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Ο τομέας των υποδομών αναδεικνύεται ως μια ξεχωριστή επενδυτική τάση εν όψει του 2027, καθώς οι δαπάνες για την ενεργειακή ασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτούν τη ζήτηση.

Η συγκέντρωση κεφαλαίων για έργα υποδομής σημείωσε ανάκαμψη το 3ο τρίμηνο του 2026, με την Preqin να αναφέρει ότι συγκεντρώθηκαν 62 δισεκατομμύρια δολάρια σε 21 επενδυτικά κεφάλαια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Preqin, η συγκέντρωση κεφαλαίων στον τομέα των υποδομών σημείωσε απότομη ανάκαμψη το τρίτο τρίμηνο του 2026, με 62 δισεκατομμύρια δολάρια να συγκεντρώνονται σε 21 αμοιβαία κεφάλαια, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό για το τρέχον έτος στα 101 δισεκατομμύρια δολάρια σε 65 αμοιβαία κεφάλαια.

Ο Rene Lubianski, διευθύνων εταίρος του τομέα υποδομών στη Brookfield Asset Management, δήλωσε ότι οι υποδομές αποτελούν «ακρογωνιαίο λίθο» της δραστηριότητας του γίγαντα των ιδιωτικών αγορών, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του ομίλου, στις 6 Νοεμβρίου.

Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμεύσεις κεφαλαίου για τις στρατηγικές υποδομών της κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Brookfield ανακοίνωσε ότι η τελευταία έκδοση της εμβληματικής στρατηγικής υποδομών της είχε λάβει δεσμεύσεις ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν μετά το τέλος του τριμήνου.

«Αυτό μας βάζει σε καλό δρόμο για να ξεπεράσουμε τον στόχο των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές του 2027», δήλωσε ο Lubianski. «Με αυτό το μέγεθος, το αμοιβαίο κεφάλαιο θα ξεπεράσει τα 28 δισεκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν για τον προκάτοχό του και θα γίνει το μεγαλύτερο κλειστό αμοιβαίο κεφάλαιο υποδομών που έχει συγκεντρωθεί ποτέ.

«Εάν η τρέχουσα δυναμική συνεχιστεί, θα μπορούσε επίσης να γίνει το μεγαλύτερο κλειστό ιδιωτικό αμοιβαίο κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί ποτέ σε οποιονδήποτε τομέα.»

«Μια πρόκληση και μια ευκαιρία»

Η ραγδαία αύξηση της συγκέντρωσης κεφαλαίων παρατηρείται, παρά το γεγονός ότι οι επενδυτές περιμένουν περισσότερο για να αποχωρήσουν από τις υπάρχουσες συμμετοχές τους σε έργα υποδομής.

Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου που ανήκουν στους 50 μεγαλύτερους γενικούς εταίρους στον τομέα των υποδομών είχαν μέση περίοδο διακράτησης 7,6 ετών το 2025, από 6,1 έτη το 2021, σύμφωνα με την Boston Consulting Group. Η δραστηριότητα εξόδου βελτιώθηκε σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη, αν και πολλές συναλλαγές αφορούσαν οχήματα συνέχισης και ανοιχτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια υποδομών, σύμφωνα με ανάλυση της BCG που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος.

Κοιτώντας προς το μέλλον, οι θεσμικοί επενδυτές φαίνεται να έχουν περιθώρια να αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους στον τομέα των υποδομών.

Η τελευταία ετήσια έρευνα της Goldman Sachs για το 2026 με τίτλο «Global Alternatives Survey» — στην οποία συμμετείχαν περίπου 225 θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ταμείων, κρατικών επενδυτικών ταμείων, ασφαλιστικών επενδυτών, οικογενειακών γραφείων και άλλων διαχειριστών περιουσίας, μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου — διαπίστωσε ότι το 43% των ερωτηθέντων έχει πιο θετική προοπτική για τις επενδύσεις σε υποδομές σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ το 7% είχε λιγότερο θετική άποψη.

Σχεδόν οι μισοί επενδυτές (49%), οι οποίοι έχουν θέσει ως στόχο την κατανομή κεφαλαίων σε έργα υποδομής, δήλωσαν ότι η κατανομή τους ήταν ανεπαρκής, σε σύγκριση με μόλις το 5% που ανέφερε υπερβολική κατανομή, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 21 Οκτωβρίου.

