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Η πιο αποκαλυπτική στιγμή για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στη Σενζέν συνέβη πριν από την ίδια τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ: η ασυνήθιστη αγκαλιά που έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Τραμπ στο αεροδρόμιο. Η χειρονομία αυτή υπογράμμισε πόσο πολύ εκτιμά πλέον ο Σι τους προσωπικούς του δεσμούς με έναν πρόεδρο, του οποίου η επιδίωξη της σταθερότητας έχει δώσει στην Κίνα την ευκαιρία να αναδιαμορφώσει τους όρους του στρατηγικού ανταγωνισμού.

President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping shared a cheek-to-cheek hug in a rare airport welcome in Shenzhen. Both leaders are set to meet Russia’s Vladimir Putin later in the week for an unprecedented summit. https://t.co/sileAS8yZi https://t.co/WqpzNfuPtl — Bloomberg (@business) November 18, 2026

H κίνηση αυτή αντανακλούσε επίσης τα διακυβεύματα για το Πεκίνο, καθώς οι ανανεωμένοι τεχνολογικοί περιορισμοί των ΗΠΑ απειλούν να υπονομεύσουν αυτή τη σταθερότητα. Ωστόσο, αυτή η εμπιστοσύνη έχει τεθεί υπό δοκιμασία, καθώς οι αποκαλύψεις σχετικά με τον Τζένσεν Χουάνγκ και την Nvidia έχουν εστιάσει την προσοχή στην χαλαρή εφαρμογή των ελέγχων εξαγωγής προηγμένης τεχνολογίας από την κυβέρνηση Τραμπ. Έκτοτε, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει νέους περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένη υπολογιστική ισχύ μέσω κέντρων δεδομένων στο εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 19 μηνών, η Κίνα έχει αποδείξει την ικανότητά της να αντέχει στις πιέσεις των ΗΠΑ και να επιβάλλει με τη σειρά της σημαντικό κόστος. Η επιτυχής αξιοποίηση από το Πεκίνο των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών ως όπλου οδήγησε πέρυσι σε αναστροφή της συγκρουσιακής προσέγγισης του Τραμπ απέναντι στην Κίνα. Ωστόσο, ο Σι δεν απείλησε δημοσίως με νέα αντίποινα στο Σενζέν. Αντίθετα, τόνισε αυτό που χαρακτήρισε ως τον «αναντικατάστατο» ρόλο της διπλωματίας μεταξύ αρχηγών κρατών.

Οι κίνδυνοι για Κίνα και Σι

Ο Σι δεν μπορεί να υποθέσει ότι η προσωπική διπλωματία θα πείσει τον Τραμπ να ανακαλέσει τους νέους περιορισμούς στον τομέα της πληροφορικής, πόσο μάλλον να αποτρέψει περαιτέρω μέτρα. Και η Κίνα ενδέχεται ακόμα να προβεί σε αντίποινα, όπως έχει απειλήσει το υπουργείο Εμπορίου της. Ωστόσο, τα αντίποινα ενέχουν τους δικούς τους κινδύνους, υπογραμμίζουν οι Financial Times, προσθέτοντας ότι νέοι κινεζικοί περιορισμοί στα κρίσιμα ορυκτά θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπορική εκεχειρία, να προκαλέσουν έναν απρόβλεπτο πρόεδρο σε νέα αντιπαράθεση και να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση εκείνων που πιέζουν στην Ουάσιγκτον για μια πιο σκληρή πολιτική έναντι της Κίνας.

Το Πεκίνο θα μπορούσε να διαχωρίσει τα μέτρα που στοχεύουν στην παράνομη πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία από τους ευρύτερους περιορισμούς στην τεχνολογική πρόοδο της Κίνας, αντιδρώντας επιλεκτικά — όπως, για παράδειγμα, στοχεύοντας συγκεκριμένες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, επιβάλλοντας κυρώσεις σε οντότητες που εμπλέκονται σε περιορισμούς εξαγωγών ή αυξάνοντας τις απαιτήσεις για την αδειοδότηση κρίσιμων ορυκτών για συγκεκριμένους τελικούς χρήστες στον τομέα της άμυνας — αντί να διακινδυνεύσει μια γενικευμένη κλιμάκωση. Ο Σι στοιχηματίζει ότι ο Τραμπ ενδέχεται να παρέμβει για να φρενάρει περαιτέρω μέτρα και να ασκήσει τη διακριτική του ευχέρεια ως προς τον τρόπο εφαρμογής των περιορισμών.

