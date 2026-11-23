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Τον κίνδυνο να περάσει η άνοδος του ενεργειακού κόστους ευρύτερα στους μισθούς και στις τιμές ανέδειξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στο συνέδριο του Κόμβου – Δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνισμού. Όπως επισήμανε, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ανέκοψε την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ενώ η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δείχνει ότι η ενεργειακή διαταραχή είναι «μεγαλύτερη και πιο επίμονη από ό,τι αναμενόταν αρχικά».

Στην Ελλάδα, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, όμως ο πληθωρισμός έφθασε στο 5,7% τον Οκτώβριο, λόγω της ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Στην ευρωζώνη, ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4%, ο πυρήνας στο 2,6% και ο πληθωρισμός των υπηρεσιών στο 3,3%.

Τι παρακολουθεί η ΕΚΤ

Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι οι ενδείξεις μετάδοσης της ενεργειακής επιβάρυνσης στους μισθούς και στις τιμές παραμένουν περιορισμένες, ενώ οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό κινούνται κοντά στον στόχο του 2%. Τόνισε, πάντως, ότι η ΕΚΤ πρέπει να αξιολογήσει εγκαίρως αν οι πιέσεις αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια. Το επιτόκιο καταθέσεων έχει αυξηθεί από το 2% στο 2,5% από τον Ιούνιο και διατηρήθηκε αμετάβλητο τον Οκτώβριο. «Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων», ανέφερε.

Το επενδυτικό χάσμα με τις ΗΠΑ

Ο διοικητής της ΤτΕ προειδοποίησε ότι, εάν διατηρηθεί η υστέρηση της Ευρώπης στις επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης και η τεχνολογία ενισχύσει κυρίως την παραγωγικότητα, το ευρώ θα μπορούσε να δεχθεί πιέσεις υποτίμησης. Επισήμανε ότι περίπου το ένα τρίτο των επενδύσεων των κατοίκων της ευρωζώνης σε εισηγμένες μετοχές κατευθύνεται στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές, ενώ, δύο και πλέον χρόνια μετά τη δημοσίευση της έκθεσης Ντράγκι, έχει εφαρμοστεί μόλις το ένα έκτο των συστάσεών της.

Έθεσε ως προτεραιότητες την άρση των εμποδίων στην Ενιαία Αγορά, την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και την κοινή χρηματοδότηση στρατηγικών προτεραιοτήτων. Ως πρότυπο για τη χρηματοδότηση της άμυνας, της πράσινης μετάβασης και της καινοτομίας ανέφερε το Ταμείο Ανάκαμψης. «Ο χρόνος της διάγνωσης έχει παρέλθει», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι το κόστος της αδράνειας αυξάνεται.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του:

Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα με θέμα «Οι ραγδαίες αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον: Μπορεί η Ευρώπη να επωφεληθεί της ευκαιρίας;»

Συνέδριο της ΑΜΚΕ Κόμβος – Δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνισμού

Ζούμε σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραδοχές στις οποίες στηρίχθηκε η παγκόσμια οικονομία τις τρεις τελευταίες δεκαετίες τίθενται εν αμφιβόλω. Η γεωπολιτική, η τεχνολογία, η κλιματική αλλαγή και οι δημογραφικές τάσεις δεν αποτελούν πλέον παραμέτρους του ευρύτερου περιβάλλοντος, αλλά έχουν μετατραπεί σε βασικούς μακροοικονομικούς προσδιοριστικούς παράγοντες.

Για την Ευρώπη οι εξελίξεις αυτές δεν θα πρέπει να θεωρούνται απλώς ως μια σειρά εξωτερικών διαταραχών. Υπογραμμίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα των μέτρων που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί εδώ και καιρό και, ταυτόχρονα, δημιουργούν μια ευκαιρία για την αντιμετώπισή τους. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη θα επωφεληθεί της ευκαιρίας.

Ένας κόσμος αλλεπάλληλων προκλήσεων

Τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει αλλεπάλληλες σημαντικές διαταραχές από την πλευρά της προσφοράς: από την πανδημία και τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έως τις παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις, την εργαλειοποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και τις αυξανόμενες εξαρτήσεις από κρίσιμα ορυκτά. Σήμερα αυτές οι διαταραχές επικαλύπτονται και αλληλεπιδρούν όλο και περισσότερο. Συνεπώς, η πρόκληση για την Ευρώπη είναι διττή: να διατηρήσει τη μακροοικονομική σταθερότητα και, παράλληλα, να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές ευπάθειες που καθιστούν τις εξωτερικές διαταραχές ολοένα και πιο δαπανηρές.

