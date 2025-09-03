ΔΕΔΔΗΕ: Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services

Ο ΔΕΔΔΗΕ εγκαινίασε νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

03.09.2025
ΔΕΔΔΗΕ: Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services


Σε λειτουργία τίθεται η νέα πλατφόρμα εξυπηρέτησης πελατών, myΔΕΔΔΗΕ services, στην οποία θα μπορούν όλοι οι πολίτες να υποβάλλουν αιτήματα προς τον ΔΕΔΔΗΕ, άμεσα, γρήγορα και με ψηφιακό τρόπο.

Η πρώτη διαθέσιμη υπηρεσία της πλατφόρμας θα είναι από τις 03/09/2025  η «Αίτηση Νέας Σύνδεσης Χαμηλής Τάσης», η οποία επιτρέπει στους πελάτες την υποβολή αιτημάτων από την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου τους, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία και αναμονή σε γκισέ, με πλήρη διαφάνεια και άμεση ενημέρωση για την πορεία και την εξέλιξη της αίτησής τους.

Το νέο εργαλείο εντάσσεται στη στρατηγική κατεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ για ψηφιοποίηση των λειτουργιών του και βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Μέσω του myΔΕΔΔΗΕ services, οι χρήστες έχουν στα χέρια τους ένα προσωποποιημένο περιβάλλον, με πρόσβαση σε όλες τις αιτήσεις τους και τα στοιχεία τους συγκεντρωτικά, με αποτέλεσμα μια αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διαφάνεια στην εξέλιξη των αιτημάτων και η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για κάθε στάδιο της αίτησης, ακόμη και για τυχόν αναμονή εγκρίσεων που οφείλονται σε αρμοδιότητες άλλων δημόσιων φορέων (βάση ισχύουσας νομοθεσίας).

Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί επιστέγασμα μιας χρονοβόρας προετοιμασίας , καθώς για τον σχεδιασμό και την ψηφιοποίηση της βάσης της, απαιτήθηκε ο συντονισμός και η συνεργασία όλων των σχετικών διευθύνσεων και τμημάτων της Εταιρίας.

YouTube thumbnail

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Α. Μάνος, δήλωσε σχετικά :«Το myΔΕΔΔΗΕ services αποτελεί την έμπρακτη υλοποίηση του οράματός μας για έναν ΔΕΔΔΗΕ ψηφιακά αναβαθμισμένο και απόλυτα πελατοκεντρικό. Πρόταγμά μας είναι η παροχή άμεσων, λειτουργικών και εύχρηστων ψηφιακών εργαλείων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του πελάτη. Αξιοποιούμε με σταθερότητα τις νέες τεχνολογίες, τόσο για να ’χτίσουμε’ ένα ανθεκτικό και έξυπνο δίκτυο, το οποίο θα υποστηρίξει την πράσινη ενεργειακή μετάβαση της χώρας, όσο και για την παροχή υπηρεσιών που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί την πρώτη από μια σειρά υπηρεσιών, οι οποίες θα ενσωματωθούν σταδιακά στη νέα πλατφόρμα. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ενταχθούν όλες οι βασικές υπηρεσίες, όπως  επαύξηση/μείωση ισχύος σε υφιστάμενη ηλεκτροδότηση, χορήγηση διζωνικού τιμολογίου, ενοποίηση/διαχωρισμός παροχών, σύνδεση φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος στο δίκτυο κλπ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και την ποιότητα εξυπηρέτησης, με στόχο να προσφέρει στους πολίτες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής.

