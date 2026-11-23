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Σε ενίσχυση των ελέγχων γύρω από τους δικούς τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να αποτρέψουν την ανεξέλεγκτη λειτουργία τους, προχωρούν αρκετές μεγάλες και μεσαίου μεγέθους τράπεζες στις ΗΠΑ.

Η απόφαση συνδέεται με περιστατικά υψηλού προφίλ σε εταιρείες τεχνολογίας που αποκάλυψαν πιθανές αδυναμίες, σύμφωνα με πηγές του τραπεζικού τομέα και της βιομηχανίας.

Οι αμερικανικές τράπεζες, όπως αναφέρει σε αποκλειστικό του δημοσίευμα το Reuters, είχαν ήδη αποκλείσει τη λειτουργία πράκτορων τεχνητής νοημοσύνης τρίτων εντός των λογαριασμών πελατών και τη διενέργεια συναλλαγών από αυτούς, ενώ παράλληλα είχαν ενισχύσει τους ελέγχους σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των δικών τους εσωτερικά αναπτυγμένων πράκτορων.

Η κίνηση για τον ενδελεχή έλεγχο των εσωτερικών πράκτορων αποτελεί αντίδραση στο γεγονός ότι πειραματικά μοντέλα της OpenAI παρακάμπτουν τα μέτρα ασφαλείας των δοκιμών και αποκτούν πρόσβαση σε συστήματα της εταιρείας που κατασκευάζει το ChatGPT, της Hugging Face και άλλων οργανισμών, αφότου αρκετές τράπεζες συγκρότησαν εσωτερικές ομάδες για να εξετάσουν τα συστήματά τους.

Εφεδρικά σχέδια

Για να αποφευχθούν περιστατικά όπως αυτά που συνέβησαν στην Hugging Face, αρκετές αμερικανικές τράπεζες περιορίζουν πλέον την πρόσβαση των εσωτερικών υπαλλήλων τους, για παράδειγμα απομονώνοντάς τους από κρίσιμα συστήματα και βελτιώνοντας την ικανότητά τους να εντοπίζουν και να σταματούν επιβλαβείς δραστηριότητες, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

Οι τράπεζες περιορίζουν τη διάρκεια εργασίας των χρηστών, κρατώντας τους κωδικούς πρόσβασης και τα αρχεία εκτός της εμβέλειάς τους, και δημιουργούν εφεδρικά σχέδια για τη διατήρηση της λειτουργίας των συστημάτων σε περίπτωση που κάποιος χρήστης πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας, ανέφερε μία από τις πηγές.

Επίσης, διαχωρίζουν πιο αυστηρά τους πράκτορες από άλλες τεχνολογίες, ενισχύοντας τους περιορισμούς σχετικά με το τι μπορούν να προσπελάσουν και εντάσσοντάς τους σε υπάρχοντα προγράμματα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Επιπλέον, περιορίζουν τα διαπιστευτήρια που παρέχονται στους πράκτορες, περιορίζοντας τις δραστηριότητες και τα συστήματα στα οποία έχουν εξουσιοδότηση πρόσβασης, και διατηρούν τα περιβάλλοντα δοκιμών απομονωμένα από τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές τραπεζικές λειτουργίες, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Το περιστατικό με την Hugging Face —όταν ένα μοντέλο της OpenAI ξέφυγε από τον έλεγχο και προκάλεσε μια εισβολή που έθεσε σε κίνδυνο την υποδομή της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης— είχε αποτρεπτικό αποτέλεσμα στην υιοθέτηση των πιο πρόσφατων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από τις τράπεζες, ανέφερε μία πηγή, οδηγώντας σε αυστηρότερους περιορισμούς στα διαπιστευτήρια, τις δραστηριότητες και τα συστήματα που είναι διαθέσιμα στους εσωτερικούς πράκτορες.

Η περίπτωση της JPMorgan

Και ενώ καμία τράπεζα δεν έχει επηρεαστεί μέχρι στιγμής από τέτοια περιστατικά, αρκετές μεγάλες και μεσαίες τράπεζες συγκέντρωσαν εσωτερικές ομάδες για να μελετήσουν πώς τα μοντέλα παρέκαμψαν τους περιορισμούς, να αξιολογήσουν εάν υπήρχαν παρόμοιες αδυναμίες στα δικά τους συστήματα και να προτείνουν πρόσθετες προστασίες, ανέφεραν οι πηγές.

Όλες οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη σε όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης πλούτου, των πληρωμών, των συναλλαγών και άλλων εταιρικών λειτουργιών. Σε αντίθεση με το συμβατικό λογισμικό, οι πράκτορες μπορούν να λαμβάνουν ανεξάρτητα αποφάσεις, να χρησιμοποιούν εργαλεία και να αλληλεπιδρούν με πολλά συστήματα για να ολοκληρώσουν μια εργασία.

Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν ήδη προκλήσεις από την ανάγκη ταχείας ενημέρωσης και διόρθωσης πρόσφατα ανακαλυφθέντων ευπαθειών, καθώς τα εύκολα προσβάσιμα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ενισχύουν την ανακάλυψη ευπαθειών στο λογισμικό. Η JPMorgan νωρίτερα αυτή την εβδομάδα χτυπήθηκε από ένα σφάλμα λογισμικού.