Αυτό το ασυνήθιστα αβέβαιο τοπίο διαμορφώνεται από πέντε ισχυρές δυνάμεις.

Πρώτον, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προσέθεσε μία ακόμη σημαντική διαταραχή. Η διατάραξη των αγορών ενέργειας και των θαλάσσιων οδών μεταφοράς αύξησε τις τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό, μειώνοντας παράλληλα τα πραγματικά εισοδήματα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Από το καλοκαίρι παρατηρείται νέα σημαντική άνοδος των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με απότομες αυξήσεις των περιθωρίων κέρδους των διυλιστηρίων και συνεχή άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου. Συνολικά, οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν μια διαταραχή που είναι μεγαλύτερη και πιο επίμονη από ό,τι αναμενόταν αρχικά.

Δεύτερον, η παγκόσμια οικονομία γίνεται όλο και πιο κατακερματισμένη. Η αρχιτεκτονική του διεθνούς εμπορίου αναμορφώνεται από την εργαλειοποίηση της εμπορικής πολιτικής μέσω δασμών, τις στρατηγικές μεταφοράς της παραγωγής σε γεωπολιτικά φιλικές χώρες και ένα διευρυνόμενο πλέγμα κυρώσεων. Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε αναδιάταξη των αλυσίδων εφοδιασμού, συχνά εις βάρος της αποδοτικότητας, με σημαντικές επιπτώσεις για τη μεταβλητότητα των τιμών, την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας γενικότερα.

Τρίτον, οι τεχνολογικές αλλαγές μετασχηματίζουν την οικονομία. Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός τεχνολογικού μετασχηματισμού με εκτεταμένες επιπτώσεις. Για εμάς τις κεντρικές τράπεζες, οι επιπτώσεις στις μελλοντικές πολιτικές μας θα κινούνται προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις: Αφενός, η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται πραγματικά οφέλη σε όρους παραγωγικότητας της οικονομίας και αποτελεσματικότητας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αφετέρου, όμως, επαναπροσδιορίζει τις αγορές εργασίας υποκαθιστώντας ορισμένες εργασίες αυξάνοντας ταυτοχρόνως την αξία νέων δεξιοτήτων. Εγείρει επίσης νέες, σοβαρές ανησυχίες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη συγκέντρωση της αγοράς, την κατανομή του εισοδήματος, την ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών, καθώς και την ταχύτητα με την οποία μεταδίδονται οι διαταραχές μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος. Οι τελευταίες εξελίξεις με την χρηματιστηριακή αξία των τεχνολογικών κολοσσών στις ΗΠΑ να μειώνεται σημαντικά, επιβεβαιώνουν αυτές τις ανησυχίες.

Τέταρτον, και σε συνάφεια με την προηγούμενη παρατήρησή μου, εμείς οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα επενδυτικό κενό, καθώς οι επενδύσεις σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ υπερβαίνουν κατά πολύ τις αντίστοιχες επενδύσεις στην Ευρώπη. Αν διατηρηθεί αυτό το επενδυτικό κενό, και στον βαθμό που οι επιδράσεις της τεχνητής νοημοσύνης μεταφραστούν κυρίως σε βελτίωση της παραγωγικότητας, θα ασκηθούν (ceteris paribus) πιέσεις υποτίμησης στο ευρώ και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις.

