Τέιλορ Σουίφτ: Πώς ο γάμος της αλλάζει μια ολόκληρη αγορά

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Συνδυάζοντας τον απρόσμενο χώρο τέλεσης του γάμου της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τρέβορ Κέλσι, Madison Square Garden, με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τη λαχειοφόρο αγορά που ξεχώρισαν από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η ατμόσφαιρα δεν θύμιζε σε τίποτα τον περίφημο «γάμο της χρονιάς».

Αυτές και άλλες απροσδόκητες λεπτομέρειες που έρχονται στην επιφάνεια από τον εξαιρετικά ιδιωτικό αλλά και ταυτόχρονα εντυπωσιακούς εορτασμούς, αντικατοπτρίζουν την «καυτή τάση» της αγοράς γάμου: ο σχεδιασμός για τη συγκεκριμένη ημέρα αφορά πλέον όσα θα θυμούνται οι καλεσμένοι πώς ένιωσαν και όχι τι είδαν.

Κάντο όπως η Τέιλορ Σουίφτ

«Βλέπουμε την επιθυμία να αφαιρέσουμε μέρος της ακαμψίας και της τυπικότητας από τους γάμους και να επαναφέρουμε τη διασκέδαση», σημείωσε στο CNN η Ακέσι Ακίνσι, ιδρύτρια της Kesh Events, μιας παγκόσμιας εταιρείας σχεδιασμού και σχεδιασμού πολυτελών γάμων και εκδηλώσεων.

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η λαχειοφόρος αγορά έχουν πολύ περισσότερο νόημα στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός γάμου που βασίζεται στην εμπειρία, πρόσθεσε. «Βάζουν στο παιχνίδι την έννοια της προσμονής. Οι καλεσμένοι δεν καταναλώνουν απλώς την εκδήλωση – είναι μέρος της».

Πολλά ζευγάρια θα αρχίσουν να παίρνουν ερεθίσματα από το «γάμο της χρονιάς», εξατομικεύοντας το δικό τους γάμο ώστε να ταιριάζει στη δική τους ιστορία.

Για να πραγματοποιήσουν έναν γάμο που βασίζεται στην εμπειρία, περισσότερα ζευγάρια προσλαμβάνουν σχεδιαστές εμπειριών, ανέφερε η Ακίνσι.

Η Τζούλι Κόμφορτ, σχεδιάστρια εμπειριών που συνεργάζεται με διοργανωτές γάμων, περιγράφει τη δουλειά της ως την εκτέλεση συναισθηματικού σχεδιασμού ή πώς ένας γάμος πρέπει να κάνει τους καλεσμένους να νιώσουν. Για παράδειγμα, σε έναν πρόσφατο γάμο, η Κόμφορτ σχεδιάστηκε με γνώμονα την αγάπη του ζευγαριού για το καραόκε, με μερικούς στενούς φίλους να τραγουδούν μαζί με μουσική για τον πρώτο τους χορό.

«Τα ζευγάρια συνειδητοποιούν ότι δεν χρειάζεται να το παρακάνουν για να κάνουν εντύπωση, απλώς πρέπει να είναι πιο συνειδητά και γενναιόδωρα με τον τρόπο που φιλοξενούν τους ανθρώπους», είπε. «Πολλές από τις τεχνικές σχεδιασμού εμπειριών που χρησιμοποιούμε προέρχονται από τον κόσμο της τέχνης και του θεάτρου για να δημιουργήσουν προσμονή, έκπληξη, μαγεία και δράμα».

Ο σχεδιασμός εμπειριών είναι αρκετά «εξειδικευμένος» στον κόσμο των γάμων, αλλά πολύ πιο συνηθισμένος σε άλλα είδη εκδηλώσεων, όπως η πρεμιέρα μιας ταινίας ή η κυκλοφορία ενός προϊόντος. Αλλά καθώς η διαδικτυακή κόπωση αυξάνεται, υπάρχει η εκτίμηση πως λιγότερα ζευγάρια θα αναζητούν δημιουργούς περιεχομένου, άτομα που επικεντρώνονται στη λήψη γάμων με σκοπό την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και θα αναζητούν περισσότερο ποιος μπορεί να τα βοηθήσει να δημιουργήσουν μια εκδήλωση με γνώμονα την «παρουσία και τη σύνδεση».

Τοποθεσία

«Το μέρος όπου τελείται ένας γάμος είναι η είσοδος στη συνολική εμπειρία», διευκρίνισε στο CNN η Ακίνσι, η οποία σχεδίασε τον γάμο του Τομπίας Χάρις, ενός επαγγελματία παίκτη μπάσκετ και πρόσφατης προσθήκης στους San Antonio Spurs.

Αυτό που πήγε τόσο καλά στον γάμο της Σουίφτ και της Κέλσι ήταν να αναγκάσει τους καλεσμένους (και τον κόσμο) να αναρωτηθούν συλλογικά πώς ένας απρόσωπος χώρος, όπου η νύφη παρακολούθησε έναν αγώνα μπάσκετ λίγες εβδομάδες πριν και όπου έχει δώσει συναυλίες, θα μπορούσε να μετατραπεί σε έναν χώρο κατάλληλο για αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως «Βασιλικός Γάμος της Αμερικής».

«Υπάρχει κάτι απίστευτα δυνατό στην προσμονή», συμπλήρωσαν οι ειδικοί. «Αυτός ο γάμος θα μπορούσε σίγουρα να ενθαρρύνει περισσότερα ζευγάρια να κοιτάξουν πέρα ​​από τους παραδοσιακούς χώρους γάμου και να αναρωτηθούν: “Τι θα μπορούσε να γίνει αυτός ο χώρος;”»