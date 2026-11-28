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Σε ένα σπάνιο ταξίδι της στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα, η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, απηύθυνε μια προειδοποίηση προς τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να συνάψουν συμφωνία για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, στις οποίες έχει σοβαρές πιθανότητες να επικρατήσει.

Η ακροδεξιά ηγέτιδα, η οποία έχει απειλήσει να μειώσει τη συνεισφορά του Παρισιού στα οικονομικά της Ένωσης, χαρακτήρισε οποιαδήποτε προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας πριν από τις γαλλικές εκλογές της επόμενης άνοιξης ως «δημοκρατικό σκάνδαλο εντός της ΕΕ», το οποίο θα κινδύνευε να καταστήσει τον προϋπολογισμό «παράνομο ως προς τη νομιμοποίησή του».

Ωστόσο, οι ηγέτες της Ένωσης επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό εντός του τρέχοντος έτους. Την Πέμπτη, μάλιστα, επέλεξαν τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος ως νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επισπεύδοντας την απόφαση ώστε να προηγηθεί των εκλογών στη Γαλλία και σε άλλες χώρες.

Η Λεπέν, μια ένθερμη ευρωσκεπτικίστρια που επί περισσότερο από μία δεκαετία υποστήριζε την αποχώρηση της Γαλλίας από την ΕΕ, το λεγόμενο «Frexit», αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη λαϊκιστική πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ένωση.

Η ΕΕ έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν ευρωσκεπτικιστές πολιτικούς που προκαλούσαν αναταράξεις, από τη Μάργκαρετ Θάτσερ στη Βρετανία έως τον Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία. Κανείς, όμως, δεν διέθετε τόσο μεγάλη πολιτική ισχύ ούτε αποτελούσε τόσο σοβαρή απειλή για το ευρωπαϊκό εγχείρημα όσο θα αποτελούσε ένας Γάλλος πρόεδρος προερχόμενος από την ακροδεξιά.

Η Λεπέν επιδιώκει να ανατρέψει το σημερινό καθεστώς σε μια σειρά ζητημάτων: την υποστήριξη προς την Ουκρανία, τη μετανάστευση, την υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου και την Πράσινη Συμφωνία.

Θέλει επίσης να περιορίσει δραστικά την ισχύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, αρχίζοντας από τη σημαντική συρρίκνωση του προϋπολογισμού της.

Η αντίθεσή της σε οποιαδήποτε περαιτέρω διεύρυνση της ΕΕ ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα ακόμη και στη Βρετανία, εάν αυτή επιθυμήσει να επανενταχθεί στην Ένωση.

Καθώς οι αξιωματούχοι της ΕΕ καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για το ενδεχόμενο μιας προεδρίας Λεπέν, ορισμένοι ελπίζουν ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα λειτουργήσουν ως ο τελικός περιορισμός των φιλοδοξιών της, κυρίως λόγω της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας.

Από την πλευρά της, η Λεπέν δήλωσε στους Financial Times, σε συνέντευξή της τον περασμένο μήνα, ότι επιθυμεί μια «αναμέτρηση ισχύος» με την Ένωση.

Ο Ζαν-Πολ Γκαρό, επικεφαλής των ευρωβουλευτών του κόμματος Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National – RN), υποστηρίζει ότι η εποχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κατά την οποία τα κεντρικά ευρωπαϊκά όργανα αποκτούσαν εξουσίες εις βάρος των κρατών-μελών, φτάνει στο τέλος της.

«Η άνοδος της Μαρίν Λεπέν στην εξουσία θα σημάνει τον κώδωνα του τέλους αυτής της εξέλιξης», λέει.

Σε αντίθεση με τις τρεις προηγούμενες αποτυχημένες προεδρικές εκστρατείες της, αυτή τη φορά η 58χρονη ηγέτιδα του RN προηγείται σημαντικά στις δημοσκοπήσεις. Περισσότερο από τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων επιθυμούν ριζική αλλαγή, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία διακυβέρνησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν επίσης σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη συγκυρία για την Ευρώπη: ο ολοκληρωτικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εισέρχεται στο έκτο έτος του, η αμερικανική εγγύηση ασφαλείας τίθεται υπό αμφισβήτηση και οι εμπορικές πρακτικές της Κίνας ασκούν πιέσεις στους Ευρωπαίους κατασκευαστές.