Πέμπτον, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια αυξήθηκαν απότομα από το καλοκαίρι σε όλες τις μεγάλες οικονομίες – τόσο στις ΗΠΑ στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη. Αν και η εξέλιξη αυτή αντανακλά, εν μέρει, τις μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες των επενδύσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες καλύπτονται όλο και περισσότερο μέσω των αγορών ομολόγων, καταδεικνύει επίσης το επίμονα υψηλό δημόσιο χρέος και τα δημοσιονομικά ελλείμματα σε μεγάλες οικονομίες. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού περιορίζει τον δημοσιονομικό χώρο ακριβώς τη στιγμή που πολλές κυβερνήσεις καλούνται να αυξήσουν τις δαπάνες στους τομείς της άμυνας, των υποδομών, καθώς και της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Τα υψηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια αυστηροποιούν τις συνθήκες χρηματοδότησης και επιβαρύνουν την προσφορά πιστώσεων και τις επενδύσεις, με επιπτώσεις στην ανάπτυξη, τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και την αλληλεπίδραση μεταξύ δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Επίσης, η αυξανόμενη παρουσία στις αγορές ομολόγων και κεφαλαίων των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (NBFIs), τα οποία υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο σε σύγκριση με τις τράπεζες, συνιστά μια επιπρόσθετη πρόκληση για τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Οι παραπάνω δυνάμεις δεν λειτουργούν μεμονωμένα, αλλά αλληλοενισχύονται, δημιουργώντας μια περισσότερο ευμετάβλητη και λιγότερο προβλέψιμη παγκόσμια οικονομία, διαμορφώνοντας ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που απαιτεί ευελιξία και αποφασιστικότητα εκ μέρους των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Οικονομική ανθεκτικότητα στην Ελλάδα και τη ζώνη του ευρώ εν μέσω αύξησης των τιμών της ενέργειας

Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αλληλεπικαλυπτόμενες διαταραχές που υλοποιούνται σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε ανθεκτική. Το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση το β΄ τρίμηνο του 2026, αντανακλώντας τα εύρωστα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, τα οποία έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια χάρη στη δημοσιονομική εξυγίανση, την σημαντική αύξηση των επενδύσεων, την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και τη συνεχιζόμενη εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας έχουν αντιστρέψει τη διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού που παρατηρήθηκε έως το τέλος του 2025. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 5,7% τον Οκτώβριο, αντανακλώντας τόσο τον επίμονα ισχυρό πληθωρισμό των υπηρεσιών όσο και την απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Οι εξελίξεις στην Ελλάδα αντικατοπτρίζουν τις ευρύτερες εξελίξεις σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Η πιο πρόσφατη διαταραχή στον τομέα της ενέργειας αναδιαμόρφωσε τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και οδήγησε σε ανοδικούς κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών. Έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός κυμαινόταν κοντά στον στόχο μας, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πυροδότησε νέα άνοδο του γενικού πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός υπερβαίνει τον στόχο του 2% από τον Μάρτιο, φθάνοντας το 4% τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω των τιμών της ενέργειας. Ο πυρήνας του πληθωρισμού αυξήθηκε σε 2,6%, ενώ ο πληθωρισμός των υπηρεσιών αυξήθηκε σε 3,3% τον Οκτώβριο.

Επί του παρόντος, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις σημαντικών δευτερογενών επιδράσεων. Ωστόσο, παρακολουθούμε στενά τον βαθμό στον οποίο οι διαταραχές που προκαλούνται από την ενέργεια μεταδίδονται ευρύτερα στη διαδικασία καθορισμού των μισθών και των τιμών. Το ενθαρρυντικό είναι ότι, ενώ οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι περισσότεροι δείκτες των πιο μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερά κοντά στον στόχο μας του 2%, αντανακλώντας, σε μεγάλο βαθμό, την αξιοπιστία που έχει εδραιώσει διαχρονικά το πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής μας.

Η ανάπτυξη αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν. Η οικονομία της ζώνης του ευρώ αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,4% σε τριμηνιαία βάση το γ΄ τρίμηνο του 2026, υποστηριζόμενη από την εύρωστη εγχώρια ζήτηση, την ισχυρή αγορά εργασίας, τις υψηλότερες δημόσιες επενδύσεις και την αυξανόμενη δραστηριότητα που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεργία βρίσκεται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αν και η γεωπολιτική αβεβαιότητα, ο κατακερματισμός του εμπορίου και η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων αποτελούν σημαντικούς ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη.

