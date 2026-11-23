Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο αγώνας για την υπεροχή στην τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνεται, με τις ΗΠΑ και την Κίνα να ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη ολοένα και πιο ισχυρών συστημάτων που θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τις οικονομίες, τους στρατούς, την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων και, ενδεχομένως, τις ίδιες τις δημοκρατικές αρχές.

Η τεχνητή νοημοσύνη προχωρά με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ, καθώς οι εταιρείες αγωνίζονται να αναπτύξουν ολοένα και πιο ισχυρά μοντέλα, αυξάνονται και οι ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσο οι υπάρχουσες δικλίδες ασφαλείας επαρκούν. Αλλά, με δισεκατομμύρια δολάρια να διακυβεύονται και τις ΗΠΑ να ανταγωνίζονται την Κίνα για την τεχνολογική υπεροχή, η επιβράδυνση του τομέα είναι πιο εύκολο να λέγεται παρά να γίνεται.

Πρόσθετη ζήτηση

Η UBS εκτιμά ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αυξηθούν από το 1 τρισ. δολάρια το 2026 στα 1,4 τρισ. δολάρια το 2027, ενώ το Bloomberg Intelligence εκτιμά ότι οι δεσμεύσεις των hyperscalers για κεφαλαιουχικές δαπάνες πλησιάζουν τα 8 τρισ. δολάρια με ορίζοντα το 2031. Αυτό υποδηλώνει πρόσθετη ζήτηση για τσιπ ύψους 4 τρισ. δολαρίων μόνο από την ΤΝ.

Ωστόσο, το ερώτημα-κλειδί δεν είναι εάν οι επενδύσεις θα συνεχιστούν, αλλά πόσο γρήγορα θα αποφέρουν έσοδα και εάν θα δημιουργήσουν αρκετά κέρδη ώστε να δικαιολογείται αυτή η κλίμακα των επενδύσεων. Καθώς η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς της Anthropic, της κατασκευάστριας εταιρείας του chatbot Claude, που συγκέντρωσε το ποσό-ρεκόρ των 81,3 δισ., αλλά και τα ισχυρά αποτέλεσμα της Nvidia ξεπέρασαν τις προσδοκίες, ενδιαφέρον στη νέα εποχή της ΤΝ παρουσιάζει η διαπίστωση της Deutsche Bank πως τα τσιπ εκτοπίζουν πλέον το πετρέλαιο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η αξία των παγκόσμιων εξαγωγών ημιαγωγών ξεπέρασε την αξία των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επί δεκαετίες μιλούσαμε για τα πετροδολάρια, αλλά ίσως πλέον να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ολοένα περισσότερο πως από την εποχή των «petrodollar» (πετροδολαρίων) εισερχόμαστε μάλλον στην εποχή των «chipdollar» (τσιπδολαρίων), αποφάνθηκαν οι αναλυτές της γερμανικής τράπεζας.

Κεφαλαιακές ροές

Η Deutsche Bank, εξετάζοντας το «πώς τα τσιπ έγιναν ισχυρός παράγοντας για το δολάριο», υποστηρίζει ότι τα τσιπ εξελίσσονται σε σημαντικό παράγοντα του παγκόσμιου εμπορίου και των κεφαλαιακών ροών. Η εξέλιξη αυτή έχει επιπτώσεις για το μέλλον του δολαρίου, αλλά και για μια ευρύτερη μετατόπιση της βάσης της αμερικανικής ισχύος: από τη γεωπολιτική προς την τεχνολογική πρωτοπορία. Το πετρέλαιο υπήρξε, αναμφισβήτητα, το σημαντικότερο στρατηγικό εμπόρευμα στον κόσμο για σχεδόν έναν αιώνα. Εχει διαμορφώσει πολέμους, τη γεωπολιτική, τον πληθωρισμό, τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών και, φυσικά, το ίδιο το δολάριο. Ωστόσο, η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης βοήθησε τα τσιπ να ξεπεράσουν τους υδρογονάνθρακες ως προς την αξία του παγκόσμιου εμπορίου.

Υπάρχει και μια άλλη σημαντική διαφορά ανάμεσα στα πετροδολάρια και τα αναδυόμενα «τσιπδολάρια». Ιστορικά, τα πλεονάσματα από τις εξαγωγές πετρελαίου των χωρών του Κόλπου επενδύονταν σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα και άλλους τίτλους σταθερού εισοδήματος. Αυτό συνέβαλε στη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων των ΗΠΑ, στη συγκράτηση των αποδόσεων των ομολόγων και στην ενίσχυση του ρόλου του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος. Επομένως, το παραδοσιακό σύστημα του πετροδολαρίου δημιουργούσε μια σταθερή, διαρθρωτική πηγή ζήτησης για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Ο επενδυτικός κύκλος

Τα «τσιπδολάρια» ακολουθούν μια αρκετά διαφορετική διαδρομή, όπως φαίνεται από τα στοιχεία των κεφαλαιακών ροών.

Οι ασιατικές χώρες με πλεονάσματα στο εμπόριο ημιαγωγών είναι στενότερα συνδεδεμένες με το αμερικανικό τεχνολογικό οικοσύστημα. Παράλληλα, ο επενδυτικός κύκλος της τεχνητής νοημοσύνης κατευθύνει κεφάλαια προς τις αμερικανικές μετοχές, τα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα κέντρα δεδομένων και τις εταιρείες τεχνολογίας που τροφοδοτούν τη ζήτηση για προηγμένα τσιπ.

