Macy’s: Έπιασε τόπο η αναδιάρθρωση – Γιατί χαμογελά ο CEO

Με άνεση ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street η Macy’s, καθώς κατέγραψε θετικά αποτελέσματα στην αύξηση πωλήσεων σε ίδια καταστήματα για πρώτη φορά από το 2022, στρέφοντας το ενδιαφέρον της πλέον σε στρατηγικές για την επίτευξη ανάπτυξης.

Για να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια, ο CEO Tony Spring πήρε τολμηρές αποφάσεις: έκλεισε καταστήματα με χαμηλή απόδοση, εγκαινίασε νέα σημεία Bloomingdale’s και Bluemercury και ανακαίνισε άλλα, προκειμένου να επικεντρωθεί σε πιο κερδοφόρα τμήματα.

Η εταιρεία διαχείρισης πολυκαταστημάτων αύξησε επίσης τις προβλέψεις του για τα κέρδη και τις πωλήσεις στο σύνολο του έτους. Πλέον αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη μεταξύ 1,70 και 2,05 δολαρίων ανά μετοχή, σε σύγκριση με 1,60 έως 2 δολάρια ανά μετοχή, και έσοδα μεταξύ 21,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 21,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με 21 έως 21,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η μετοχή είχε εμφανίσει άνοδο 10% πριν από το καμπανάκι, ενώ συνολικά σημείωσε άνοδο 20%.

Τι είδε η Macy’s για τους δασμούς

Η Macy’s είχε μειώσει τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους το περασμένο τρίμηνο και ανέφερε αβεβαιότητα στις πωλήσεις λόγω των δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα ανέφερε και το CNBC.

«Είμαστε σε καλή θέση αυτή τη στιγμή για το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, ώστε να μοιραστούμε τα οφέλη, να προσφέρουμε στους πελάτες μας και να προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία», δήλωσε ο Spring σε συνέντευξή του στο CNBC.

Το περασμένο τρίμηνο, η εταιρεία δήλωσε ότι αύξησε τις τιμές ορισμένων προϊόντων για να αντισταθμίσει το κόστος των δασμών. Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου πολυκαταστήματος στον κόσμο, που ανέλαβε τα ηνία τον Μάρτιο του 2024 σε μια δύσκολη συγκυρία για τα brands, επισήμανε ότι η εταιρεία έχει πλέον συμπεριλάβει τις επιπτώσεις των δασμών στις προβλέψεις της και παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη για το μέλλον.

«Ό,τι και αν φανταζόμαστε, οι δασμοί είναι πραγματικοί και δημιουργούν αντιξοότητες που προσπαθούμε να μετριάσουμε», πρόσθεσε. «Η προσπάθεια όλων μας εστιάζει σε μια καλύτερη εμπειρία πελατών, σε ένα φρέσκο χαρτοφυλάκιο με προϊόντα με συγκεκριμένη ποικιλία και αποθέματα, ώστε να μπροέσουμε να “βγούμε” μπροστά και ενόψει της φθινοπωρινής περιόδου», τονίζοντας ότι ο καταναλωτής παραμένει ανθεκτικός και συνεχίζει να ξοδεύει σε νέα είδη και μόδα.

Η καλύτερη μέσα σε 12 μήνες

Την καλύτερη επίδοση από το 2022 σημείωσε η Macy’s στην αύξηση πωλήσεων σε 12 μήνες, με τον CEO της επιχείρησης να αναφέρει πως η στρατηγική του retailer στρέφεται σε επιχειρηματικούς τομείς που εργάζονται για να διατηρήσουν τη δυναμική τους, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης στα τζιν, τα σύγχρονα γυναικεία ρούχα και τα ρολόγια.

Κατά την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 2 Αυγούστου, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ήταν 87 εκατομμύρια δολάρια ή 31 σεντς ανά μετοχή, σε σύγκριση με 150 εκατομμύρια δολάρια ή 53 σεντς ανά μετοχή, το προηγούμενο έτος. Οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν από 4,94 δισεκατομμύρια δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους σε 4,81 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν 41 σεντς.

Η Macy’s δήλωσε ότι η ομάδα των 125 καταστημάτων στα οποία η εταιρεία έχει επιλέξει να επικεντρωθεί με υψηλότερο προσωπικό και ανακαινίσεις, ξεπέρασε την ευρύτερη μάρκα της Macy’s, σημειώνοντας συγκρίσιμη αύξηση πωλήσεων 1,1%.

Η εταιρεία έχει επίσης στην ιδιοκτησία της το Bloomingdale’s, το οποίο ανέφερε συγκρίσιμη αύξηση πωλήσεων 3,6% σε ιδιόκτητη βάση, όπως και το Bluemercury, το οποίο σημείωσε συγκρίσιμες πωλήσεις αυξημένες κατά 1,2%. Αυτές οι δύο μάρκες έχουν σταθερά καλύτερες επιδόσεις από τα ομώνυμα καταστήματα Macy’s.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης αύξηση 28 εκατομμυρίων δολαρίων στα καθαρά έσοδα από πιστωτικές κάρτες, φτάνοντας τα 153 εκατομμύρια δολάρια.