Η διαταραχή της προσφοράς ενέργειας ενέχει άμεσους ανοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές του πληθωρισμού, αλλά και καθοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η απότομη και σε μεγάλο βαθμό απροσδόκητη αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων θα μπορούσε δυνητικά να εξελιχθεί σε αρνητική διαταραχή της ζήτησης, ενισχύοντας τους κινδύνους κατακερματισμού και υπονομεύοντας τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η πρόκληση είναι να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι επιδράσεις διαχέονται στην οικονομία και να προσαρμοστεί αναλόγως η αντίδραση της νομισματικής πολιτικής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η φύση μιας διαταραχής δεν καθορίζει από μόνη της την αντίδραση της νομισματικής πολιτικής. Αυτό που έχει σημασία είναι το μέγεθος, η επιμονή, η μετάδοση και, εν τέλει, οι συνδυασμένες επιδράσεις αυτών των διαταραχών στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού και στους κινδύνους που την περιβάλλουν.

Η νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ ως πυλώνας σταθερότητας

Το περιβάλλον αυτό δυσχεραίνει την αξιολόγηση των συνθηκών για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής. Η συνάρτηση αντίδρασης που έχει υιοθετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποτελεί τη βάση για τη συγκεκριμένη αξιολόγηση. Εστιάζουμε σε τρία βασικά στοιχεία: τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Αυτό το πλαίσιο μας επιτρέπει να διακρίνουμε μεταξύ των πρωτογενών επιδράσεων, τις οποίες η νομισματική πολιτική μπορεί γενικά να ανεχθεί χωρίς να αντιδράσει, των πιο επίμονων επιδράσεων, που ενδέχεται να επιβάλλουν δυναμική αντίδραση, και των περιπτώσεων στις οποίες ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό παραμένει σχετικά περιορισμένος, απαιτώντας μια πιο μετρημένη προσαρμογή της πολιτικής. Στόχος είναι οι προσωρινές πιέσεις στις τιμές να μη μεταδίδονται στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και να αποσοβούνται οι δευτερογενείς επιδράσεις, αποφεύγοντας παράλληλα μια υπερβολική αντίδραση στις πρωτογενείς επιδράσεις της διαταραχής.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δευτερογενείς επιδράσεις απαιτούν στενή παρακολούθηση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να αποτυπωθεί πλήρως ο αντίκτυπος του υψηλότερου ενεργειακού κόστους στους μισθούς και τις τιμές προτού αντιδράσουμε. Αντιθέτως, πρέπει να αξιολογούμε εγκαίρως κατά πόσον ο αρχικός κλυδωνισμός ενδέχεται να αποκτήσει γενικευμένο χαρακτήρα και μεγαλύτερη διάρκεια.

Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αύξησε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης συνολικά από τον Ιούνιο, αυξάνοντας το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων από 2% σε 2,5%. Σκοπός μας φυσικά είναι να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Η απόφαση που λάβαμε τον Οκτώβριο να διατηρήσουμε αμετάβλητα τα επιτόκια αντανακλούσε μια προσεκτική αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα είχε στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη μια ισχυρότερη και πιο μακροχρόνια από την αναμενόμενη ενεργειακή διαταραχή, καθώς και η αυστηροποίηση των συνθηκών χρηματοδότησης. Ταυτόχρονα, λάβαμε υπόψη τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας, τους γενικά σταθερούς δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού και τις περιορισμένες μέχρι στιγμής ενδείξεις δευτερογενών επιδράσεων.

Λόγω της υψηλής αβεβαιότητας, η προσέγγισή μας για τη λήψη αποφάσεων από συνεδρίαση σε συνεδρίαση έχει αποδείξει την αξία της. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων, αλλά παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη σταθερότητα των τιμών, με σκοπό να διατηρήσουμε τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό σταθερά πλησίον του στόχου του 2% μεσοπρόθεσμα. Οι αποφάσεις μας εξακολουθούν να βασίζονται στα εισερχόμενα στοιχεία, ενώ παράλληλα διατηρούμε πλήρη ευελιξία επιλογών ως προς την αντίδρασή μας σε ένα εξελισσόμενο περιβάλλον κινδύνων. Δεν είναι οι δημοσιεύσεις μεμονωμένων στοιχείων που έχουν σημασία, αλλά το κατά πόσον οι εισερχόμενες πληροφορίες μεταβάλλουν την εκτίμησή μας για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του πληθωρισμού.