Ετσι, αντί τα πλεονάσματα αυτά να χρηματοδοτούν κυρίως την αμερικανική κυβέρνηση, ένα μεγαλύτερο μέρος τους θα μπορούσε τελικά να επιστρέφει στις αμερικανικές επιχειρήσεις και στο τεχνολογικό οικοσύστημα. Αν τα πετροδολάρια συνέβαλαν στη συγκράτηση των αποδόσεων των ομολόγων, ενώ τα «δολάρια των τσιπ» στηρίζουν τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνολογίας και ενισχύουν τον κύκλο επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τότε η μετάβαση από το πετρέλαιο στο πυρίτιο θα μπορούσε να αλλάξει όχι μόνο τον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας χρηματοδότησης, αλλά και τον χαρακτήρα της.

Καλώς ήρθατε, λοιπόν, στην εποχή του «δολαρίου των τσιπ», αναφέρει η γερμανική τράπεζα, με χαρακτηριστικά ενδεχομένως την ισχυρότερη ανάπτυξη, τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό, την αυξημένη μεταβλητότητα, αλλά και το διαρθρωτικά υψηλότερο κόστος δανεισμού μέσω των υψηλότερων αποδόσεων των ομολόγων.

Η Ινδία

Σε ξεχωριστή μελέτη, η Deutsche Bank επισημαίνει πάντως πως αν θέλει κάποιος να κατανοήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), ίσως θα έπρεπε να κοιτάξει πέρα από τη Silicon Valley και την Κίνα, προς μια αγορά που μέχρι σήμερα έχει περάσει κάτω από το ραντάρ των επενδυτών της ΤΝ: την Ινδία. Την ώρα που οι αγορές αγωνιούν για το ποιος θα κερδίσει την κούρσα της ΤΝ, η Ινδία δοκιμάζει αθόρυβα το κατά πόσο αυτό έχει σημασία. Διαθέτει ελάχιστη εγχώρια τεχνολογία ΤΝ, αλλά έναν τεράστιο, νεανικό πληθυσμό εξοικειωμένο με την τεχνολογία. Ετσι, ίσως οι εξελίξεις σε αυτή την αγορά να δείξουν και το κατά πόσο η δημιουργία μιας νέας τεχνολογίας μετρά λιγότερο ή περισσότερο από την υιοθέτησή της σε μεγάλη κλίμακα.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα διαθέτουν τα μοντέλα, τα τσιπ και επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κέντρα δεδομένων. Η ταχέως αναπτυσσόμενη Ινδία, όμως, διαθέτει σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο δυνητικούς χρήστες, ήδη κατασκευασμένες ψηφιακές υποδομές, ένα τεράστιο εργατικό δυναμικό στον τεχνολογικό κλάδο και ορισμένες από τις μεγαλύτερες ανεκπλήρωτες ανάγκες στον κόσμο σε διάφορους τομείς.

Παρότι η Ινδία αντιμετωπίζει θεμελιώδεις οικονομικές προκλήσεις και ελλείψεις υποδομών, κατατάσσεται ήδη τρίτη παγκοσμίως στη δυναμική της ΤΝ, έστω και πολύ πίσω από τις πρωτοπόρες ΗΠΑ και Κίνα, σύμφωνα με το Stanford HAI Global AI Vibrancy Tool. Αυτό οφείλεται στην ισχυρή θέση της στην έρευνα και ανάπτυξη και στο ανθρώπινο δυναμικό.

Στην Ελλάδα

Η Ελλάδα παρουσιάζει διττή εικόνα στην τεχνητή νοημοσύνη: οι πολίτες δοκιμάζουν γρήγορα τα νέα εργαλεία, αλλά οι επιχειρήσεις υστερούν στην ενσωμάτωσή τους.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2025 χρησιμοποιούσε ΤΝ μόλις το 8,9% των ελληνικών επιχειρήσεων με τουλάχιστον δέκα εργαζομένους, έναντι 20% στην ΕΕ. Αυτό αντιστοιχεί στην 24η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών στον συγκεκριμένο δείκτη, όχι σε συνολική παγκόσμια κατάταξη. Στις μικρές επιχειρήσεις το ποσοστό ήταν 7,3%, στις μεσαίες 15,2% και στις μεγάλες 37,6% – όλα κάτω από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Στους ιδιώτες, η εικόνα αντιστρέφεται. Το 49% των χρηστών Διαδικτύου στην Ελλάδα χρησιμοποίησε εργαλεία παραγωγικής ΤΝ το 2025, έναντι 35% στην ΕΕ. Η χώρα συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις, μαζί με την Εσθονία και τη Δανία.

Η Ελλάδα αποκτά νέες δυνατότητες πάντως με το ευρωπαϊκό εργοστάσιο ΤΝ ΦΑΡΟΣ και τον υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», αλλά ερώτημα αποτελεί αν λειτουργήσει ως καταλύτης για την τόσο αναγκαία αύξηση της παραγωγικότητας της χώρας, στηρίζοντας και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.

ΠΗΓΗ: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