Καθώς η πιθανότητα επικράτησης της Λεπέν αντιμετωπίζεται πλέον ως το βασικό σενάριο, δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες αναφέρουν ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό δίκαιο για να περιοριστούν ή να εμποδιστούν τα πιο ακραία σχέδιά της.

Σε ορισμένους τομείς, αξιωματούχοι θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιαστεί ως σύμμαχός της. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, για παράδειγμα, στο μεταναστευτικό, όπου η ίδια η Επιτροπή έχει ήδη υιοθετήσει αυστηρότερη πολιτική στα σύνορα, υπό την πίεση άλλων εθνικιστών ηγετών.

Σε άλλους τομείς, η ΕΕ προσπαθεί να εξασφαλίσει συμφωνίες πριν από μια ενδεχόμενη προεδρία Λεπέν.

Εκτός από τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον προϋπολογισμό και την επιλογή του νέου προέδρου της ΕΚΤ, η Γερμανία επιδιώκει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την Ουκρανία, ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις από την υπόσχεση της Λεπέν να μειώσει τη στήριξη προς το Κίεβο.

Οι υποστηρικτές μιας βαθύτερης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ελπίζουν ότι η Λεπέν δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να μετριάσει τη ρητορική της.

Επικαλούνται το παράδειγμα μιας άλλης εθνικίστριας ηγέτιδας, της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία αποδείχθηκε πραγματίστρια μετά την ανάληψη της εξουσίας το 2022. Συνεργάστηκε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, συμμάχησε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ζητήματα μετανάστευσης και εμπορίου και υποστήριξε την Ουκρανία.

«Η Λεπέν θα ανακαλύψει σύντομα πόσο εξαρτημένη είναι η Γαλλία από την ΕΕ και την ενιαία αγορά», λέει ανώτερος αξιωματούχος της Ένωσης. «Αυτό έχει συμβεί με κάθε λαϊκιστή».

Ωστόσο, υψηλόβαθμα στελέχη του RN απορρίπτουν τη σύγκριση με τη Μελόνι, επισημαίνοντας τις διαφορές μεταξύ των πολιτικών συστημάτων της Γαλλίας και της Ιταλίας, καθώς και το διαφορετικό οικονομικό και αμυντικό βάρος των δύο χωρών.

«Η Μαρίν θα κάνει όσα λέει ότι θα κάνει», δηλώνει ο Φιλίπ Ολιβιέ, υψηλόβαθμος ευρωβουλευτής και κουνιάδος της Λεπέν. «Η Μελόνι περιορίζεται και εξουδετερώνεται σε κάποιο βαθμό από τις οικονομικές δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην ΕΕ».

Προσθέτει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός θα αποτελέσει «φυσική σύμμαχο» της Λεπέν σε πολλά ζητήματα.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν επίσης ότι η Λεπέν θα περιοριστεί αναπόφευκτα από τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας και τον κίνδυνο να προκαλέσει κρίση χρέους.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας αναμένεται να φθάσει φέτος το 5,5% του ΑΕΠ, το υψηλότερο στην Ευρωζώνη.

Τον περασμένο μήνα, η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων ξεπέρασε το 5% για πρώτη φορά από το 2002, αν και στη συνέχεια υποχώρησε και πάλι κάτω από αυτό το επίπεδο.

Ένας Γάλλος πρόεδρος, υποστηρίζουν οι αξιωματούχοι, δύσκολα θα μπορούσε να έρθει σε ρήξη με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οι οποίοι θα πρέπει να αξιολογήσουν τα δημοσιονομικά σχέδια της Γαλλίας ή ενδεχομένως να τη στηρίξουν, μέσω της ΕΚΤ, σε περίπτωση σοβαρής αναταραχής στις αγορές κρατικού χρέους.

