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Σε 687.024 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Οκτώβριο 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 80.977 άτομα (-10,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και αύξηση κατά 32.001 άτομα (4,9%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Σεπτέμβριο 2026.

Από αυτά, 342.243 άτομα (ποσοστό 49,8%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 344.781 (ποσοστό 50,2%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 234.261 άτομα (ποσοστό 34,1%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 452.763 άτομα (ποσοστό 65,9%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανέρχεται σε 194.990 άτομα (ποσοστό 28,4%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανέρχεται σε 331.124 άτομα (ποσοστό 48,2%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, ο οποίος ανέρχεται σε 222.578 άτομα (ποσοστό 32,4%) και 137.972 άτομα (ποσοστό 20,1%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Οκτώβριο 2026 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 133.365 άτομα, από τα οποία τα 115.180 (ποσοστό 86,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και τα 18.185 (ποσοστό 13,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, ενώ οι άνδρες ανέρχονται σε 49.956 (ποσοστό 37,5%) και οι γυναίκες σε 83.409 (ποσοστό 62,5%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 106.315 (ποσοστό 79,7%) είναι κοινοί, 1.158 (ποσοστό 0,9%) είναι οικοδόμοι, 18.185 (ποσοστό 13,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.221 (ποσοστό 0,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 6.417 (ποσοστό 4,8%) είναι εκπαιδευτικοί και 69 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.