Αντιμετωπίζοντας τις διαρθρωτικές προκλήσεις της Ευρώπης

Οι τρέχουσες διεθνείς αναταράξεις δεν αποτελούν μόνο πηγή κινδύνων, αλλά και έναυσμα για την άμεση αφύπνιση της Ευρώπης. Σε έναν ολοένα και πιο κατακερματισμένο και αβέβαιο κόσμο, η ευημερία και η ανθεκτικότητα της Ευρώπης θα πρέπει να εξαρτώνται λιγότερο από τις εξωτερικές συνθήκες και να βασίζονται περισσότερο στην ικανότητά της να καινοτομεί, να επενδύει και να προσαρμόζεται.

Η διάγνωση έχει ήδη γίνει στην έκθεση Draghi του 2024 (“The Future of European Competitiveness”, του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας Mario Draghi): ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας της Ευρώπης υστερεί έναντι των άλλων μεγάλων οικονομιών επί σχεδόν δύο δεκαετίες, ενώ οι δημογραφικές τάσεις αναμένεται να περιορίσουν την προσφορά εργασίας. Ως εκ τούτου, η παραγωγικότητα πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης.

Παρόλο που έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια από τη δημοσίευση της έκθεσης Draghi, μόνο το ένα έκτο περίπου των συστάσεών της έχει εφαρμοστεί. Έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και η απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου. Ωστόσο, οι μεταρρυθμίσεις που θα ήταν πιο ευεργετικές για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων – η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η από κοινού χρηματοδότηση κοινών προτεραιοτήτων – παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ημιτελείς.

Ως εκ τούτου, η γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας και επενδύσεων έναντι άλλων προηγμένων οικονομιών αποτελεί στρατηγική επιταγή. Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει το ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας, την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία μέσω μιας συνεκτικής στρατηγικής που θα μειώνει τον κατακερματισμό των αγορών αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, θα προωθεί την καινοτομία, θα κατευθύνει τις επενδύσεις προς τους πλέον παραγωγικούς τομείς, θα βαθύνει τη χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική ενοποίηση και θα ενθαρρύνει τον διεθνή ρόλο του ευρώ. Η Ευρώπη δεν στερείται αποταμιευτικών πόρων ούτε ταλαντούχων επιστημόνων για να επιτύχει τους αναπτυξιακούς στόχους που έχουν τεθεί στην έκθεση Draghi: Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών στην Ευρώπη ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματός τους ξεπερνούν αυτές των ΗΠΑ κατά 40% περίπου, ενώ οι επιστημονικές δημοσιεύσεις υπερβαίνουν αυτές των ΗΠΑ σε όλους τους τομείς. Αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό των αγορών και των πολιτικών για να επιτύχει αποτελέσματα κλίμακας, και να επενδύσει στην καινοτομία.

Η πρόκληση είναι εν τέλει διαρθρωτική. Κατά το μεγαλύτερο διάστημα της τελευταίας 15ετίας, η Ευρώπη στηριζόταν στην εξωτερική ζήτηση, καταγράφοντας επίμονα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ η εγχώρια ζήτηση ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ήταν συγκριτικά χαμηλή. Αυτό το αναπτυξιακό υπόδειγμα απέδωσε για την Ευρώπη για ένα διάστημα, αλλά πλέον γίνεται όλο και πιο ευάλωτο σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό για καινοτόμες τεχνολογίες, γεωπολιτικό κατακερματισμό και αύξηση των εμπορικών φραγμών, απειλεί δε να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη εξάγει σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεών της. Αυτή τη στιγμή περίπου το 1/3 των επενδύσεων των κατοίκων της ζώνης του ευρώ σε εισηγμένες μετοχές συγκεντρώνεται στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ – ποσοστό συγκρίσιμο με τις αντίστοιχες επενδύσεις τους εντός της ζώνης του ευρώ. Ενώ αυτές οι τοποθετήσεις αποφέρουν χρηματοοικονομικά κέρδη στους Ευρωπαίους αποταμιευτές, τα οφέλη όσον αφορά την παραγωγικότητα και την καινοτομία τα αποκομίζουν πρωτίστως οι χώρες όπου επενδύονται τα κεφάλαια – σε συντριπτικό βαθμό οι ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της τεχνολογικής επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, υποσχόμενες υψηλές αποδόσεις στους επενδυτές.

