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Οι εργαζόμενοι στην Ευρωζώνη στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη με ρυθμό παρόμοιο με εκείνον των συναδέλφων τους στις ΗΠΑ, αν και εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση περισσότερων οφελών από τη συγκεκριμένη τεχνολογία, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Περισσότερα από τα δύο πέμπτα των εργαζομένων χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα – ποσοστό συγκρίσιμο με τα αντίστοιχα στοιχεία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ανέφερε την Παρασκευή η ΕΚΤ σε ανάρτηση στο ιστολόγιό της, επικαλούμενη δεδομένα από τη μηνιαία Έρευνα για τις Προσδοκίες των Καταναλωτών. Μάλιστα, ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη, της τάξης του 18%, δήλωσε ότι βασίζεται σε αυτήν σε καθημερινή βάση.

Τα εμπόδια και οι ανησυχίες

Τα σημαντικότερα εμπόδια για μια ευρύτερη χρήση, όπως αναφέρθηκαν στην έρευνα, ήταν τα κενά σε δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και οι ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια, σημειώνουν οι συντάκτες Δημήτρης Γεωργαράκος, Geoff Kenny και Justus Meyer. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν ότι θα εξοικονομήσουν χρόνο σε καθημερινές δραστηριότητες και θα βρουν καλύτερες τιμές για αγαθά και υπηρεσίες.

AI could significantly boost productivity, but its impact on prices will depend on how quickly it is adopted and how consumers respond. New ECB Consumer Expectations Survey evidence sheds light on consumers’ views on jobs, prices and AI regulation https://t.co/3qp4k88h4e https://t.co/Xz5bk2ZzzK — European Central Bank (@ecb) November 27, 2026

«Οι καταναλωτές διακρίνουν σαφή οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), αλλά ανησυχούν επίσης για τις θέσεις εργασίας, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών που παράγονται από την ΤΝ», ανέφεραν.

«Οι σαφείς κανόνες σχετικά με τη χρήση δεδομένων και τη λογοδοσία, σε συνδυασμό με την πρόσβαση σε αξιόπιστα εργαλεία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση τους, μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης».

Πρόσθεσαν ότι «η πρόκληση για την Ευρώπη έγκειται στο να θεσπίσει αυτές τις δικλείδες ασφαλείας, χωρίς να επιβραδύνει αδικαιολόγητα τις επενδύσεις και την καινοτομία που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΤΝ όσον αφορά την παραγωγικότητα».

Η τεχνολογία αυτή βοηθά την Ευρώπη να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα και η ραγδαία γήρανση του εργατικού δυναμικού, όπως αναφέρει το Bloomberg. Αν και ο μεταποιητικός τομέας επωφελείται ήδη από την αντίστοιχη επενδυτική έκρηξη, παραμένει ακόμη ασαφές κατά πόσον η ευρεία εφαρμογή της ΤΝ σε ολόκληρη την οικονομία θα οδηγήσει σε ταχύτερη ανάπτυξη.

Αναλυτές της Morgan Stanley δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι εντοπίζουν ενδείξεις υψηλότερης παραγωγικότητας στον τομέα της πληροφορικής, οι οποίες αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλους τομείς.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να στηρίξουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής, παρέχοντας εκπαίδευση και βελτιωμένη πρόσβαση σε εγκεκριμένα εργαλεία, όπως λύσεις ευρωπαϊκής προέλευσης.

«Καθώς οι εργαζόμενοι μαθαίνουν πού μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα η ΤΝ και οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τις ροές εργασίας τους, ορισμένοι από τους περιορισμούς που σήμερα συγκρατούν τα κέρδη στην παραγωγικότητα ενδέχεται να αμβλυνθούν», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

«Η μετατροπή της χρήσης της ΤΝ σε υψηλότερη παραγωγικότητα θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, μια σταδιακή διαδικασία πειραματισμού και προσαρμογής».