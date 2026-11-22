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Σε σύμπλευση με το νέο –Δημοκρατικό πλέον– Κογκρέσο για τον καθορισμό ανώτατου ορίου στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών φαίνεται να προχωράει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος ελπίζει να εκπληρώσει μια υπόσχεση που είχε δώσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, την οποία όμως δεν μπόρεσε να τηρήσει λόγω της πίεσης από τον κλάδο και της έλλειψης ενδιαφέροντος από τους Ρεπουμπλικάνους.

«Θα το έκανα. Αυτές οι εταιρείες πιστωτικών καρτών έχουν βγάλει πολλά», δήλωσε ο Τραμπ στην εκπομπή «Saturday in America» του Fox News Channel.

Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχουν υποστηρίξει τον περιορισμό των επιτοκίων των πιστωτικών καρτών, με την τυπική πρόταση να προβλέπει ανώτατο όριο 10%, όπως αναφέρει το Associated Press.

Αυτό θα μείωνε σημαντικά τα ποσά που μπορούν να χρεώνουν οι εταιρείες πιστωτικών καρτών στους πελάτες τους. Το διάμεσο επιτόκιο των πιστωτικών καρτών ανέρχεται σε περίπου 22,2%, σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο.

Ποιοι αντιτάχθηκαν στην πρόταση Τραμπ

Ο Τραμπ πρότεινε τον περιορισμό των επιτοκίων των πιστωτικών καρτών τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Λευκού Οίκου για την προώθηση της οικονομικής προσιτότητας.

Οι τράπεζες και οι εταιρείες πιστωτικών καρτών αντιτάχθηκαν άμεσα και έντονα στην πρόταση, υποστηρίζοντας ότι οποιοσδήποτε περιορισμός των επιτοκίων θα τις ανάγκαζε να ακυρώσουν τις κάρτες των λιγότερο φερέγγυων πελατών ή να μειώσουν σημαντικά τις ανταμοιβές που προσφέρουν όταν οι πελάτες πραγματοποιούν δαπάνες με τις κάρτες τους.

Η πρόταση δεν έτυχε θετικής υποδοχής ούτε από τους Ρεπουμπλικάνους, ενώ το Κογκρέσο, υπό τον έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δεν κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια για την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Τραμπ.

Κλίμα συνεργασίας για τα επιτόκια στις πιστωτικές

Αυτό ενδέχεται να αλλάξει τώρα που οι Δημοκρατικοί θα ελέγχουν τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία. Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, η οποία αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι επιθυμεί να επιβάλει ανώτατο όριο στα επιτόκια.

Σε απάντηση στη συνέντευξη στο Fox News, η Γουόρεν δήλωσε: «Ας θέσουμε ανώτατο όριο στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών και ας εξοικονομήσουμε χρήματα για τους Αμερικανούς».

Άλλοι Δημοκρατικοί έχουν υποστηρίξει την ιδέα με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων και η βουλευτής Μαξίν Γουότερς από την Καλιφόρνια, μια ισχυρή Δημοκρατική που συμμετέχει στην Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής.

Από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων, ο γερουσιαστής Τζος Χόουλι από το Μιζούρι έχει προτείνει διάφορα ανώτατα όρια για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, ακόμη και φέτος, όταν ο Τραμπ υπέβαλε την πρότασή του.