Για να παραμείνει ανταγωνιστική σε μια παγκόσμια οικονομία που βασίζεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία, η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη και να στηρίξει την επέκταση των καινοτόμων επιχειρήσεων. Αυτό, με τη σειρά του, απαιτεί αποτελεσματικότερη κινητοποίηση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων και καλλιέργεια ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ίδρυση, τη μεγέθυνση και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Συνεπώς πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, να άρουμε τα σημαντικά εμπόδια που ακόμα υπάρχουν στις διασυνοριακές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών αλλά και στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς και να διευκολύνουμε την ενοποίηση του τραπεζικού τομέα και τη δημοσιονομική ενοποίηση. Πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφέρουν ότι ρυθμιστικά και διοικητικά εμπόδια ακόμα παρεμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών μέσα στην Ενιαία (Ευρωπαϊκή) Αγορά παρά τις δεκαετίες ενοποίησης που έχει επιτευχθεί. Αυτά τα εσωτερικά εμπόδια υπολογίζεται από τις μελέτες αυτές ότι ισοδυναμούν με δασμούς ύψους 96% για υπηρεσίες και 67% για αγαθά.

Η αντίδραση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάπτυξη και την ευημερία

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί μια ολοκληρωμένη αντίδραση πολιτικής. Συγκεκριμένα, απαιτείται αποφασιστική δράση και συνεχής πρόοδος σε διάφορους αλληλένδετους πυλώνες, ούτως ώστε να τεθούν τα θεμέλια για μια ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική οικονομία.

Ο πρώτος πυλώνας είναι η ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της Ευρώπης. Για αυτό απαιτούνται μεταρρυθμίσεις, μεγαλύτερη καινοτομία, άρση των εμποδίων που απομένουν στην ελεύθερη κίνηση αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και περαιτέρω απλούστευση και εναρμόνιση των κανόνων της Ενιαίας Αγοράς, όπως προτείνεται στην έκθεση Letta (“Much More Than a Market”, Enrico Letta, Απρίλιος 2024), ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να προσαρμόζονται ταχύτερα και να πραγματοποιούν επενδύσεις σε μεγαλύτερη κλίμακα. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, τις δεξιότητες και την παραγωγικότητα, στηρίζουν την καινοτομία και επιταχύνουν την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και την πράσινη μετάβαση. Πρόσφατα, η ιδέα δημιουργίας ενός «28ου καθεστώτος», κάτω από το οποίο μια εταιρεία μπορεί να λειτουργεί κάτω από ένα κοινό ευρωπαϊκό εταιρικό καθεστώς, δικαιωμάτων των μετόχων της και αποζημίωσης των εργαζομένων της, κερδίζει έδαφος, και βρίσκεται υπό συζήτηση για να καθιερωθεί ως ευρωπαϊκός κανονισμός.

Οι κεφαλαιαγορές είναι ο δεύτερος κεντρικός πυλώνας. Η ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) θα βελτιώσει την κατανομή των κεφαλαίων και θα παράσχει στις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις τη χρηματοδότηση που χρειάζονται, η έλλειψη της οποίας πολύ συχνά ωθεί τις πλέον υποσχόμενες εταιρίες της Ευρώπης να μεταφέρουν την έδρα τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Χρηματοδοτικά μέσα που εκδίδονται από κοινού θα ενδυνάμωναν την ικανότητα της Ένωσης να απορροφά κοινούς κλυδωνισμούς, θα μείωναν τον κατακερματισμό και θα χρηματοδοτούσαν κοινές στρατηγικές προτεραιότητες.

Αξιοποιώντας την εμπειρία του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ένα κοινό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προς έναν τρίτο πυλώνα: τη βαθύτερη δημοσιονομική ενοποίηση. Θα επέτρεπε τη χρηματοδότηση αμιγώς ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών, όπως η άμυνα, η ενεργειακή ασφάλεια, οι κρίσιμες υποδομές και η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Εξίσου σημαντικό είναι ότι τα υγιή δημόσια οικονομικά παραμένουν ουσιαστικής σημασίας για τη διατήρηση του δημοσιονομικού χώρου, δίνοντας στις κυβερνήσεις τη δυνατότητα να επενδύουν σε τομείς ύψιστης προτεραιότητας, όπως η άμυνα, οι υποδομές, η καινοτομία και η ενεργειακή ασφάλεια, διαφυλάσσοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα του χρέους.

