Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) της Anthropic δημιούργησε μέσα σε μία νύχτα εκατομμυριούχους – και ορισμένους δισεκατομμυριούχους – σε μια χρονική συγκυρία που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.

Οι άνθρωποι αυτοί αποκτούν τεράστιο πλούτο ακριβώς τη στιγμή που ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ εξετάζουν ή εφαρμόζουν διαφορετικές μορφές φορολόγησης του πλούτου.

Οι πρωτοβουλίες αυτές, λέει το CNN, τροφοδοτούνται από τη συρρίκνωση της μεσαίας τάξης και την αυξανόμενη ανησυχία για τη συγκέντρωση του πλούτου και της οικονομικής και πολιτικής ισχύος στα χέρια λίγων.

Η συζήτηση άνοιξε

Η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται να επιβάλει έναν πρόσθετο ετήσιο φόρο σε ακριβά ακίνητα που δεν αποτελούν την κύρια κατοικία των ιδιοκτητών τους. Η Ουάσιγκτον εξετάζει την επιβολή φόρου στα εισοδήματα από επενδύσεις για τα πιο εύπορα νοικοκυριά. Παράλληλα, η πολιτεία της Ουάσιγκτον θα εφαρμόσει, το 2028, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της, φόρο εισοδήματος σε νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Η Πρόταση 40 (Prop 40) της Καλιφόρνιας, η οποία προέβλεπε την επιβολή ενός «φόρου στους δισεκατομμυριούχους», απορρίφθηκε στις εκλογές. Ωστόσο, ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν (Δημοκρατικός, Μέριλαντ) δήλωσε στο Politico ότι η αποτυχία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας καταδεικνύει πως «μία πολιτεία δεν μπορεί να το πετύχει μόνη της».

Ήδη έχει κατατεθεί νομοσχέδιο τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, το οποίο προβλέπει την επιβολή φόρου 5% επί της συνολικής καθαρής περιουσίας των δισεκατομμυριούχων στις ΗΠΑ. Το ζήτημα ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Η απόρριψη της Πρότασης 40, σε συνδυασμό με την αιφνίδια ανάδειξη μιας νέας οικονομικής ελίτ στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, έχει πυροδοτήσει μια ακόμη πιο έντονη πανεθνική συζήτηση στις ΗΠΑ γύρω από το πώς ακριβώς θα πρέπει να φορολογείται ο μεγάλος πλούτος.

«Δεν διαθέτουν τόσο ρευστό όσο νομίζετε»

«Το γεγονός ότι κάποιος έχει περιουσία ύψους 1 δισ. δολαρίων δεν σημαίνει ότι διαθέτει 50 εκατ. δολάρια σε μετρητά για να πληρώσει τον φόρο», δήλωσε ο Άντερσον Λαφοντάν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων διαχείρισης πλούτου Blue Zone Wealth Advisors.

Ο Λαφοντάν, στους πελάτες του οποίου περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, εξήγησε ότι μεγάλο μέρος της καθαρής περιουσίας τους υπάρχει κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή δεν αντιστοιχεί σε άμεσα διαθέσιμα χρήματα.

Στις περιπτώσεις εισαγωγής εταιρειών στο χρηματιστήριο μέσω δημόσιας προσφοράς μετοχών (IPO), ισχύουν περιορισμοί ως προς το πότε μπορούν οι μέτοχοι να πουλήσουν τις μετοχές τους μετά την εισαγωγή. Έτσι, ένας εργαζόμενος μπορεί να μην έχει στη διάθεσή του σημαντικά ποσά σε ρευστό, μέχρι να μπορέσει να πουλήσει τις μετοχές του.

Η Πρόταση 40 (Prop 40) θα επέβαλλε έναν εφάπαξ φόρο 5% επί της καθαρής περιουσίας των δισεκατομμυριούχων που κατοικούσαν στην Καλιφόρνια την 1η Ιανουαρίου 2026.

Από τη φορολογητέα περιουσία θα εξαιρούνταν τα ακίνητα και οι περισσότεροι λογαριασμοί συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.

«Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα με τον φόρο περιουσίας: φορολογεί τον πλούτο που υπάρχει στα χαρτιά», δήλωσε ο Τομ Στάιερ, δισεκατομμυριούχος, ακτιβιστής για το κλίμα και πρώην υποψήφιος κυβερνήτης της Καλιφόρνιας.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι κάποιος θα μπορούσε να δανειστεί χρήματα χρησιμοποιώντας τις μετοχές του ως εγγύηση, προκειμένου να πληρώσει τον φόρο. Χαρακτήρισε την Πρόταση 40 «ατελή», αλλά «καλύτερη από το τίποτα».

Οι εντάσεις με τους πλούσιους

Η Μέγκαν Λίζα Τζόουνς, δικηγόρος με ειδίκευση στη διαχείριση ιδιωτικού πλούτου και τη φορολογία στο δικηγορικό γραφείο Holland & Knight, δήλωσε ότι ορισμένοι από τους πελάτες της έχουν ήδη εγκαταλείψει την Καλιφόρνια ή έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να φύγουν, αναζητώντας ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς και θέλοντας να αποφύγουν μια ενδεχόμενη εφαρμογή της Πρότασης 40.

Ο Λαφοντάν ανέφερε επίσης ότι ορισμένοι πελάτες του έχουν μετακομίσει για φορολογικούς λόγους, αν και όχι απαραίτητα εξαιτίας της προοπτικής επιβολής φόρου επί της περιουσίας τους.

