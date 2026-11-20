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Να περικόψει 1.000 θέσεις εργασίας στην ομώνυμη αεροπορική της εταιρεία, σκοπεύει η Deutsche Lufthansa σε μια προσπάθεια να εξυγιάνει τη ζημιογόνα κύρια μονάδα της, καθώς το υψηλό κόστος των καυσίμων ασκεί περαιτέρω πιέσεις στον μεγαλύτερο αεροπορικό όμιλο της Ευρώπης.

Σύμφωνα με επιστολή της διοίκησης προς τους εργαζομένους, την οποία επικαλείται το Bloomberg, η εταιρεία θα μειώσει τις θέσεις πλήρους απασχόλησης στους κόμβους του Μονάχου και της Φρανκφούρτης. Η Lufthansa Airlines σχεδιάζει επίσης περαιτέρω μείωση της χωρητικότητας στα δρομολόγια μικρών και μεσαίων αποστάσεων, καθώς και συρρίκνωση του στόλου των αεροσκαφών Airbus A320, με τη μετάβαση στον μικρότερο τύπο A220.

Οι σχεδιαζόμενες περικοπές αποτελούν τον δεύτερο γύρο μειώσεων μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός έτους και αναδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εταιρεία στην προσπάθειά της να ανακάμψει. Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο αεροπορικός όμιλος είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να περικόψει 4.000 διοικητικές θέσεις εργασίας έως το 2030.

Το τεράστιο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της Lufthansa

Η Lufthansa υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα βελτίωσης της αποδοτικότητάς της εδώ και χρόνια, καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων αεροσκαφών και η χαμηλή απόδοση της κύριας αεροπορικής εταιρείας επιβαρύνουν τα οικονομικά της αποτελέσματα. Κατά το πρώτο εννεάμηνο, η Lufthansa Airlines κατέγραψε λειτουργική ζημία ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ.

«Έπειτα από δύο χρόνια προσπαθειών για την ανάκαμψη, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι τα αρχικά μέτρα δεν επαρκούν πλέον για να διασφαλίσουν το μέλλον μας», ανέφερε η διοίκηση στην επιστολή της. «Στην πραγματικότητα, το 2026 μας πήγε πίσω: ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το διαρκώς υψηλό κόστος των καυσίμων, οι εννέα ημέρες απεργιακών κινητοποιήσεων και η ήδη πολύ υψηλή βάση κόστους μας έχουν επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση».

Ο νέος πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Lufthansa, Johannes Teyssen, δήλωσε νωρίτερα εντός του 2026 ότι ενδέχεται να απαιτηθούν «σημαντικά μεγαλύτερες προσπάθειες» για τη βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας, οι οποίες έχουν υποχωρήσει, καθώς η Lufthansa έχασε έδαφος έναντι των ανταγωνιστών της — μια εξέλιξη που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «αυτοπροκληθείσα ζημία».

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 20 Νοεμβρίου έρχονται σε μια στιγμή που η Lufthansa προσπαθεί να επιλύσει τη διαμάχη της με τα συνδικάτα των εργαζομένων, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.