Ο τέταρτος πυλώνας είναι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης στην ΕΕ. Η επίτευξη απτής προόδου προς τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS) με σαφές χρονοδιάγραμμα θα αποτελούσε το φυσικό επόμενο βήμα για τη στήριξη της διασυνοριακής τραπεζικής δραστηριότητας και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής κυκλοφορίας κεφαλαίων και ρευστότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό θα ενίσχυε τόσο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα.

Ενώ κάθε ένα από τα μέτρα αυτά θα μπορούσε να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ, καθιστώντας επίσης την ζώνη του ευρώ ακόμα πιο ελκυστική και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θα ήταν πρόθυμες να συμμετάσχουν σε αυτήν, το ψηφιακό ευρώ μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Το ψηφιακό ευρώ μπορεί να παράσχει μια ασφαλή ψηφιακή μορφή μετρητών για τις καθημερινές πληρωμές, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τα τραπεζογραμμάτια και τις ιδιωτικές λύσεις πληρωμών. Όσον αφορά τις συναλλαγές χονδρικής, το έργο Pontes και η πρωτοβουλία Appia στηρίζουν τον διακανονισμό χρηματοπιστωτικών μέσων σε μορφή ψηφιακού παραστατικού αξίας (tokenised assets) με χρήμα κεντρικής τράπεζας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καινοτόμου και ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος με βάση την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT).

Συμπέρασμα

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικά απαιτητικό εξωτερικό περιβάλλον. Ωστόσο, οι περίοδοι αναταραχών μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως καταλύτες αλλαγής.

Η νομισματική πολιτική θα συνεχίσει να κάνει ό,τι οφείλει προκειμένου να διαφυλάξει τη σταθερότητα των τιμών, αλλά η μακροπρόθεσμη ευημερία της Ευρώπης θα εξαρτηθεί ολοένα περισσότερο από την ικανότητά της να αυξήσει την παραγωγικότητα, να βαθύνει την Ενιαία Αγορά, να ολοκληρώσει την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια και να ενισχύσει την οικονομική της ανθεκτικότητα.

Ο χρόνος της διάγνωσης έχει παρέλθει. Οι προτεραιότητες είναι γνωστές, οδικός χάρτης υπάρχει, αλλά το κόστος της αδράνειας αυξάνεται. Η Ευρώπη πρέπει τώρα να περάσει από τις φιλοδοξίες στις πράξεις και από τις δεσμεύσεις στα αποτελέσματα. Άλλωστε, έχει να επιδείξει δυο επιτυχημένα παραδείγματα όπου η υπερνίκηση της αδράνειας παρήγε σημαντικό όφελος.

Πρώτον, η παρέμβαση, με τη δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών, για τη διάσωση εκείνων των χωρών-μελών που εντάχθηκαν σε προγράμματα προσαρμογής (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος και εν μέρει Ισπανία) κατέληξε σε επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης, με αποτέλεσμα αυτές οι χώρες-μέλη σήμερα να αναπτύσσονται ταχύτερα από τον μέσο όρο, να έχουν προχωρήσει σε παραγωγική αναδιάρθρωση, να έχουν βάλει σε τάξη τη δημοσιονομική τους διαχείριση και τις τράπεζες, και να αποπληρώνουν τα χρέη τους ταχύτερα απ’ ότι είχε προβλεφθεί. Ως αποτέλεσμα, σήμερα, κάτω από συνθήκες διαρκών κλυδωνισμών στην παγκόσμια οικονομία, δανείζονται φθηνότερα στη διεθνή αγορά από αρκετές χώρες που διαθέτουν υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα αλλά μεγαλύτερες δημοσιονομικές προκλήσεις.

Δεύτερον, η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του κοινού αναπτυξιακού εργαλείου, που στηρίχθηκε στο κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό περίπου 850δισ. ευρώ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας, θεωρείται ότι πέτυχε σε μεγάλο βαθμό τους στόχους της, και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το μέλλον, για τη χρηματοδότηση δημοσίων αγαθών, όπως η άμυνα, η πράσινη μετάβαση και η καινοτομία.