Αν και η Λεπέν χαρακτήρισε το χρέος της Γαλλίας «γιγαντιαίο» περιορισμό στη συνέντευξή της στους FT, το RN υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται να αναθεωρήσει την πολιτική του απέναντι στην ΕΕ για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Ο Μπενζαμέν Χαντάντ, υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, υποστηρίζει ότι, εάν εκλεγεί, η Λεπέν θα οδηγήσει το Παρίσι σε μια μετωπική σύγκρουση με τις Βρυξέλλες, με τις πρώτες αντιπαραθέσεις να αφορούν τον προϋπολογισμό και τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

«Πιστεύω ότι το RN θα μας οδηγήσει ουσιαστικά σε μια μορφή Frexit. Είτε πραγματικό είτε συγκαλυμμένο. Και τα δύο, όμως, θα μπορούσαν να είναι επιζήμια, σε μια περίοδο κατά την οποία, αντίθετα, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη στη διεθνή σκηνή», δηλώνει.

Προσθέτει: «Είναι ιδεολογικά αντίθετη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και αυτό θα προκαλούσε κρίση με την ΕΕ».

Ένα κράτος-παρίας;

Η γαλλική ακροδεξιά δεν ήταν πάντοτε τόσο εχθρική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πατέρας της Μαρίν, Ζαν-Μαρί Λεπέν, ο οποίος ίδρυσε το κόμμα Εθνικό Μέτωπο (Front National) το 1972 και υπηρέτησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για περισσότερα από 30 χρόνια, θεωρούσε την ευρωπαϊκή ενότητα ανάχωμα απέναντι στον κομμουνισμό και υποστήριζε την αμυντική και οικονομική συνεργασία.

Οι απόψεις του άλλαξαν μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Η αντίθεση στις Βρυξέλλες έγινε κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας του Εθνικού Μετώπου, ενώ η αποχώρηση από την ΕΕ αποτέλεσε επίσημο στόχο του.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν επίσης ο χώρος όπου πολλοί ακροδεξιοί πολιτικοί εξασφάλισαν για πρώτη φορά εκλεγμένα αξιώματα, χρηματοδότηση και πολιτική προβολή, χάρη στο αναλογικό εκλογικό σύστημα που ευνοεί τα μικρότερα κόμματα.

Όταν το κόμμα της Λεπέν, που σήμερα ονομάζεται Εθνικός Συναγερμός, αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, φέρεται επίσης να χρησιμοποίησε κονδύλια που προορίζονταν για τους ευρωβουλευτές του προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές του στη Γαλλία.

Η Λεπέν και άλλα στελέχη του κόμματος καταδικάστηκαν πέρυσι για υπεξαίρεση περίπου 4,4 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η υπόθεση εξακολουθεί να τη βαραίνει, ενώ εκκρεμεί η τελική έφεση.

Η στάση της Λεπέν απέναντι στην ΕΕ έχει εξελιχθεί: στην προεκλογική εκστρατεία του 2012 ήθελε η Γαλλία να εγκαταλείψει το ευρώ και να επαναδιαπραγματευτεί βασικές ευρωπαϊκές συνθήκες. Το 2017 απείλησε να οδηγήσει τη χώρα εκτός ΕΕ, εάν η Ένωση δεν δεχόταν εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις.

Αυτή η αμφιλεγόμενη και ασαφής θέση επέτρεψε στον Μακρόν, τότε έναν καλλιεργημένο 39χρονο πρώην τραπεζίτη, να την αποδομήσει με μία και μόνο ερώτηση στην πρώτη τηλεοπτική προεκλογική τους αντιπαράθεση.

Τη ρώτησε εάν ήθελε να εγκαταλείψει το ευρώ, με αποτέλεσμα εκείνη να δυσκολευτεί να απαντήσει και να συμβουλευτεί νευρικά τις σημειώσεις της.

Το περιστατικό την τραυμάτισε πολιτικά και την οδήγησε στην εγκατάλειψη κάθε αναφοράς στο Frexit.

Μέχρι το 2022, η προεκλογική της υπόσχεση ήταν πλέον να μεταμορφώσει την ΕΕ εκ των έσω.

Αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Γάλλοι συγκαταλέγονται στους πιο επιφυλακτικούς Ευρωπαίους απέναντι στην Ένωση, μόλις το ένα τέταρτο περίπου επιθυμεί πραγματικά την αποχώρηση της χώρας. Η στάση αυτή ενισχύθηκε από τη δύσκολη εμπειρία της Βρετανίας μετά το Brexit.

«Οι Γάλλοι πολίτες τάσσονται σαφώς υπέρ της υποστήριξης της Ουκρανίας και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης», λέει ο Χαντάντ. «Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θα την νικήσουμε στις επόμενες εκλογές».

Σήμερα, αν και η Λεπέν δεν επιθυμεί πλέον την αποχώρηση της Γαλλίας από την ΕΕ, θέλει να μετασχηματίσει την Ένωση σε μια «Ευρώπη των Εθνών».

Στόχος της είναι να τερματίσει την υποτιθέμενη υπέρβαση εξουσιών των κεντρικών ευρωπαϊκών θεσμών και να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια απλή «γραμματεία».

Το RN υπόσχεται να επαναφέρει την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη θέση που θεωρεί ότι της αρμόζει, περιορίζοντας δραστικά την εξουσία της.

Οι συνέπειες μιας τέτοιας αλλαγής από τη Γαλλία, ένα ισχυρό ιδρυτικό μέλος της ΕΕ και τον δεύτερο μεγαλύτερο καθαρό συνεισφέροντα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, θα ήταν τεράστιες.

Ο Γάλλος πρόεδρος είναι άμεσα εκλεγμένος αρχηγός κράτους και διαθέτει σχεδόν απόλυτη εξουσία στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, ακόμη και χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Έχει επίσης την αποκλειστική αρμοδιότητα για το γαλλικό πυρηνικό οπλοστάσιο.

Οι θεσμικοί έλεγχοι και οι περιορισμοί της εξουσίας του είναι λιγότερο ισχυροί, καθώς οι κυβερνητικοί συνασπισμοί είναι σπάνιοι στη Γαλλία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν και τα άλλα κράτη-μέλη συχνά κατηγορούν τη Γαλλία για αλαζονεία και δημοσιονομική ανευθυνότητα, το Παρίσι εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική επιρροή, καθώς πολλές αποφάσεις εξαρτώνται από συμφωνίες με το Βερολίνο.

Η Γαλλία χάνει ορισμένες μάχες, όπως συνέβη όταν παρακάμφθηκε η αντίθεσή της για την εμπορική συμφωνία με τη Mercosur, τον εμπορικό συνασπισμό της Νότιας Αμερικής.

Ωστόσο, επί Μακρόν, κατάφερε να πείσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες για μια άποψη που παλαιότερα θεωρούνταν ιδιότυπα γαλλική: ότι η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη «στρατηγική αυτονομία» στη βιομηχανία, την ενέργεια και την άμυνα, προκειμένου να προστατευθεί από τις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις.

Η Λεπέν θα μπορούσε να συσπειρώσει άλλους εθνικιστές ηγέτες, όπως τους ομολόγους της στη Σλοβακία, την Τσεχία και τη Σλοβενία, δημιουργώντας ένα ευρωσκεπτικιστικό μέτωπο μεταξύ των ηγετών των κρατών-μελών.

Θα μπορούσε επίσης να επιχειρήσει να συνεργαστεί με τη Μελόνι.

«Θα μπορούσαν να συνεργαστούν ώστε η Γαλλία και η Ιταλία να αποτελέσουν τον νέο κινητήριο άξονα της ΕΕ, αντικαθιστώντας το λεγόμενο γαλλογερμανικό δίδυμο, το οποίο δεν λειτουργεί πλέον», δηλώνει η Μαριόν Μαρεσάλ, ευρωβουλευτής και ανιψιά της Λεπέν, η οποία υποστηρίζει την προσέγγιση των δεξιών κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η Ρώμη ή άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα υποστήριζαν τη Λεπέν.