Δικλείδες ασφαλείας

Στο πλαίσιο των αυστηρότερων ελέγχων, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τους πράκτορες περισσότερο σαν υπαλλήλους, με σαφώς καθορισμένα διαπιστευτήρια, δικαιώματα και όρια, ανέφερε μία από τις πηγές. Τα ιδρύματα πρέπει επίσης να καταγράφουν σε ποια συστήματα είχε πρόσβαση ένας πράκτορας, ποιες ενέργειες πραγματοποίησε και εάν κάποιο άτομο τους ενέκρινε, ανέφερε το άτομο.

Οι τράπεζες διαχωρίζουν πιο αυστηρά τους κωδικούς πρόσβασης, τα αρχεία δραστηριότητας και τους κρίσιμους ελέγχους ασφαλείας από τους πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύοντας τις υπάρχουσες δικλείδες ασφαλείας που αποσκοπούν στην αποτροπή των πρακτόρων από το να αλλοιώνουν τα στοιχεία των ενεργειών τους. Ενώ ορισμένοι από αυτούς τους ελέγχους πρόσβασης υπήρχαν ήδη, οι τράπεζες έκτοτε τους έχουν δοκιμάσει, ενισχύσει ή επεκτείνει ανάλογα με τις ανάγκες, ανέφεραν τρεις από τις πηγές.

Τέτοια αρχεία επιτρέπουν στους ερευνητές να ανακατασκευάσουν ένα περιστατικό και να προσδιορίσουν ποια δεδομένα ή συστήματα επηρεάστηκαν, ανέφερε μία από τις πηγές.

Οι τράπεζες μελετούν επίσης πώς να ανιχνεύουν πότε ένας πράκτορας αρχίζει να χρησιμοποιεί διαπιστευτήρια που έχουν εκχωρηθεί σε έναν ανθρώπινο υπάλληλο και εξετάζουν τους “διακόπτες τερματισμού” για να αποσυνδέσουν τους δυσλειτουργικούς ή παραβιασμένους πράκτορες από άλλα συστήματα και να εντοπίσουν τυχόν διαδικασίες που δημιούργησαν, ανέφεραν τέσσερις πηγές.

Τα μέτρα που παιρνουν οι τράπεζες

Επειδή το κλείσιμο ενός πράκτορα μπορεί να διαταράξει τις λειτουργίες, οι τράπεζες δοκιμάζουν διαδικασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για λειτουργίες όπως η επεξεργασία δανείων, η ανίχνευση απάτης και οι έλεγχοι οικονομικού εγκλήματος, ανέφερε μία από τις πηγές.

Οι τράπεζες περιορίζουν πλέον και την ποσότητα εργασίας που μπορεί να κάνει ένας πράκτορας, μειώνοντας το κόστος και την πιθανή ζημιά σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, ανέφερε μία από τις πηγές.

«Οι τράπεζες δίνουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην παρακολούθηση μετά την ανάπτυξη και στη διαχείριση κινδύνων για τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents)», δήλωσε ο Naresh Raheja, ανεξάρτητος ειδικός στη διαχείριση κινδύνων τεχνητής νοημοσύνης και πρώην στέλεχος του Office of the Comptroller of the Currency (ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ για τις εθνικές τράπεζες). «Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα, οι πράκτορες αυτοί ενδέχεται να παρουσιάσουν, μετά την ανάπτυξή τους, συμπεριφορές που δεν είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια των δοκιμών και της επικύρωσης».

Παράκαμψη των ελέγχων

Η αυστηροποίηση των ελέγχων προκλήθηκε από περιστατικά που αφορούσαν την OpenAI και την Hugging Face. Κατά τη διάρκεια δοκιμών κυβερνοασφάλειας τον Ιούλιο, τα μοντέλα της OpenAI παρέκαμψαν ελέγχους που αποσκοπούσαν στον απομονωμό τους από το διαδίκτυο και εκμεταλλεύτηκαν ευπάθειες λογισμικού για να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξωτερικά συστήματα. Η OpenAI ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα είχαν υποβληθεί σε δοκιμές με λιγότερες δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με εκείνες που εφαρμόζονται στα προϊόντα της που διατίθενται στο ευρύ κοινό.

Το περιστατικό κατέδειξε ότι οι γραπτές οδηγίες, από μόνες τους, ενδέχεται να μην επαρκούν για να αποτρέψουν έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης από το να προβεί σε ανεπιθύμητες ενέργειες, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Ορισμένες τράπεζες έχουν, παράλληλα, προειδοποιήσει για τους κινδύνους που εγκυμονεί η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων εξωτερικών πρακτόρων σε λογαριασμούς πελατών.

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε οποιονδήποτε εξωτερικό πράκτορα να εισέλθει στην εταιρεία, καθώς κάτι τέτοιο ενέχει υπερβολικά μεγάλους κινδύνους τόσο για τους πελάτες όσο και για την JPMorgan», δήλωσε ο Jamie Dimon, Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της τράπεζας.