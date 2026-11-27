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Συνέχεια στην ισχυρή ανοδική αντίδραση της Πέμπτης δίνουν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων να επιχειρούν να περιορίσουν τις απώλειες ενός ιδιαίτερα δύσκολου Νοεμβρίου, ο οποίος σημαδεύτηκε από τις αναταράξεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση των προσδοκιών για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.

Οι δείκτες

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,86%, στις 642 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,64%, στις 10.676 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 0,64%, στις 25.337 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,26%, στις 8.126 μονάδες.

Με τη Wall Street να επιστρέφει σήμερα στις συναλλαγές μετά την αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών, οι επενδυτές συνεχίζουν τις επιλεκτικές τοποθετήσεις σε ευρωπαϊκές μετοχές που έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις το τελευταίο διάστημα.

Με τα σημερινά δεδομένα, ο Stoxx 600 οδεύει προς εβδομαδιαία κέρδη 1,81%, περιορίζοντας τις απώλειες του Νοεμβρίου, οι οποίες διαμορφώνονται στο 1,5%.

Απαιτητικός ο Νοέμβριος λόγω Nvidia

Ο Νοέμβριος αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικός για τα ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια, καθώς οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης συνέπεσαν με μια σειρά δυσμενών στοιχείων για τον πληθωρισμό, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από τις εξελίξεις στη Nvidia. Η αιφνιδιαστική απομάκρυνση και η μετέπειτα επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου προκάλεσαν μεγάλες διακυμάνσεις στις αποτιμήσεις των τεχνολογικών επιχειρήσεων διεθνώς, οδηγώντας σημαντικό μέρος των επενδυτικών κεφαλαίων προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

Η ανάκαμψη των τελευταίων συνεδριάσεων προσφέρει κάποια ανακούφιση, χωρίς ωστόσο να έχουν υποχωρήσει οι ευρύτεροι προβληματισμοί για την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησής τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η σημερινή άνοδος των ευρωπαϊκών μετοχών συντελείται παρά την αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, ιδιαίτερα στις βραχυπρόθεσμες διάρκειες, οι οποίες είναι περισσότερο ευαίσθητες στις προσδοκίες για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Η ΕΚΤ

Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Οκτωβρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που δημοσιεύθηκαν χθες, αποκάλυψαν ότι σημαντικός αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούσε να είχε υποστηρίξει μια νέα αύξηση των επιτοκίων ήδη από τον Οκτώβριο, ενώ διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι πιθανότατα θα απαιτηθεί περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.

Οι επισημάνσεις αυτές, σε συνδυασμό με την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών και τη μειωμένη ζήτηση για ασφαλείς τοποθετήσεις, οδηγούν τις χρηματαγορές να ενσωματώνουν στις αποτιμήσεις τους περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ κατά τους επόμενους μήνες.