Η ίδια κινδυνεύει να αποξενώσει τις φτωχότερες χώρες της ΕΕ, οι οποίες ενδέχεται να χάσουν χρηματοδοτικούς πόρους εξαιτίας των σχεδίων της για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

«Η Λεπέν λέει ότι θέλει να αλλάξει την Ευρώπη εκ των έσω, αλλά για να το πετύχει χρειάζεσαι συμμάχους», λέει η Πασκάλ Ζοανέν, επικεφαλής του Ιδρύματος Ρομπέρ Σουμάν.

«Θέλει μια κυρίαρχη Γαλλία, αλλά όχι μια εντελώς απομονωμένη Γαλλία».

Η Αουρόρ Λαλούκ, αριστερή ευρωβουλευτής, υποστηρίζει ότι η Λεπέν θα είναι επικίνδυνη ακόμη και αν δεν διαθέτει πολλούς συμμάχους.

«Φυσικά και θα έχει πραγματική εξουσία, ακόμη κι αν αυτή περιορίζεται στην αρνητική ισχύ της παρεμπόδισης αποφάσεων. Θυμηθείτε πόσο δύσκολη ήταν η διαχείριση των τακτικισμών του Όρμπαν. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε με τη Γαλλία;»

Η Λεπέν έχει δηλώσει ότι θα μειώσει τη συνεισφορά της Γαλλίας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εξοικονομώντας 11 δισ. ευρώ το 2027 και ακόμη περισσότερα τα επόμενα χρόνια.

Θέλει επίσης να καθορίσει μια «εθνική τιμή» ηλεκτρικής ενέργειας, βασισμένη στο κόστος παραγωγής στη Γαλλία και όχι στις ευρωπαϊκές τιμές χονδρικής, κάτι που ενδέχεται να συγκρουστεί με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

Η ακροδεξιά ηγέτιδα αντιτίθεται επίσης σε οποιαδήποτε περαιτέρω διεύρυνση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης της Ουκρανίας, την οποία θεωρεί ότι θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική για τα μέσα διαβίωσης των Γάλλων αγροτών.

Μια προεδρία Λεπέν θα μπορούσε μάλιστα να εκτροχιάσει μια ενδεχόμενη προσπάθεια του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ να οδηγήσει τη χώρα του πίσω στην Ένωση.

Η ίδια δήλωσε στους FT τον περασμένο μήνα: «Οι Βρετανοί δεν πρόκειται να επιστρέψουν όσο δεν έχουμε αντιμετωπίσει ουσιαστικά όλες τις αδυναμίες που τους οδήγησαν στην αποχώρηση».

Στο μεταξύ, στο εσωτερικό της Γαλλίας, το RN ετοιμάζεται να προκαλέσει μια σεισμική ανατροπή στις σχέσεις της χώρας με τις Βρυξέλλες.

Η Λεπέν έχει υποσχεθεί εδώ και καιρό τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την αναθεώρηση του γαλλικού Συντάγματος, ώστε να καταστεί δυνατή η επιβολή εκτεταμένων περιορισμών στη μετανάστευση και η υλοποίηση μιας βασικής προεκλογικής δέσμευσης του RN: της καθιέρωσης της «εθνικής προτεραιότητας».

Η πολιτική αυτή θα έδινε προτεραιότητα στους Γάλλους πολίτες στην πρόσβαση σε κοινωνική στέγαση, επιδόματα και θέσεις εργασίας.

Η αλλαγή αυτή θα επέτρεπε στα γαλλικά δικαστήρια να αγνοούν ευρωπαϊκούς νόμους που απαγορεύουν τέτοιες πολιτικές, μέσω της δημιουργίας αυτού που το RN αποκαλεί «συνταγματική ασπίδα».

Μια τέτοια εξέλιξη θα αμφισβητούσε τη νομική τάξη που έχει θεσπιστεί μέσω των ευρωπαϊκών συνθηκών, σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη οφείλουν να σέβονται το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το RN θα μπορούσε έτσι να προκαλέσει μια παρατεταμένη νομική σύγκρουση με τις Βρυξέλλες.

Ο Γκαρό επιμένει ότι το δημοψήφισμα για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι αδιαπραγμάτευτο.

