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Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Optima Bank στα 17,10 ευρώ, από 15,70 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η Jefferies, διατηρώντας τη σύσταση Buy (Αγορά). Με βάση την τρέχουσα τιμή των 14,90 ευρώ, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 15%.

Στην ανάλυσή της με τίτλο «Growth Without Compromise» (Ανάπτυξη χωρίς συμβιβασμούς), η Jefferies αναγνωρίζει ότι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική ανάπτυξης της Optima Bank, η οποία συνεχίζει να κερδίζει μερίδια αγοράς, συνδυάζοντας την ταχεία πιστωτική επέκταση με υψηλή κερδοφορία και λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Ειδικότερα, οι χορηγήσεις της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 38% σε ετήσια βάση και οι καταθέσεις κατά 32%, ρυθμοί σημαντικά υψηλότεροι από εκείνους της εγχώριας αγοράς. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου ενισχύθηκαν κατά 44%, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώθηκε κοντά στο 30%, έναντι περίπου 15% για τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι αναλυτές στην ποιότητα της ανάπτυξης, καθώς η ταχεία επέκταση των εργασιών δεν συνοδεύεται από επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) παρέμεινε σταθερός στο 1,62%.

Το πλεονέκτημα της Optima Bank

Καθοριστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί, σύμφωνα με τη Jefferies, η λειτουργική μόχλευση της Optima. Ο αριθμός των πελατών της έχει αυξηθεί περισσότερο από δέκα φορές από το 2020, ενώ η αύξηση του προσωπικού και του δικτύου καταστημάτων είναι αισθητά μικρότερη.

Το τρίτο τρίμηνο, τα βασικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 42% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 21% του λειτουργικού κόστους και μόλις 5% του προσωπικού. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα υποχώρησε στο ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο του 21%.

Η Jefferies υπογραμμίζει επίσης ότι η Optima συνεχίζει να αναπτύσσεται με πολλαπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με τις συστημικές τράπεζες, οι οποίες εμφάνισαν αύξηση χορηγήσεων μεταξύ 8% και 13%. Μάλιστα, η Optima αντιπροσώπευσε περίπου το 29% της συνολικής ετήσιας αύξησης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, παρά το σαφώς μικρότερο μερίδιό της στην αγορά.

Παράλληλα, διευρύνονται οι πηγές εσόδων της τράπεζας πέρα από τα καθαρά έσοδα από τόκους. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 55% στο εννεάμηνο, με τη συνεισφορά των χορηγήσεων, της διαχείρισης περιουσίας και της επενδυτικής τραπεζικής. Την ίδια στιγμή, τα περιουσιακά στοιχεία πελατών εκτός ισολογισμού ενισχύθηκαν κατά 44%, φθάνοντας τα 7,4 δισ. ευρώ.

Διεύρυνση

Πρόσθετη ώθηση αναμένεται να προσφέρει η εξαγορά της Euroxx, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, διευρύνοντας τις δραστηριότητες της Optima στη χρηματιστηριακή διαμεσολάβηση, τη διαχείριση κεφαλαίων και την επενδυτική τραπεζική.

Θετική είναι η εικόνα και στο μέτωπο της κεφαλαιακής επάρκειας. Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, στο 12%, παρά την αύξηση του ισολογισμού κατά 5% και τη συνυπολογισμένη πρόβλεψη για τη διανομή μερίσματος. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Jefferies, αποτυπώνει την ισχυρή δυνατότητα εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου της τράπεζας.

Σε επίπεδο προβλέψεων, η Jefferies αναθεωρεί ανοδικά κατά 1% τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή του 2028, κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων από προμήθειες. Για την περίοδο 2026-2028 εκτιμά ότι η Optima θα εμφανίσει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 20% στα κέρδη ανά μετοχή και 30% στην ενσώματη καθαρή θέση ανά μετοχή, έναντι 12% και 6% αντίστοιχα για τον τραπεζικό κλάδο.

Επιπλέον, προβλέπει δείκτη διανομής κερδών περίπου 30% και μερισματική απόδοση κοντά στο 3%.