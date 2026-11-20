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Νέα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες σχεδιάζει η HELLENiQ ENERGY στη Ρουμανία, όπου διευρύνει την παρουσία της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μέσω της HELLENiQ Renewables Romania αναπτύσσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών, αιολικών και έργων αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο προσεγγίζει συνολικά τα 900 MW και βρίσκεται σε διαφορετικά στάδια λειτουργίας, κατασκευής και ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποθήκευση ενέργειας. Ο σχεδιασμός της HELLENiQ Renewables προβλέπει την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες (BESS), συνολικής ισχύος τουλάχιστον 500 MW και χωρητικότητας 1.500 MWh, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης.

Οι επενδύσεις στη Ρουμανία ξεπερνούν το €1 δισ. έως το 2030, με τη χώρα να αποτελεί, πλέον, τη δεύτερη σημαντικότερη αγορά ανάπτυξης της HELLENiQ Renewables μετά την Ελλάδα.

Ο ρόλος της αποθήκευσης

Η αποθήκευση ενέργειας είναι βασική προτεραιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής της HELLENiQ ENERGY. Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις έρχονται να συμπληρώσουν την παρουσία της εταιρείας σε φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος και συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή μετάβαση της Ρουμανίας.

Ο σχεδιασμός για συστήματα BESS τουλάχιστον 500 MW και χωρητικότητας 1.500 MWh δίνει σημαντική κλίμακα στην ανάπτυξη της αποθήκευσης στη χώρα, παράλληλα με τις επενδύσεις σε νέες μονάδες παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά σε λειτουργία και νέα αιολικά έργα

Η HELLENiQ Renewables έχει, ήδη, δημιουργήσει επιχειρησιακή βάση στη Ρουμανία. Τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 211 MW, βρίσκονται σε λειτουργία στις περιοχές Teleorman, Giurgiu, Olt και Dolj, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια αντίστοιχη με την ετήσια κατανάλωση περισσότερων από 155.000 νοικοκυριών.

Στην περιοχή Galați αναπτύσσεται αιολικό πάρκο ισχύος 96 MW, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Με την ολοκλήρωσή του θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια αντίστοιχη με την ετήσια κατανάλωση περισσότερων από 150.000 νοικοκυριών.

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται επίσης υβριδικό αιολικό έργο ισχύος 186 MW στην περιοχή Vaslui, με προγραμματισμένη έναρξη κατασκευής το τρίτο τρίμηνο του 2027 και ολοκλήρωση το δεύτερο τρίμηνο του 2029.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός πρόσθετων έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης, μέσω νέων επενδύσεων και εξαγορών έως το τέλος του 2026.

Η Ρουμανία στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο

Η ανάπτυξη στη Ρουμανία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής Vision 2035 της HELLENiQ ENERGY. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η αποθήκευση έχουν κεντρικό ρόλο, με στόχο τη δημιουργία ενός ισορροπημένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου που συνδυάζει διαφορετικές τεχνολογίες και αγορές.

Στην Ελλάδα, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη βάση δραστηριότητας της HELLENiQ ENERGY στις ΑΠΕ, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο συγκροτήματα φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 314 MW στην Κοζάνη, 30 φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 40 MW και πέντε αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 99 MW σε Μάνη, Εύβοια και Μεσσηνία. Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος αποκτά η αποθήκευση ενέργειας, με πέντε σταθμούς συνολικής ισχύος 150 MW και χωρητικότητας 400 MWh που έχουν εξασφαλίσει ενίσχυση, καθώς και το πρώτο έργο αποθήκευσης με μπαταρίες στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης, ισχύος 100 MW και χωρητικότητας 200 MWh.

Σήμερα, η HELLENiQ ENERGY διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 6 GW, με περισσότερα από 800 MW ήδη σε λειτουργία σε πέντε χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο σχεδιασμός προβλέπει εγκατεστημένη ισχύ άνω του 1,5 GW έως το 2028 και άνω των 2 GW έως το 2030, με συνολικές επενδύσεις σε ΑΠΕ και αποθήκευση άνω των €2 δισ.

Μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλάνο, οι επενδύσεις άνω του €1 δισ. έως το 2030 στη Ρουμανία ενισχύουν περαιτέρω την παρουσία της HELLENiQ ENERGY σε μία από τις βασικές αγορές της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ένα χαρτοφυλάκιο που συνδυάζει παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αποθήκευση.