«Θα γίνει αμέσως, απολύτως αμέσως, διότι δεν μπορείς να κυβερνήσεις εάν δεν έχεις τον έλεγχο της μεταναστευτικής πολιτικής. Είναι απλώς αδύνατον».

Η Κατρίν Φιέσκι, ειδικός στον λαϊκισμό στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, υποστηρίζει ότι η άρνηση καταβολής των οικονομικών εισφορών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και η εφαρμογή της εθνικής προτεραιότητας θα παραβίαζαν τις ευρωπαϊκές συνθήκες και τις συμφωνίες της Γαλλίας με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

«Μπορεί να μην είναι Brexit», λέει. «Αλλά θα ήταν σαν η Γαλλία να μετατρέπεται σε κράτος-παρία εντός της ΕΕ».

Το χρήμα έχει σημασία

Ίσως η πιο άμεση επίπτωση μιας προεδρίας Λεπέν να αφορούσε τη βοήθεια προς την Ουκρανία, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Ωστόσο, το Βερολίνο και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανησυχούν περισσότερο για τον κίνδυνο μιας γαλλικής δημοσιονομικής κρίσης, η οποία θα μπορούσε να μεταδοθεί και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Η ηγέτιδα του RN έχει δεσμευτεί ότι θα διακόψει την οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο έξι μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας, υποστηρίζοντας ότι η Γαλλία δεν έχει πλέον την οικονομική δυνατότητα να τη συνεχίσει.

Έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα υποστηρίξει περαιτέρω χρηματοδοτική βοήθεια προς την Ουκρανία από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εάν η Γαλλία επωμιστεί σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις.

Η στρατιωτική εκπαίδευση και η αποστολή όπλων θα μπορούσαν να συνεχιστούν.

Ωστόσο, η Λεπέν αντιτίθεται στην ανάπτυξη γαλλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός, στο πλαίσιο του συνασπισμού των 35 χωρών που είναι γνωστός ως «Συνασπισμός των Προθύμων», τον οποίον η Γαλλία συντονίζει από κοινού με τη Βρετανία.

Όταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την προσκάλεσε στο Κίεβο αυτόν τον μήνα, προκειμένου να την πείσει να αναθεωρήσει τη στάση της, εκείνη αρνήθηκε και προτίμησε να συναντήσει τον Ουκρανό πρέσβη στο Παρίσι.

Αν και η Λεπέν καταδίκασε αμέσως τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022, υπήρξε επί μακρόν θαυμάστρια του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και επιθυμούσε στενότερες σχέσεις με τη Μόσχα.

Το 2014 απευθύνθηκε σε ρωσική τράπεζα για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής της εκστρατείας, όταν οι γαλλικές τράπεζες αρνήθηκαν να της χορηγήσουν δάνειο.

Αντιτίθεται επίσης στις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Οι επικριτές της υποστηρίζουν ότι η διακοπή της βοήθειας προς την Ουκρανία θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με υποστήριξη προς το Κρεμλίνο.

Είναι επίσης πιθανό να προκαλέσει ρήξη με τις χώρες που θεωρούν ότι τα δικά τους συμφέροντα ασφαλείας συνδέονται άμεσα με την ανάδειξη της Ουκρανίας σε ένα ισχυρό και ανεξάρτητο κράτος.

Ενόψει των γαλλικών εκλογών της επόμενης χρονιάς, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει απειλήσει να μπλοκάρει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εάν και τα 27 κράτη-μέλη δεν δεσμευτούν για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

«Για την Ευρώπη, το ζήτημα αυτό έχει υπαρξιακή διάσταση», δηλώνει ο Νόρμπερτ Ρέτγκεν, ανώτερο μέλος του γερμανικού κοινοβουλίου και ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του Μερτς.

«Η απόσυρση της αλληλεγγύης σε ζητήματα πολέμου και ειρήνης θα έθετε αναπόφευκτα υπό αμφισβήτηση την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αλληλεγγύη και σε άλλους τομείς», προσθέτει. «Δεν μπορείς να γυρίζεις την πλάτη στην Ευρώπη όταν πρόκειται για την ειρήνη και την ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα επιμένεις να απολαμβάνεις τα οφέλη της κοινής ευρωπαϊκής αγροτικής αγοράς».

