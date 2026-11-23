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Για τον Μάικλ Μίμπαχ, η βιομηχανία των πληρωμών δεν υπήρξε ποτέ τόσο ενδιαφέρουσα όσο σήμερα.

Όταν ο Ατζάι Μπάνγκα, τότε επικεφαλής της Mastercard και νυν πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, του πρότεινε το 2010 να ενταχθεί στην εταιρεία, ο Γερμανός τραπεζίτης δεν ενθουσιάστηκε αρχικά.

«Θέλεις να ασχοληθείς με τις πληρωμές;» τον ρώτησε ο Μπάνγκα. «Απολύτως όχι. Πόσο βαρετό», θυμάται ότι απάντησε. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, έπειτα από έξι χρόνια στην ηγεσία της Mastercard, η άποψή του έχει αλλάξει ριζικά.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Μίμπαχ περιγράφει έναν κλάδο που μετασχηματίζεται από τις νέες τεχνολογίες, τον ανταγωνισμό και τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Η Mastercard και η Visa εξακολουθούν να κυριαρχούν στις υποδομές πληρωμών με κάρτες, αποκομίζοντας υψηλά έσοδα από τις προμήθειες που επιβάλλονται σε εμπόρους και συνεργαζόμενες τράπεζες.

Μόνο στο τελευταίο τρίμηνο, η Mastercard κατέγραψε καθαρά κέρδη σχεδόν 5 δισ. δολαρίων, με περιθώριο κέρδους κοντά στο 50%.

Τα stablecoins είναι η νέα ευκαιρία της Mastercard

Η εμφάνιση των stablecoins, των κρυπτονομισμάτων που συνδέονται συνήθως με την αξία παραδοσιακών νομισμάτων, δημιουργεί νέες δυνατότητες αλλά και προκλήσεις. Ο Μίμπαχ δεν αντιμετωπίζει την τεχνολογία ως απειλή που πρέπει να αποκλειστεί. Αντίθετα, εκτιμά ότι η Mastercard μπορεί να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα σε διαφορετικά ψηφιακά νομίσματα και δίκτυα blockchain.

Σε έναν κόσμο με εκατοντάδες stablecoins, διαφορετικούς εκδότες και συστήματα που δεν επικοινωνούν απαραίτητα μεταξύ τους, η εταιρεία θα μπορούσε να εξασφαλίζει ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται γρήγορα, με ασφάλεια και σύμφωνα με τους κανόνες συμμόρφωσης. Πρόκειται για επέκταση του παραδοσιακού ρόλου της: να συνδέει διαφορετικά μέρη και να επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων ανεξάρτητα από το μέσο πληρωμής.

Η ανάπτυξη κρύβει και κινδύνους για τα νοικοκυριά

Παρά τις τεχνολογικές αλλαγές, η βασική δραστηριότητα της Mastercard παραμένει ισχυρή.

Στους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η εταιρεία επεξεργάστηκε συναλλαγές ύψους 8,5 τρισ. δολαρίων, αυξημένες κατά 7% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, ο Μίμπαχ παρατηρεί μια μεταβολή στη συμπεριφορά των καταναλωτών στις ΗΠΑ: τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο την πίστωση για βασικές δαπάνες και όχι μόνο για προαιρετικές αγορές.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία, καθώς η χρήση πιστωτικών καρτών για τρόφιμα και στέγαση μπορεί να επιβαρύνει νοικοκυριά που ήδη αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος διαβίωσης. Μια απότομη αύξηση της ανεργίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό των συναλλαγών, αν και οι άμεσες πιστωτικές ζημιές επιβαρύνουν κυρίως τις τράπεζες που εκδίδουν τις κάρτες και όχι τη Mastercard.

Ένας ακόμη πιθανός παράγοντας πίεσης είναι η υποχώρηση των χρηματιστηριακών αγορών. Ο Μίμπαχ αναφέρεται στο λεγόμενο «wealth effect»: όταν οι καταναλωτές βλέπουν την αξία των επενδύσεων και των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεών τους να αυξάνεται, αισθάνονται πλουσιότεροι και τείνουν να ξοδεύουν περισσότερο. Μια αντιστροφή αυτής της τάσης θα μπορούσε να περιορίσει την κατανάλωση ακόμη και χωρίς αύξηση της ανεργίας.

Τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ήδη βασικό εργαλείο της Mastercard, ιδιαίτερα στον εντοπισμό απάτης.

Με περίπου 175 δισ. συναλλαγές ετησίως στο δίκτυό της, η εταιρεία χρησιμοποιεί συστήματα AI για να αναγνωρίζει ύποπτες κινήσεις και να προστατεύει τις πληρωμές. Το 2024 εξαγόρασε την Recorded Future, εταιρεία εξειδικευμένη στην ανάλυση κυβερνοαπειλών, ενισχύοντας τις δυνατότητές της απέναντι σε επιθέσεις που συνδέονται ακόμη και με κρατικούς παράγοντες.

Οι απειλές, πάντως, αυξάνονται. Μετά τη διαρροή δεδομένων χιλιάδων πελατών της Mastercard, της Visa και της JPMorgan Chase από χάκερ, ο Μίμπαχ περιέγραψε την αντιπαράθεση με τους κυβερνοεγκληματίες ως «αγώνα εξοπλισμών». Όπως προειδοποιεί, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέους συστημικούς κινδύνους, καθώς μπορεί να ενισχύσει τόσο τις αμυντικές δυνατότητες των επιχειρήσεων όσο και τα εργαλεία των επιτιθέμενων.

Η επόμενη πρόκληση αφορά τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από αυτόνομους ψηφιακούς πράκτορες, οι οποίοι θα αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες για λογαριασμό των χρηστών.

Η Mastercard συνεργάστηκε με την Google για την ανάπτυξη του συστήματος Verifiable Intent, το οποίο αποσκοπεί στην ασφαλή καταγραφή και επαλήθευση τέτοιων συναλλαγών. Στο παραδοσιακό μοντέλο συμμετέχουν τέσσερα μέρη: ο καταναλωτής, ο έμπορος και οι δύο τράπεζές τους. Με την είσοδο των AI agents προστίθεται ένας νέος συμμετέχων, γεγονός που απαιτεί πρόσθετους ελέγχους ταυτότητας και αξιοπιστίας.

Ο Μίμπαχ εκτιμά ότι η αγορά των συναλλαγών μέσω ψηφιακών πρακτόρων βρίσκεται σε σημείο επιτάχυνσης, αν και παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ταχύτητα υιοθέτησής τους.

Γεννημένος στη Βαυαρία, με επαγγελματική πορεία στις Citigroup και Barclays, ο Μίμπαχ βλέπει με αισιοδοξία και τις ευρωπαϊκές προοπτικές. Θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις της ηπείρου μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερη ανάπτυξη, εφόσον ενισχυθεί η διάθεση για καινοτομία και επιχειρηματική δράση.

Για τον ίδιο, το μέλλον των πληρωμών δεν θα κριθεί μόνο από το ποιος διαθέτει την πιο προηγμένη τεχνολογία, αλλά και από το ποιος μπορεί να την κάνει ασφαλή, αξιόπιστη και προσβάσιμη σε όλους.