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Η μεγαλύτερη δοκιμασία για την επενδυτική πολιτική της κυβέρνησης αρχίζει όταν το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώσει τον κύκλο του. Οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν δείχνουν πόσο απότομη μπορεί να είναι η μετάβαση. Από αύξηση 7,3% το 2026, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προβλέπεται να αυξηθούν μόλις κατά 2,5% το 2027 και κατά 2,6% το 2028. Η διαφορά είναι αρκετή για να θέσει υπό αμφισβήτηση μία από τις βασικές παραδοχές του προσχεδίου του προϋπολογισμού, στο οποίο η κυβέρνηση στηρίζει την πρόβλεψη για επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Ταμείο Ανάκαμψης: Οι διαφορές Αθήνας και Βρυξελλών

Το οικονομικό επιτελείο προβλέπει αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% το 2027, υπερτριπλάσια από την εκτίμηση της Κομισιόν. Η απόσταση των 5,4 ποσοστιαίων μονάδων έχει αντίκρισμα και στο ΑΕΠ. Η Αθήνα προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027, ενώ οι Βρυξέλλες βλέπουν επιβράδυνση από 1,8% φέτος σε 1,5% την επόμενη διετία. Πάντως, ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το 2027 στηρίζεται σε επενδύσεις ύψους 47 δισ. ευρώ. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η εξασθένηση της ώθησης από το Ταμείο θα συμπέσει με υψηλό ενεργειακό κόστος και αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης. Η χρονική σύμπτωση έχει σημασία. Τη στιγμή που η οικονομία θα χρειάζεται περισσότερα καινούρια επενδυτικά σχέδια, οι επιχειρήσεις θα καλούνται να τα χρηματοδοτήσουν σε δυσμενέστερες συνθήκες. Εκεί δοκιμάζεται η κυβερνητική πρόβλεψη ότι οι επενδύσεις μπορούν να διατηρήσουν ρυθμό κοντά στο 8%.

Τι είπε ο Πιερρακάκης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, υποστήριξε ότι η επενδυτική δυναμική της Ελλάδας συνεχίζεται και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα, επικαλέστηκε συμβασιοποιημένα σχέδια συνολικού ύψους 29,3 δισ. ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από δάνεια του Ταμείου, τραπεζικά κεφάλαια και ίδιους πόρους των επιχειρήσεων. Ο ίδιος εκτίμησε ότι μόνο το 2027 θα εκταμιευθούν 3,2 δισ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου.

Τα έργα αυτά δίνουν συνέχεια στην επενδυτική δραστηριότητα και μετά το 2026. Τα 29,3 δισ. ευρώ, όμως, είναι η συνολική αξία των συμβασιοποιημένων σχεδίων, ενώ τα 3,2 δισ. ευρώ αφορούν προβλεπόμενες εκταμιεύσεις δανείων σε ένα έτος. Για να κριθεί η πρόβλεψη του προϋπολογισμού χρειάζεται να φανεί πόση επενδυτική δαπάνη θα πραγματοποιηθεί πράγματι το 2027, πόση προέρχεται από έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και πόση θα προέλθει από καινούριες επενδυτικές αποφάσεις.

Το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη μέρα

Ο υπουργός προανήγγειλε αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από 9,8 δισ. ευρώ το 2026 σε 11 δισ. ευρώ το 2027, καθώς και νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συμβολή αυτών των παρεμβάσεων θα κριθεί από το πόσο γρήγορα θα φτάσει η χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις και από το πόσα πρόσθετα έργα θα ξεκινήσουν χάρη σε αυτή.

Η κυβέρνηση γνώριζε εξαρχής ότι το Ταμείο είχε ημερομηνία λήξης. Τώρα οφείλει να δείξει ποια έργα θα πάρουν τη θέση όσων ολοκληρώνονται, με ποια χρηματοδότηση και σε ποιο χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Και όσο η απάντηση μένει ασαφής, η πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,3% το 2027 στηρίζεται σε μια επενδυτική επίδοση που η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη εξηγήσει πώς θα πετύχει.