Μια προεδρία Λεπέν θα δημιουργούσε σοβαρές δυσκολίες στη Γερμανία, της οποίας η συνεργασία με τη Γαλλία αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης επί 70 χρόνια, ακόμη κι αν τα τελευταία χρόνια αυτή η συνεργασία έχει εξασθενήσει.

Η Λεπέν προκάλεσε την αντίδραση του Βερολίνου αυτή την εβδομάδα, δηλώνοντας ότι η δική της «Ευρώπη των Εθνών» θα αντικαταστήσει αυτό που χαρακτήρισε «γερμανική Ευρώπη», η οποία κυριαρχείται από τα συμφέροντα του Βερολίνου.

«Σίγουρα δεν έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της για τις γαλλογερμανικές σχέσεις», δηλώνει κυβερνητική πηγή στο Βερολίνο.

Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι η Λεπέν έχει χαρακτηρίσει τη Συνθήκη του Άαχεν του 2019, η οποία προβλέπει στενότερη συνεργασία των δύο χωρών στην οικονομία, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, ως «προδοσία».

Αυτό που ανησυχεί περισσότερο το Βερολίνο και τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι το ενδεχόμενο χρηματοπιστωτικής μετάδοσης μιας κρίσης, την οποία θα μπορούσε να προκαλέσει μια συγκρουσιακή στάση της Λεπέν.

«Θα είναι καταστροφή για τους ίδιους, αλλά και για τους άλλους, επειδή θα λειτουργήσει σαν ιός», λέει ο Ενρίκο Λέτα, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Για να καθησυχάσει τους επενδυτές, η Λεπέν έχει δεσμευτεί για εξοικονόμηση 140 δισ. ευρώ έως το 2032, κυρίως μέσω περικοπών δαπανών, καθώς και για την ενσωμάτωση ανώτατων ορίων χρέους στο Σύνταγμα.

Ωστόσο, οικονομολόγοι αμφισβητούν κατά πόσο οι προτεινόμενες εξοικονομήσεις είναι εφικτές.

Είναι πιθανό να σημειωθεί νέα μαζική πώληση γαλλικών ομολόγων καθώς θα πλησιάζουν οι εκλογές.

Προς το παρόν, η προοπτική ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να στηρίξει τη Γαλλία συμβάλλει στη συγκράτηση των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων και, κατά συνέπεια, του κόστους δανεισμού της χώρας.

Ωστόσο, για να παρέμβει η ΕΚΤ, η Γαλλία θα πρέπει κανονικά να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά όρια για τα δημοσιονομικά ελλείμματα, τα οποία αυτή τη στιγμή απέχουν πολύ από το να επιτευχθούν.

Μια συγκρουσιακή Λεπέν ενδέχεται να μην έχει την υποστήριξη της ΕΚΤ και των υπόλοιπων κρατών-μελών.

Ο Λέτα παραλληλίζει την κατάσταση με το 2011, όταν ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι απομακρύνθηκε από την πρωθυπουργία της Ιταλίας, αφού οι αγορές και οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχασαν την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητά του να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Η Μελόνι ήταν τότε υφυπουργός στην κυβέρνηση Μπερλουσκόνι και παρακολούθησε από κοντά την ταπεινωτική πολιτική του κατάρρευση.

«Η Γαλλία δεν διαθέτει τα αντανακλαστικά που διαθέτουν, για παράδειγμα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία, λόγω της κρίσης δημόσιου χρέους που βίωσαν. Καμία από αυτές τις χώρες δεν θα αμφισβητήσει ποτέ ξανά τις Βρυξέλλες σε ζητήματα προϋπολογισμού», λέει ο Λέτα.

«Εάν αμφισβητήσεις τις Βρυξέλλες, οι Βρυξέλλες και η Φρανκφούρτη θα νικήσουν και θα εισέλθεις σε έναν φαύλο κύκλο και σε μια εντελώς άγνωστη κατάσταση», προσθέτει.