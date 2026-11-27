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Ανοδικά κινήθηκε ο χαλκός ξεφεύγοντας από τη ζώνη στήριξης των 5,20–5,30 δολαρίων, καθώς οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου ανέκαμψαν. Η τιμή σημείωσε άνοδο άνω του 4% την Παρασκευή, αλλά παρέμεινε σε πτώση σχεδόν 15% τον Νοέμβριο. Περαιτέρω άνοδος των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου θα μπορούσε να βοηθήσει τον χαλκό να κινηθεί υψηλότερα. Ωστόσο, η χαμηλή ζήτηση στον κατασκευαστικό κλάδο και τα υψηλά επιτόκια στις ΗΠΑ ενδέχεται να περιορίσουν την ανάκαμψη.

Ο χαλκός ανακάμπτει καθώς οι μετοχές του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ανακάμπτουν, αλλά η ζήτηση από την Κίνα παραμένει αδύναμη

Η ανάκαμψη των μετοχών του τεχνολογικού τομέα στήριξε τις τιμές του χαλκού μετά την απότομη πτώση του Νοεμβρίου. Η ζήτηση χαλκού συνδέεται με τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, τις καλωδιώσεις και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι οι ανησυχίες σχετικά με τις μετοχές του τεχνολογικού τομέα επηρεάζουν σημαντικά τις τιμές του χαλκού. Η αγορά ανακουφίζεται επίσης από τις τελευταίες προτάσεις για δασμούς από τις ΗΠΑ.

Η γενικότερη εικόνα της ζήτησης στην Κίνα παραμένει αδύναμη. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ότι η βιομηχανική παραγωγή στην Κίνα αυξήθηκε κατά 4,8% τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με 5,5% τον Σεπτέμβριο. Η παραγωγή παραμένει υποτονική κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Αυτό υποδηλώνει ότι η παραγωγή αυξάνεται με βραδύτερο ρυθμό.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ότι οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν στο 8,1% σε ετήσια βάση κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου.

Οι επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων παρουσίασαν επίσης μεγαλύτερη πτώση, της τάξης του 21,6%, κατά την ίδια περίοδο. Η μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης για καλώδια, υδραυλικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Ο επίσημος δείκτης PMI για τον μεταποιητικό τομέα σημείωσε επίσης πτώση στα 49,3 τον Οκτώβριο, γεγονός που υποδηλώνει συρρίκνωση.

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό PCE στις ΗΠΑ δημιουργούν προκλήσεις για τα βιομηχανικά μέταλλα. O συνολικός πληθωρισμός PCE τον Οκτώβριο αυξήθηκε στο 3,8%, ενώ ο βασικός πληθωρισμός PCE αυξήθηκε στο 3,3%. Ο επίμονος πληθωρισμός αυξάνει την πιθανότητα περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων το 2027.

Ωστόσο, οι δηλώσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίασης στις 8-9 Δεκεμβρίου θα προσφέρουν πιθανώς περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την επόμενη κίνηση όσον αφορά τα επιτόκια.

Τα υψηλά επιτόκια αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και τα κατασκευαστικά έργα. Ο χαλκός χρειάζεται ισχυρή ζήτηση και ευνοϊκότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες για να επιτευχθεί βιώσιμη ανάκαμψη των τιμών.

Μπορεί η ανάκαμψη να φτάσει τα 6 δολάρια;

Το ημερήσιο διάγραμμα για τον χαλκό δείχνει ότι η τιμή σημείωσε ανάκαμψη την Τετάρτη, αφού έφτασε στο χαμηλό των 5,30 δολαρίων. Η στήριξη στα 5,30 δολάρια συμπίπτει με την προβολή πτώσης του προηγούμενου εύρους διαπραγμάτευσης. Η έξοδος από την ανοδική σφήνα οδήγησε την τιμή προς τη στήριξη αυτού του μοτίβου σφήνας και προκάλεσε ανάκαμψη.

Ο δείκτης RSI ανακάμπτει επίσης από τα ακραία επίπεδα υπερπώλησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τιμή του χαλκού ενδέχεται να συνεχίσει την ανοδική της πορεία προς τα 6 δολάρια βραχυπρόθεσμα. Μια διάσπαση πάνω από τα 6 δολάρια μπορεί να ωθήσει τις τιμές προς την περιοχή των 6,30 δολαρίων. Η τιμή του χαλκού πρέπει να ανακάμψει πάνω από τα 6,45 δολάρια για να ξεκινήσει κίνηση προς την περιοχή των 6,95-7 δολαρίων.

Η γραμμή στήριξης που εκτείνεται από τα υψηλά του Μαΐου 2021 έχει προσφέρει στήριξη κατά τη διάρκεια κάθε διόρθωσης το 2026. Αυτή η στήριξη επισημάνθηκε επίσης τον Μάρτιο του 2026, όταν σχηματίστηκε ένα χαμηλό στα 5,26 δολάρια και η τιμή πυροδότησε μια άνοδο προς το επίπεδο των 6,95 δολάρια. Μια διάσπαση κάτω από τα 5,20 δολάρια θα οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση προς τη στήριξη του ανοδικού καναλιού στα 4,80 δολάρια.