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Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων ο Οδηγός Ολοκληρώσεων για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει τη διαφάνεια και συμβάλλει στην ενιαία εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των επενδυτών.

Ειδικότερα, πάντα σύμφωνα με το υπουργείο, για πρώτη φορά, δημιουργείται και δημοσιοποιείται ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο πλαίσιο οδηγιών, το οποίο αποτυπώνει με σαφήνεια τα επιμέρους στάδια, τις απαιτήσεις και τα κριτήρια που διέπουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.

Έτσι, οι επενδυτές και οι σύμβουλοί τους αποκτούν εκ των προτέρων σαφή εικόνα των διαδικασιών που ακολουθούνται, των δικαιολογητικών που απαιτούνται και των κριτηρίων βάσει των οποίων αξιολογούνται τα αιτήματα ολοκλήρωσης.

Ο Οδηγός αποτελεί ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, διασφαλίζοντας την ενιαία αντιμετώπιση όμοιων περιπτώσεων, την ασφάλεια δικαίου και την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων.

Παράλληλα, ενισχύει την προβλεψιμότητα και την εμπιστοσύνη στο επενδυτικό περιβάλλον, καθώς οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν με σαφήνεια το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξετάζονται τα αιτήματά τους.

Η συγκεκριμένη πρακτική πρόκειται να επεκταθεί το προσεχές διάστημα και στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου, διαφανούς και λειτουργικού πλαισίου ενημέρωσης και υποστήριξης των επενδυτών για το σύνολο των Αναπτυξιακών Νόμων.

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων συνεχίζει την προσπάθεια για τη βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και την ουσιαστική μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων.

Τέλος, το υπουργείο κάνει ξεχωριστή αναφορά στα στελέχη της Υπηρεσίας, που με τη συστηματική και μεθοδική εργασία τους συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία του Οδηγού.

«Η συμβολή τους αποτελεί ουσιαστικό παράδειγμα αξιοποίησης της διοικητικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας προς όφελος της επενδυτικής κοινότητας και της Δημόσιας Διοίκησης».