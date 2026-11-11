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Καββαδάς: Νέο πλαίσιο κατάρτισης για τη χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς

«Στόχος μας είναι η επιστημονική πρόοδος να συμβαδίζει με τον σεβασμό στη ζωή και την προστασία των ζώων», επισημαίνει ο κ. Καββαδάς

AGRO 11.11.2026, 16:50
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Καββαδάς: Νέο πλαίσιο κατάρτισης για τη χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς
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Οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού που ασχολείται με ζώα που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς καθορίζονται σε υπουργική απόφαση, που υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καββαδάς.

Με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαμορφώνει ένα ενιαίο πλαίσιο για την απόκτηση και τη διατήρηση της απαιτούμενης επάρκειας όσων εκτελούν διαδικασίες σε ζώα, σχεδιάζουν διαδικασίες και ερευνητικά πρωτόκολλα ή αναλαμβάνουν τη φροντίδα και τη θανάτωσή τους.

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έγκρισης των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των προγραμμάτων που υλοποιούν

Το πλαίσιο εφαρμογής

Ειδικότερα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έγκρισης των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των προγραμμάτων που υλοποιούν. Προσδιορίζονται η δομή και οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων, οι απαιτήσεις θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής κατάρτισης, καθώς και τα προσόντα και η εμπειρία των εκπαιδευτών. Παράλληλα, προβλέπονται η χορήγηση πιστοποιητικών και η συνεχής εκπαίδευση για τη διατήρηση της επάρκειας του προσωπικού.

Τα προγράμματα προσαρμόζονται στο είδος του ζώου και στις λειτουργίες που ασκεί το προσωπικό, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία και την ευζωία των ζώων, στην κατάλληλη πρακτική κατάρτιση και στην αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρχές της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης της χρήσης ζώων.

«Στόχος μας είναι η επιστημονική πρόοδος να συμβαδίζει με τον σεβασμό στη ζωή και την προστασία των ζώων. Στηρίζουμε την ποιοτική βιοϊατρική έρευνα, που συμβάλλει στην πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών ανθρώπων και ζώων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, με υπευθυνότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις αρχές της ευζωίας», επισημαίνει ο ΥφΑΑΤ, Θανάσης Καββαδάς.

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