«Ορισμένοι από τους πελάτες μου θα έλεγαν: “Εντάξει, δεν μπορώ να φύγω τώρα, αλλά θα φύγω σε τέσσερα χρόνια… Άλλωστε, δεν είμαι ακόμη δισεκατομμυριούχος, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχώ προς το παρόν”. Ωστόσο, αν αρχίσουν να φορολογούν τους δισεκατομμυριούχους, είναι απλώς θέμα χρόνου να επεκταθεί σταδιακά η φορολόγηση και στους υπόλοιπους, μέχρι να φτάσει τελικά σε όλους», δήλωσε η Τζόουνς.

Ο Στάιερ έχει υποστηρίξει ότι θα ήταν προτιμότερο να θεσπιστεί ένας εθνικός φόρος επί του πλούτου, ώστε οι εύποροι να μην μπορούν να μετακινούνται από τη μία πολιτεία στην άλλη αναζητώντας φορολογικούς παραδείσους.

«Δεν έχω τίποτα εναντίον των ανθρώπων επειδή είναι πλούσιοι. Το ζήτημα είναι ότι, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν πραγματικά», δήλωσε.

Ο εκλεγμένος κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Ξαβιέ Μπεθέρα, έχει χαρακτηρίσει την Πρόταση 40 (Prop 40) «προβληματική πολιτική επιλογή», υποστηρίζοντας ότι η πολιτεία χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη λύση και όχι ένα έκτακτο, εφάπαξ φορολογικό μέτρο.

Σε δήλωσή του προς το CNN, εκπρόσωπός του ανέφερε ότι η επιτυχία της Πρότασης 3 (Prop 3), με την οποία κατέστησαν μόνιμες οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις για τα υψηλά εισοδήματα, αποδεικνύει ότι οι ψηφοφόροι της Καλιφόρνιας τάσσονται υπέρ της μεγαλύτερης φορολόγησης των εύπορων πολιτών.

Πέρα από την Καλιφόρνια

Οι ψηφοφόροι της πολιτείας της Ουάσιγκτον ενέκριναν στις εκλογές έναν λεγόμενο «φόρο εκατομμυριούχων», ο οποίος προβλέπει τη φορολόγηση κάθε εισοδήματος που υπερβαίνει το 1 εκατ. δολάρια.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένα ζευγάρι στο οποίο κάθε σύζυγος κερδίζει περισσότερα από 500.000 δολάρια θα υπάγεται στη συγκεκριμένη φορολόγηση, αντιμετωπιζόμενο ως νοικοκυριό εκατομμυριούχων.

Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον δεν υπάρχει σήμερα φόρος εισοδήματος. Εφόσον ξεπεραστεί η συνταγματική αμφισβήτηση, ο νέος φόρος, με συντελεστή 9,9%, θα τεθεί σε ισχύ το 2028.

Η εξέλιξη αυτή ώθησε τη Μισέλ Ντελίνο, δικηγόρο οικογενειακού δικαίου στο Σιάτλ, να συμβουλεύει τους πελάτες της να εξετάζουν προσεκτικά τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής τους.

«Ορισμένες από αυτές τις επιλογές – όπως ο γάμος, η υπογραφή ενός προγαμιαίου συμφώνου ή η μετακόμιση – δεν είναι εύκολο να ανακληθούν», είπε.

Ορισμένοι από τους πελάτες της ενδέχεται επίσης να βρεθούν αντιμέτωποι με έναν «τρομακτικό» φορολογικό λογαριασμό όταν κατοχυρωθούν οι μετοχές της εταιρείας που κατέχουν και φορολογηθούν ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, ακόμη κι αν οι εργαζόμενοι δεν έχουν εισπράξει χρήματα από την πώλησή τους.

Τι σημαίνει πραγματικά να είσαι πλούσιος

Η εκτόξευση του κόστους διαβίωσης σε ολόκληρη τη χώρα γεννά ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η ιδιότητα του εκατομμυριούχου εξακολουθεί να έχει την ίδια οικονομική βαρύτητα που είχε κάποτε.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας JanusGroup Real Estate, η διάμεση τιμή πώλησης μονοκατοικίας στο Σιάτλ διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο περίπου στα 1,1 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Λαφοντάν υποστήριξε ότι όσοι διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, «ενώ όσοι δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία βλέπουν απλώς τον πληθωρισμό να τους κατατρώει».

Σε περίπτωση που εφαρμοστεί ένας «φόρος επί του πλούτου» (wealth tax), η ίδια θα προτιμούσε η φορολόγηση να επιβάλλεται κατά την πώληση των περιουσιακών στοιχείων και όχι όσο αυτά παραμένουν στην κατοχή των ιδιοκτητών τους.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει την κοινωνία, ο Jones θέτει ένα ευρύτερο ερώτημα σχετικά με το φορολογικό σύστημα των ΗΠΑ, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη φορολόγηση του εισοδήματος από εργασία.

«Αν οι άνθρωποι πάψουν να εργάζονται με τον τρόπο που εργάζονται σήμερα, αν η τεχνητή νοημοσύνη αρχίσει πράγματι να αντικαθιστά θέσεις εργασίας, τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ακόμη μεγάλη πρόκληση όσον αφορά το φορολογικό μας σύστημα και τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίζουμε τους πόρους για τη χρηματοδότηση των δημόσιων δαπανών», ανέφερε.