Καναλέτο: Στο «σφυρί» πίνακας που ανήκε στον πρώτο πρωθυπουργό της Βρετανίας

Ο οίκος Christie’s πρόκειται να βγάλει σε δημοπρασία ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Βενετού ζωγράφου Καναλέτο, το οποίο κάποτε ανήκε στον πρώτο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Ρόμπερτ Γουόλπολ.

Ο πίνακας εκτιμάται ότι θα αποφέρει κέρδη άνω των είκοσι εκατομμυρίων λιρών και, πρόκειται να βγει σε δημοπρασία το απόγευμα της 1ης Ιουλίου.

Αξιοσημείωτο είναι δε, ότι το 2005 ο οίκος Sotheby’s στο Λονδίνο δημοπράτησε το έργο του καλλιτέχνη «Grand Canal από το Palazzo Balbi to the Rialto» έναντι 18,6 εκατομμυρίων λιρών – μια τιμή την οποία ο πίνακας «Venice, the Return of the Bucintoro on Ascension Day» πρόκειται τώρα να ξεπεράσει.

Πώς ο Καναλέτο έφτασε στα χέρια του πρωθυπουργού;

Το έργο «Venice, the Return of the Bucintoro on Ascension Day» βγήκε σε δημοπρασία για τελευταία φορά από τον παριζιάνικο οίκο Ader Tajan το 1993, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ο πίνακας διατέθηκε προς πώληση μετά από 250 χρόνια.

Το 1993, η σχέση του πίνακα με τον Γουόλπολ δεν ήταν γνωστή. Σύμφωνα με την The Art Newspaper, ήταν ο ιστορικός τέχνης Όλιβερ Μίλαρ που ανακάλυψε ότι το έργο κάποτε βρισκόταν κρεμασμένο στο σαλόνι της οδού Ντάουνινγκ 10, χάρη σε μια αναφορά σε χειρόγραφο κατάλογο ζωγραφικής του 1736 που φυλάσσεται στην κατοικία, όπου ο Γουόλπολ έζησε από το 1735 έως το 1742.

Οι πίνακες αναφέρονται επίσης στον κατάλογο της δημοπρασίας του 1751, όταν ο γιος του Γουόλπολ, Τζορτζ, πούλησε τα έργα στον οίκο Langford’s στο Λονδίνο για μερικές δεκάδες ευρώ. Στη συνέχεια πέρασαν από διάφορες ιδιωτικές συλλογές στην Αγγλία πριν καταλήξουν στο Παρίσι τη δεκαετία του 1960.

Δεν είναι γνωστό πότε ή πώς ο Γουόλπολ αγόρασε τον πίνακα, αλλά είναι πιθανό να έγινε μέσω των διασυνδέσεων που έκανε ο γιος του Έντουαρντ όταν στάλθηκε στη Βενετία το 1730-1731 για να αγοράσει πίνακες για την Downing Street.

«Μια από τις μεγαλύτερες συλλογές τέχνης»

Ο Άντριου Φλέτσερ, παγκόσμιος επικεφαλής του τμήματος παλαιών έργων τέχνης του Christie’s, μιλώντας στην εφημερίδα The Art Newspaper για το έργο, ανέφερε ότι κατά τη γνώμη του, πρόκειται για τον καλύτερο Καναλέτο που βρίσκεται σε χέρια ιδιώτη.

Η γοητεία του, συμπλήρωσε, είναι πολύπλευρη καθώς «οι αρχές της δεκαετίας του 1730 αναγνωρίζονται ως η καλύτερη περίοδος του Καναλέτο, και αυτός είναι από το 1731-32. Όσον αφορά το επίπεδο δεξιοτεχνίας, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή στο σύνολο της παραγωγής του»

Καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση του παίζει και η προέλευση: «Ο Γουόλπολ δεν ήταν μόνο ο πρώτος πρωθυπουργός, αλλά δημιούργησε και μια από τις μεγαλύτερες συλλογές τέχνης που υπήρξαν ποτέ» ανέφερε ο Φλέτσερ στο Μέσο.

Ο πίνακας είναι επίσης μεγαλύτερος σε μέγεθος από οποιονδήποτε άλλο Καναλέτο που κυκλοφόρησε στην αγορά τα τελευταία είκοσι χρόνια, με διαστάσεις 86 εκατοστά επί 138 εκατοστά.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Christie’s

Πηγή in.gr