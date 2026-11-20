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Σε ανακοίνωση για συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε το Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η συμφωνία επετεύχθη» με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι «οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν».

Η Ντάουνινγκ Στριτ αναφέρει ότι «και οι δύο πλευρές θα εργαστούν για την υλοποίηση του προγράμματος κινητικότητας νέων, της συμφωνίας για τα μέτρα υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου (SPS) και του συστήματος εμπορίας εκπομπών ρύπων».

Ο όρος SPS αναφέρεται στη συμφωνία για τις εξαγωγές τροφίμων με στόχο τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας που τις συνοδεύει.

Κάνοντας έμμεση αναφορά στην επιθυμία της ΕΕ για μια συμφωνία σχετικά με τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια —παράλληλα με τις σημερινές συμφωνίες— η Ντάουνινγκ Στριτ δηλώνει ότι «οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σε ορισμένους τομείς, οι οποίοι θα διευκρινιστούν αργότερα στην κοινή δήλωση».

Μια σημαντική ημέρα για τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ, λέει ο Μπέρναμ

Ο Μπέρναμ, τον οποίο υποδέχθηκε κατά την άφιξή του ένα κουιντέτο εγχόρδων, τόνισε πως η Βρετανία θα πρέπει να εξετάσει επιλογές για τη μελλοντική της σχέση, συμπεριλαμβανομένης της επανένταξης στην ΕΕ.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, τη Δευτέρα, εξάλλου ανέφερε ότι αποτελεί «προφανή αλήθεια» το γεγονός πως η Βρετανία έχει χάσει περισσότερα από όσα έχει κερδίσει από το Brexit.

Στη σύνοδο κορυφής —η οποία είχε αναβληθεί από τον Ιούλιο μετά την παραίτηση του προκατόχου του Μπέρναμ, Κιρ Στάρμερ— οι δύο πλευρές στοχεύουν να αντισταθμίσουν ένα μικρό μέρος αυτών των απωλειών μέσω μιας δέσμης συμφωνιών.

Η σημαντικότερη εξ αυτών θα επιτρέπει το διασυνοριακό εμπόριο ζώων, φυτών και συναφών προϊόντων -όπως λουκάνικα ή σπόροι- χωρίς τα πιστοποιητικά και τους ελέγχους που απαιτούνται σήμερα. Η Βρετανία εκτιμά ότι αυτό θα μπορούσε να αποφέρει στην οικονομία της έως και 5,1 δισεκατομμύρια λίρες (6,70 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως.

Μια άλλη συμφωνία θα συνδέει τα συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Βρετανίας και της ΕΕ, γεγονός που θα απαλλάσσει τα βρετανικά και τα ευρωπαϊκά προϊόντα —όπως ο χάλυβας— από τους διασυνοριακούς φόρους άνθρακα που επιβάλλει η κάθε πλευρά.

Επιπλέον, οι δύο πλευρές προτίθενται να επιτρέψουν σε νέους από την άλλη πλευρά να εισέρχονται για εργασία ή σπουδές για διάστημα τριών ετών, αν και σε αυτό το σημείο οι αποκλίσεις είναι πιο έντονες. Η Βρετανία, έχοντας κατά νου ότι το ζήτημα της μετανάστευσης έπαιξε ρόλο στην ψήφο υπέρ του Brexit, είχε προτείνει να επιτραπεί η είσοδος σε μόλις 50.000 άτομα, ωστόσο -σύμφωνα με διπλωμάτες της ΕΕ- συμφώνησε τελικά στον αριθμό των 100.000.