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι επιπτώσεις τους στον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τις προοπτικές ανάπτυξης συνεχίζουν να επηρεάζουν τις αποτιμήσεις και την ικανότητα των επενδυτών να αποκομίσουν απόδοση. Αυτοί οι περιορισμοί συμπίπτουν με την εξαιρετικά υψηλή ζήτηση ιδιωτικού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση των υποδομών που υποστηρίζουν την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης — δημιουργώντας τόσο μια πρόκληση όσο και μια ευκαιρία», δήλωσε ο Jeff Fine, παγκόσμιος συνδιευθυντής του τμήματος δημιουργίας εναλλακτικών κεφαλαίων της Goldman Sachs Alternatives.

Γιατί άνθηση των υποδομών τώρα

Οι στρατηγικοί της J.P. Morgan Asset Management δήλωσαν στις 12 Νοεμβρίου ότι ο τομέας αναμένεται να ωφεληθεί από τις αυξημένες κυβερνητικές και εταιρικές δαπάνες το επόμενο έτος, προσφέροντας παράλληλα προστασία σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές διατηρήσουν τον πληθωρισμό και τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα.

Ο Hugh Gimber, εκτελεστικός διευθυντής και παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην JPMAM, δήλωσε ότι οι υποδομές διαθέτουν μερικά από τα «ισχυρότερα θεμέλια» μεταξύ των εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον.

Ο τομέας έχει εξελιχθεί τα τελευταία τρία χρόνια, όπως σημείωσε ο Gimber, με τα κέντρα δεδομένων, τα δίκτυα επικοινωνιών, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποθήκευση ενέργειας να αντιπροσωπεύουν ένα αυξανόμενο μερίδιο των επενδύσεων παράλληλα με παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία όπως οι μεταφορές και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, συμβάλλοντας στη στήριξη των αποδόσεων.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ξεχώρισε, αποφέροντας απόδοση σχεδόν 40% ετησίως κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και 60% το τελευταίο έτος, σύμφωνα με την «Προοπτική Επενδύσεων 2027» της JPMAM, που δημοσιεύθηκε στις 16 Νοεμβρίου.

Τα ζητήματα άμυνας και ενεργειακής ασφάλειας, σε συνδυασμό με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, επιταχύνουν επίσης την προσπάθεια της Ευρώπης για μεγαλύτερη αυτάρκεια — καθώς και για τις υποδομές που απαιτούνται για την υποστήριξή της.

«Τα περιουσιακά στοιχεία υποδομών σήμερα είναι καλά προσαρμοσμένα σε ορισμένες από αυτές τις ισχυρότερες τάσεις δαπανών», δήλωσε ο Gimber στα ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και το CNBC, κατά τη διάρκεια πρόσφατης στρογγυλής τράπεζας για τις μακροοικονομικές προοπτικές στις 12 Νοεμβρίου. «Υπάρχουν πολύ περισσότερες προοπτικές στον ψηφιακό τομέα, υπάρχουν πολύ περισσότερες προοπτικές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και αυτές συνδέονται πολύ καλύτερα, ιδίως στην Ευρώπη, με την προσπάθεια για αυτάρκεια που βλέπουμε να εξελίσσεται».

Προστασία από τον πληθωρισμό

Η JPMAM ανέφερε ότι μια μόνιμη επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να συμβάλει στην άμβλυνση των πληθωριστικών πιέσεων στις οικονομίες το επόμενο έτος. Ωστόσο, εάν οι πιέσεις στις τιμές αποδειχθούν πιο επίμονες, οι επενδύσεις σε υποδομές θα μπορούσαν επίσης να προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία του χαρτοφυλακίου για τους επενδυτές.

Η Karen Ward, διευθύνουσα σύμβουλος και επικεφαλής στρατηγικής αγοράς για την περιοχή EMEA στη JPMAM, δήλωσε ότι μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να ωθήσει τον πληθωρισμό προς τα πάνω, προκαλώντας ενδεχομένως ταυτόχρονες πτώσεις στις μετοχές και τα ομόλογα.

Αυτός ο κίνδυνος ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ των εναλλακτικών επενδύσεων που μπορούν να προστατεύσουν τα χαρτοφυλάκια από πληθωριστικές διαταραχές, πρόσθεσε. Σε μια οικονομία που τροφοδοτείται από αυξημένες δαπάνες, οι επενδυτές χρειάζονται προστασία τόσο από την ύφεση όσο και από τον πληθωρισμό — γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη κατανομή σε εναλλακτικές επενδύσεις, ανέφερε η Ward.