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Κάθε φορά που μια βιομηχανία σχεδιάζει μια καινούρια γραμμή παραγωγής, αποφασίζει και πού θα την εγκαταστήσει. Στον υπολογισμό μπαίνουν η τιμή του ρεύματος, η διαθεσιμότητα τεχνικού προσωπικού, το κόστος μεταφοράς του προϊόντος και ο χρόνος που θα χρειαστεί ώσπου να αρχίσει να λειτουργεί η μονάδα. Για την Ελλάδα, το βιομηχανικό στοίχημα κρίνεται σε αυτή την απόφαση. Πόσο συχνά μπορεί μια μονάδα στη χώρα να κερδίσει τη σύγκριση με μια εγκατάσταση στο εξωτερικό;

Το ερώτημα συνδέει δύο συζητήσεις του 8ου OT FORUM «Resilience – Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Ρευστότητας», που θα διεξαχθεί την 1η και τη 2η Δεκεμβρίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ot.gr και το in.gr.

Τι κρίνει την επόμενη γραμμή παραγωγής

Τη δεύτερη ημέρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ Μαίρη Χατζάκου και ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος Αλέξανδρος Χατζόπουλος συζητούν για τις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας και την πρόκληση της παραγωγικότητας.

Η γαλακτοβιομηχανία και η καπνοβιομηχανία δίνουν δύο διαφορετικά παραδείγματα του τι προϋποθέτει μια επένδυση στην παραγωγή. Στη μία περίπτωση, η επέκταση μιας μονάδας συνδέεται με την επάρκεια της εγχώριας πρώτης ύλης και τη δυνατότητα να φτάσει το προϊόν σε περισσότερα δίκτυα διανομής. Στην άλλη, η αναβάθμιση του εξοπλισμού απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και επαρκή ζήτηση ώστε να αξιοποιηθεί η πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα. Για την οικονομική πολιτική, το ερώτημα είναι ποια εμπόδια μπορεί να άρει ώστε περισσότερα τέτοια σχέδια να καταλήγουν σε παραγωγή και θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

Μια νέα γραμμή παραγωγής μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και πέρα από το εργοστάσιο, από τους προμηθευτές πρώτων υλών έως τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τη συντήρηση του εξοπλισμού. Το ζήτημα είναι το μερίδιο από αυτή τη δραστηριότητα, το οποίο θα μείνει στην Ελλάδα και εξαρτάται από το αν οι εγχώριοι προμηθευτές μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Η εξαγωγή κρίνεται και στο κόστος του εργοστασίου

Την πρώτη ημέρα, ο οικονομικός διευθυντής της ElvalHalcor, Νικόλαος Ψυράκης, φέρνει στη συζήτηση την εμπειρία μιας βιομηχανίας που δραστηριοποιείται στις διεθνείς αγορές. Για μια μεταλλουργική μονάδα, το κόστος της ενέργειας επηρεάζει την τιμή στην οποία μπορεί να διεκδικήσει μια παραγγελία. Η επένδυση στον εξοπλισμό, από την άλλη, επηρεάζει την ποιότητα του προϊόντος, τις απώλειες υλικών και τη δυνατότητα να παραδοθεί η παραγγελία στην ώρα της.