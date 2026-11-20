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Θετική αξιολόγηση εξέδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίτευξη του συνόλου των οροσήμων και στόχων των τελευταίων τεσσάρων αιτημάτων πληρωμής που υπέβαλε η Ελλάδα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η αξιολόγηση ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση 11,32 δισ. ευρώ συνολικά προς τη χώρα και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του προγράμματος και την πλήρη αξιοποίηση των συνολικών πόρων ύψους 35,95 δισ. ευρώ που αναλογούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο οροσήμων και στόχων που έχει αξιολογηθεί μέχρι σήμερα για τη χώρα στο πλαίσιο του Τ.Α.Α. καθώς αφορά συνολικά 172 ορόσημα και στόχους, 160 για το σκέλος των επιχορηγήσεων και 12 των δανείων.

Οι εκταμιεύσεις των αιτημάτων αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους, μετά και από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές EPC (Economic Policy Committee) και EFC (Economic and Financial Committee) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημερινή εξέλιξη επισφραγίζει μια εθνική προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, από τον σχεδιασμό του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης έως την ολοκλήρωση της υλοποίησής του. Μέσα σε αυτό το διάστημα, η Ελλάδα υλοποίησε 176 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, πέτυχε 376 ορόσημα και στόχους και αξιοποίησε το μεγαλύτερο, ως ποσοστό του ΑΕΠ, πρόγραμμα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα αποτελέσματα του «Ελλάδα 2.0» είναι ήδη ορατά στην καθημερινότητα των πολιτών και στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Ενδεικτικά:

-Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες συμμετείχαν στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», με σχεδόν 300.000 περιπτώσεις νοσημάτων να εντοπίζονται έγκαιρα.

-Ολοκληρώθηκαν ανακαινίσεις σε 80 δημόσια νοσοκομεία και 146 Κέντρα Υγείας, ενώ αναπτύχθηκαν νέες ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, όπως ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας.

-Περισσότερα από 90.000 νοικοκυριά μείωσαν το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών τους με τα προγράμματα «Εξοικονομώ», πάνω από 100.000 νοικοκυριά ενισχύθηκαν για την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και αντλιών θερμότητας, ενώ 13.700 νοικοκυριά απέκτησαν «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη».

-Στα σχολεία της χώρας εγκαταστάθηκαν 39.194 διαδραστικοί πίνακες και διανεμήθηκαν 177.000 σετ ρομποτικής και STEM, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.

-Κυκλοφορούν 425 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

-Υλοποιήθηκαν περισσότερες από 8.000 παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε 146 Δήμους και στις Περιφέρειες, ενώ διαμορφώθηκαν πάνω από 800 έξυπνες διαβάσεις σε σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα.

-Αναπτύχθηκαν νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως το νέο Gov.gr, ο ηλεκτρονικός φάκελος μεταβίβασης ακινήτων, το myAIGov, απλοποιώντας χιλιάδες καθημερινές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων.

-Ενισχύθηκε η κοινωνική πολιτική μέσω του θεσμού του Προσωπικού Βοηθού της έκδοσης 137.000 Ψηφιακών Καρτών Αναπηρίας.

-Περισσότερες από 120.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιχορηγήθηκαν για ψηφιακά εργαλεία, εξοικονόμηση ενέργειας, απασχόληση 50.000 ανέργων.

Από το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου κινητοποιούνται επενδύσεις 46 δισ. ευρώ σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, καθώς προβλέπεται και η χρηματοδότηση νέων χαμηλότοκων δανείων με επιτόκιο 0,35%, και εγγυήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ενώ ταυτόχρονα μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙΙ, αναμένεται ότι θα βρουν πρώτη κατοικία 15.000 δικαιούχοι, οι οποίοι θα προστεθούν στα πάνω από 24.000 νοικοκυριά που ήδη απέκτησαν στέγη μέσα από τα προγράμματα Σπίτι μου Ι και ΙΙ, πληρώνοντας δόση δανείου ανάλογη με ένα μέσο ενοίκιο.

Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δήλωσε: «Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης -με την σφραγίδα πλέον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- είναι μια εθνική επιτυχία. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο Σχέδιο Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας και τον πληθυσμό της. Αξιοποιεί πλήρως τα 35,95 δισ. ευρώ που της αναλογούν, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Πριν από πέντε χρόνια, πολλοί αμφέβαλλαν αν η ελληνική διοίκηση μπορεί να υλοποιήσει ένα τόσο απαιτητικό και γιγαντιαίο εγχείρημα με πολλά και αυστηρά ορόσημα και ασφυκτικές προθεσμίες. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: 176 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, 376 ορόσημα και στόχοι, ολοκληρωμένα. Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν οι αλλαγές που οι πολίτες ήδη ζουν στην καθημερινότητα τους όπως η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, η ψηφιοποίηση του κράτους, ο Προσωπικός Βοηθός και το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε εκατομμύρια πολίτες. Και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις που για δεκαετίες έμεναν στα χαρτιά. Το ΤΑΑ αφήνει ως παρακαταθήκη και την μέθοδο που οδήγησε στην επιτυχή ολοκλήρωσή του: σχεδιασμός με μετρήσιμους στόχους, συντονισμός, παρακολούθηση της υλοποίησης βήμα-βήμα και λογοδοσία για το αποτέλεσμα. Με αυτή τη μέθοδο συνεχίζουμε για την υλοποίηση των τελευταίων 90 προτεραιοτήτων του κυβερνητικού έργου το επόμενο εξάμηνο. Το είπαμε, το κάνουμε».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε: « Η τελική θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τα τέσσερα τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είχε καταθέσει η Ελλάδα, έρχεται να επιβεβαιώσει σε κορυφαίο θεσμικό επίπεδο και με τον πλέον επίσημο τρόπο, ότι η χώρα μας κατάφερε να πετύχει όλους τους στόχους και τα ορόσημα που είχαν τεθεί, προκειμένου να απορροφηθεί το σύνολο του προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0, να απορροφηθεί το 100% των κονδυλίων, ύψους 36 δισ. ευρώ, που εξασφάλισαν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρωτοστατώντας μάλιστα, στη δημιουργία του Ταμείου. Η επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου, η υλοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτίζεται όχι τόσο με την απόλυτη διάψευση όλων εκείνων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι οποίοι προέβλεπαν μια «χαμένη ευκαιρία» για την Πατρίδα. Ταυτίζεται με την υλοποίηση εκατοντάδων έργων και μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την επικράτεια. Ταυτίζεται με την ενίσχυση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας. Ταυτίζεται με τη βελτίωση των υποδομών και της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Ταυτίζεται, παράλληλα, με μια ισχυρή παρακαταθήκη για το αύριο, με στόχο την Ελλάδα του 2030, την επιτάχυνση της μετουσίωσης της συλλογικής προόδου σε ατομική ευημερία. Με την ευκαιρία, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Διοικητή και τα στελέχη της ΕΥΣΤΑ καθώς και όλες και όλους εκείνους, εντός και εκτός Κυβέρνησης, που με καθημερινή στοχοπροσήλωση, συμμετείχαν ενεργά και αποτελεσματικά στην πραγματοποίηση των δεσμεύσεών μας».

Η Γενική Γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη τόνισε: «Η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τα τέσσερα τελευταία αιτήματα πληρωμής επισφραγίζει την επιτυχή ολοκλήρωση μιας συστηματικής πενταετούς μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στο πλαίσιο του “Ελλάδα 2.0”. Το 8ο και το 9ο αίτημα ολοκληρώνουν αυτή τη διαδρομή με σημαντικές μεταρρυθμίσεις, από την κτηματογράφηση και τον χωροταξικό σχεδιασμό έως την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, με ουσιαστικό αποτύπωμα στην οικονομία, την κοινωνία και την καθημερινότητα των πολιτών. Η Ελλάδα είναι πλέον και επίσημα ανάμεσα στις χώρες που πέτυχαν την πλήρη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αξιοποιώντας το σύνολο της χρηματοδότησης ύψους 35,95 δισ. ευρώ που της αναλογεί. Πρόκειται, παράλληλα, για το μεγαλύτερο πρόγραμμα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιτυχία αυτή έχει πάνω απ’ όλα τη σφραγίδα των ανθρώπων που εργάστηκαν για την υλοποίηση του Σχεδίου. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ ανήκει στα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού (ΓΓΣ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), που εργάστηκαν αθόρυβα, μεθοδικά και αποτελεσματικά, μετατρέποντας έναν φιλόδοξο σχεδιασμό σε μετρήσιμο αποτέλεσμα για τη χώρα».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: «Η σημερινή θετική αξιολόγηση και των τεσσάρων τελευταίων αιτημάτων πληρωμής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το “Ελλάδα 2.0”. Ένα ορόσημο που συμπυκνώνει την επιτυχή επίτευξη 172 επιμέρους οροσήμων και στόχων και φέρνει τη χώρα στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της συστηματικής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και επιβεβαιώνει την ικανότητα της χώρας να υλοποιεί σύνθετες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα. Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στις επιτροπές EPC και EFC, η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει την πορεία προς την πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αφήνοντας μια ισχυρή παρακαταθήκη μεταρρυθμίσεων, επενδύσεων και τεχνογνωσίας για τα επόμενα χρόνια».