Η ανακοίνωση της συνόδου κορυφής του Πεκίνου υποδηλώνει πρόοδο προς τον στόχο του να κερδίσει χρόνο και να εκμεταλλευτεί τις διαφορές μεταξύ του Τραμπ και της κοινότητας εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, αναφέροντας ότι οι ηγέτες συμφώνησαν να εφαρμόσουν μια «εποικοδομητική σχέση στρατηγικής σταθερότητας». Η συμφωνία φαίνεται να προσφέρει στον Σι μια ακόμη ευκαιρία να ενσωματώσει το πλαίσιο που προτιμά για τη σχέση αυτή στη διμερή διπλωματία.

Εν τω μεταξύ, το Πεκίνο εργάζεται για την εμβάθυνση της παγκόσμιας εξάρτησης από τις κινεζικές αλυσίδες εφοδιασμού, δημιουργώντας πιθανές νέες πηγές επιρροής — από φαρμακευτικά συστατικά και χημικά έως πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων και βασικούς ημιαγωγούς. Ο Σι ελπίζει επίσης να αξιοποιήσει τον χρόνο που απομένει στον Τραμπ στη θέση του για να επιταχύνει την τεχνολογική αυτονομία της Κίνας και να επεκτείνει την πιεστική επιρροή της επί των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι ο Σι επιδιώκει να εξασφαλίσει μια διαρκή μείωση της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ταϊβάν, ως μέρος της αποδοχής από την Ουάσινγκτον του πλαισίου στρατηγικής σταθερότητας. Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, συνέδεσε εκ νέου ρητά τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ χειρίζονται το ζήτημα της Ταϊβάν με τη σταθερότητα της συνολικής σχέσης. Ο Σι επιδιώκει να μετατρέψει αυτή τη σύνδεση σε μειωμένη αμυντική υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, ξεκινώντας με συνεχείς καθυστερήσεις στην υλοποίηση ενός πακέτου όπλων αξίας 14 δισ. δολαρίων που είχε υποσχεθεί εδώ και καιρό.

Ανοχή Σι

Δεδομένων αυτών των διακυβευμάτων, ο Σι ενδέχεται να είναι διατεθειμένος να ανεχθεί ορισμένα ανεπιθύμητα μέτρα εκ μέρους των ΗΠΑ, εφόσον πιστεύει ότι η συνέχιση της συνεργασίας με τον Τραμπ μπορεί να μετριάσει πιο επιζήμιες ενέργειες. Η αποδυναμωμένη θέση του Τραμπ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και η επιθυμία του να εδραιώσει μια διπλωματική κληρονομιά ενδέχεται να προσφέρουν μια ευκαιρία στο Πεκίνο. Με την προοπτική μιας πιο σκληρής προσέγγισης εκ μέρους των ΗΠΑ να διαφαίνεται το 2029, ο Σι έχει ισχυρά κίνητρα να εξασφαλίσει τα κέρδη του, όσο αυτό το παράθυρο παραμένει ανοιχτό.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αναμενόμενη συνάντηση των ηγετών στο G-20 στο Μαϊάμι τον επόμενο μήνα, με την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ των χωρών πέρα από τις 10 Ιανουαρίου να βρίσκεται ήδη ψηλά στην ατζέντα. Ο έλεγχος των εξαγωγών τεχνολογίας από το Κογκρέσο εντείνεται ήδη, γεγονός που θα περιπλέξει τις διαπραγματεύσεις. Ο Σι χρειάζεται ο Τραμπ να πιστέψει ότι περαιτέρω περιορισμοί θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίποινα από την πλευρά της Κίνας και να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα που οι δύο ηγέτες κατάφεραν με τόσο κόπο να επιτύχουν. Το δίλημμα του Πεκίνου είναι ότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής θα μπορούσε να υπονομεύσει την ίδια τη σχέση στην οποία βασίζεται ο Σι για την προώθηση των μακροπρόθεσμων φιλοδοξιών της Κίνας.