αρνητικών ειδήσεων, η αγορά μοιάζει πλέον να βρίσκεται στα πρόθυρα μαζικής εξόδου των επενδυτών από αυτές τις τοποθετήσεις. Οι ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις περιορίζουν τον ρυθμό αύξησης των κεφαλαιουχικών δαπανών τους, οι νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 και η απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη Nvidia έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση τον ρυθμό με τον οποίο θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Στη νευρικότητα της αγοράς προστίθεται και το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Οι επενδυτές στράφηκαν σε μετοχές με πιο αμυντικά χαρακτηριστικά. Η Walmart ενισχύθηκε κατά 2%, ενώ οι Costco, Johnson & Johnson και Procter & Gamble σημείωσαν άνοδο πάνω από 1% η καθεμία.

«Η χρηματιστηριακή αγορά επανεκτιμά τις αποτιμήσεις των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς επιβραδύνεται η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, περιορίζονται οι πηγές χρηματοδότησης των σχετικών έργων και τα κέρδη των τεχνολογικών εταιρειών αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Σάπερσταϊν, επικεφαλής επενδύσεων στην Treasury Partners.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow Jones έχει χάσει 7% και οδεύει προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σαρωτικούς δασμούς. Ο S&P 500 υποχωρεί σχεδόν 8% και ο Nasdaq περίπου 9%. Και οι δύο οδεύουν προς τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειές τους εδώ και πάνω από έναν χρόνο.