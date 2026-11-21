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Αρκετά διαφορετική είναι πλέον η συζήτηση στη Λ. Αθηνών για το τελευταίο διάστημα του 2026. Οι προσδοκίες για ένα ισχυρό κλείσιμο της χρονιάς, κοντά στα υψηλά του έτους, έχουν αρχίσει να μειώνονται, καθώς το διεθνές κλίμα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο και οι κλυδωνισμοί του τεχνολογικού κλάδου παγκοσμίως έχουν φτάσει στα όρια της bear market ήδη αρκετούς δείκτες.

Η εικόνα διεθνώς μάλιστα έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις επιδόσεις και τις προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτυπώνονται ήδη στα άνω του 20% κέρδη του Euronext Athens από την αρχή του έτους. Η σύγκριση μάλιστα με το τέλος Σεπτεμβρίου είναι ενδεικτική. Στις 30 του μήνα, με τον Γενικό Δείκτη στις 2.745 μονάδες, η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρισκόταν μια ανάσα από τα 200 δισ. ευρώ. Λιγότερο από δύο μήνες αργότερα, η αγορά αποτιμάται κάτω από το επίπεδο των 188 δισ. ευρώ, έχοντας χάσει περισσότερα από 12 δισ. ευρώ χρηματιστηριακής αξίας. Και μαζί ένα σημαντικό μέρος της δυναμικής που είχε δημιουργήσει η άνοδος του πρώτου εννεαμήνου.

Δεν είναι μόνο το μέγεθος της διόρθωσης που προβληματίζει, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται. Ο Οκτώβριος διέκοψε το ανοδικό σερί έξι μηνών, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε έως τις 2.513 μονάδες στις 23 του μήνα και, παρά την αντίδραση που εκδήλωσε, δεν κατάφερε να επιστρέψει κοντά στα υψηλά του Σεπτεμβρίου. Αντίθετα, οι τελευταίες συνεδριάσεις έδειξαν ότι κάθε προσπάθεια ανάκαμψης συναντά νέες ρευστοποιήσεις, με τις 2.600 μονάδες να έχουν μετατραπεί σε πεδίο συνεχούς αναμέτρησης αγοραστών και πωλητών.

Η αλλαγή του κλίματος

Η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος ήρθε να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι έντονες πιέσεις στη Wall Street και ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο έχουν περιορίσει τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, με την Αθήνα να ακολουθεί τη γενικότερη τάση, παρά το γεγονός ότι οι εγχώριες επιχειρηματικές εξελίξεις δεν δικαιολογούν από μόνες τους αντίστοιχη επιδείνωση. Ούτε μάλιστα και το ότι η Αθήνα δεν διαθέτει μετοχές τεχνολογίας, υπό την έννοια της έκθεσης σε μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Ωστόσο, η ελληνική αγορά έχει ένα επιπλέον χαρακτηριστικό. Μετά τα σημαντικά κέρδη που έχουν προηγηθεί, αρκετοί επενδυτές διαθέτουν ακόμη μεγάλα περιθώρια κατοχύρωσης αποδόσεων, ιδιαίτερα σε τίτλους που πρωταγωνίστησαν στην άνοδο. Και σε περιόδους αυξημένης διεθνούς μεταβλητότητας, οι τοποθετήσεις αυτές είναι από τις πρώτες που επανεξετάζονται.

Αυτό αποτυπώθηκε και στις τελευταίες συνεδριάσεις, με τις τράπεζες να δέχονται ισχυρές πιέσεις, παρά τα θετικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Ο τραπεζικός δείκτης είχε ήδη χάσει 9,6% τον Οκτώβριο, ενώ το νέο κύμα ρευστοποιήσεων του Νοεμβρίου περιόρισε τις προσπάθειες ανάκαμψης.

