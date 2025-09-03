Wall Street: S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν με άνοδο, χάρη στο ράλι της Alphabet

Kέρδη κατέγραψε ο S&P 500 την Τετάρτη, στη Wall Street, ενισχυμένος κατά 0,51% από τις μετοχές τεχνολογίας μετά από απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου για την Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, που περιλάμβανε λιγότερο αυστηρές κυρώσεις από αυτές που είχε προτείνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε υπόθεση σχετική με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Η εξέλιξη αυτή τροφοδότησε την αισιοδοξία ότι οι τεχνολογικοί γίγαντες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις κανονιστικές απειλές. Ο S&P500 έκλεισε στις 6448 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 32,7 μονάδων.

Ο τεχνολογικός Nasdaq Composite κέρδισε 1,03% κλείνοντας την ημέρα στις 21.497,73 μονάδες, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υστέρησε, υποχωρώντας κατά 24,71 μονάδες ή 0,05%, και διαμορφώθηκε στις 45.271,10.

Η μετοχή της μητρικής εταιρείας της Google σημείωσε άνοδο 8% αφότου ένας ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε την Τρίτη ότι η Google μπορεί να διατηρήσει το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, αλλά δεν θα της επιτρέπεται να συνάπτει αποκλειστικές συμφωνίες αναζήτησης και πρέπει να μοιράζεται τα δεδομένα αναζήτησης. Η απόφαση απέφυγε το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα για τον τεχνολογικό γίγαντα και βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

«Αυτό ήταν σαφώς ένα γεγονός ξεκαθαρίσματος για τη μετοχή της Google και συνεχίζει να μας αρέσει η μετοχή», δήλωσε ο Mark Mahaney, επικεφαλής έρευνας στο διαδίκτυο της Evercore ISI, μιλώντας στο CNBC. «Αυτή η απόσπαση της προσοχής είναι πίσω μας. Τώρα, μπορείτε να επικεντρωθείτε στα θεμελιώδη μεγέθη και η αποτίμηση, νομίζω, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ελκυστική».

H Wall Street σε επίπεδο τίτλων

Η απόφαση σημαίνει επίσης ότι η Apple μπορεί να συνεχίσει να «φορτώνει» την Αναζήτηση Google στα iPhone της, κάτι που αποτελεί μια επικερδή συμφωνία για την Apple. Η εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζει επίσης τη δική της υπόθεση σχετική με μονοπωλιακές πρακτικές είδε τη μετοχή της να αυξάνεται κατά 3%.

Η ανάκαμψη της Τετάρτης καθοδηγήθηκε κυρίως από την τεχνολογία, γι′ αυτό και ο λιγότερο επικεντρωμένος στην τεχνολογία δείκτης Dow Jones ήταν χαμηλότερος. Οι μετοχές του ενεργειακού και του τραπεζικού κλάδου ήταν αδύναμες, καθώς παρέμεναν οι ανησυχίες για την επιβράδυνση της οικονομίας και την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.

Η ανησυχία σχετικά με την οικονομία εντάθηκε την Τετάρτη, αφού τα τελευταία στοιχεία για τις θέσεις εργασίας έδειξαν μείωση σε επίπεδα που σπάνια παρατηρούνται από την πανδημία Covid. Αυτό δίνει αυξημένη έμφαση στην έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου που αναμένεται την Παρασκευή, ως την επόμενη σημαντική δοκιμασία για τις μετοχές.

Οι συναλλαγές του Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν με αρνητικό ρυθμό, με τις μετοχές να χάνουν δυναμική κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης. Και οι τρεις κύριοι αμερικανικοί δείκτες έκλεισαν τη συνεδρίαση με αρνητικό πρόσημο, καθώς οι επενδυτές αποκόμισαν κέρδη από το καλοκαιρινό ράλι.

Ο Σεπτέμβριος είναι ένας τυπικά αδύναμος μήνας για την απόδοση των αμερικανικών μετοχών. Ο Scott Wren, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων αγορών στο Wells Fargo Investment Institute, δήλωσε ότι ο Σεπτέμβριος ήταν ο χειρότερος μήνας για τον S&P 500 από το 1950, με μέσο όρο απωλειών 0,7%.

«Οι μετοχές εισέρχονται στον Σεπτέμβριο με ένα χρονικό περιθώριο διακοπής από την πρόσφατη ηρεμία», δήλωσε ο Wren. «Η αστάθεια της αγοράς θα πρέπει να αυξηθεί, ιδίως οι μετοχές και το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σταθερό εισόδημα, ενώ η οικονομία επιβραδύνεται, οι δασμολογικές επιπτώσεις έρχονται αποσπασματικά και οι πολιτικές αβεβαιότητες συνεχίζονται».