Στον «πάγο» 900 εκατ. ευρώ

Το παράδοξο είναι ότι η αλλαγή του κλίματος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εισηγμένες εξακολουθούν να δίνουν αρκετές αφορμές για νέες τοποθετήσεις. Και δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα των τραπεζών, που ολοκλήρωσαν ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο. Είναι και οι επιδόσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι νέες χρηματοδοτήσεις και κυρίως οι σημαντικές χρηματικές διανομές, που προσεγγίζουν τα 900 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγες εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να έχουν καταφέρει να αλλάξουν τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στην πρωτογενή αγορά μετοχών, όπου η δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ, με στόχο την άντληση 250 έως 300 εκατ. ευρώ, συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση, καθώς η διάθεση κεφαλαίων για νέες εταιρικές τοποθετήσεις συνυπάρχει με τις ρευστοποιήσεις στο ταμπλό.

Την ίδια ώρα, οι προγραμματισμένες διανομές από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, τη Jumbo, τη Motor Oil, την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και την Trastor ξεπερνούν συνολικά τα 900 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η αγορά φαίνεται να έχει περάσει σε μια φάση κατά την οποία οι θετικές ειδήσεις δεν αρκούν για να δημιουργήσουν νέα δυναμική. Οι επενδυτές έχουν ήδη προεξοφλήσει σημαντικό μέρος της βελτίωσης των εταιρικών μεγεθών.

Το βλέμμα στην επόμενη χρονιά

Με τις τελευταίες εβδομάδες του 2026 να βρίσκονται μπροστά, το ενδεχόμενο ενός ανοδικού κλεισίματος δεν έχει εξαλειφθεί, φυσικά, αλλά οι προϋποθέσεις έχουν γίνει σαφώς δυσκολότερες.

Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες από τη MSCI τον Μάιο του 2027, οι νέοι επιχειρηματικοί στόχοι των τραπεζών και οι επενδύσεις των μεγάλων εισηγμένων αποτελούν εξελίξεις που θα απασχολήσουν τα διεθνή χαρτοφυλάκια τους επόμενους μήνες.Μέχρι τότε, η συζήτηση στη Λ. Αθηνών μεταφέρεται σταδιακά στο 2027, όταν οι επενδυτές θα κληθούν να αξιολογήσουν τους νέους στόχους των εισηγμένων και τις αλλαγές που φέρνει η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες.

Σημαντικό ρόλο όμως στη βελτίωση των προσδοκιών διαδραματίζει και η αλλαγή του διεθνούς χρηματιστηριακού κλίματος. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ανόδου, η Wall Street βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη επιφυλακτικότητα απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο, που αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της ανόδου των αμερικανικών δεικτών. Οι ανησυχίες για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μεταφραστούν σε ανάλογη κερδοφορία έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τη διάθεση των επενδυτών, με τις ρευστοποιήσεις να επεκτείνονται σταδιακά και πέρα από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Ενδεικτικό της αλλαγής του κλίματος είναι ότι ακόμη και οι ισχυρές εταιρικές ανακοινώσεις δυσκολεύονται πλέον να συντηρήσουν την ανοδική δυναμική. Το πολυαναμενόμενο χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Anthropic δεν κατάφερε να αναστρέψει την επιφυλακτικότητα απέναντι στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ούτε τα αποτελέσματα της Nvidia στάθηκαν αρκετά για να καθησυχάσουν τους επενδυτές. Η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από τις προοπτικές ανάπτυξης των εταιρειών στο κατά πόσο οι αποτιμήσεις τους δικαιολογούνται από τα μελλοντικά κέρδη, μια αλλαγή που επηρεάζει συνολικά τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Στην εξίσωση προστίθεται η αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve, καθώς οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική περιορίζουν την ορατότητα για το κόστος χρήματος και τις αποτιμήσεις των μετοχών. Και όσο το διεθνές κλίμα παραμένει εύθραυστο, τόσο δυσκολότερο γίνεται να διαμορφωθούν οι συνθήκες για το πολυαναμενόμενο ράλι του τέλους της χρονιάς.