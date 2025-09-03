Πούτιν προς Ουκρανία: Τερματίστε τον πόλεμο μέσω συνομιλιών, αλλιώς θα τον τερματίσω με τη βία

Ο Πούτιν δεν έδειξε καμία προθυμία να μετριάσει τα μακροχρόνια αιτήματά του προς την Ουκρανία

Κόσμος 03.09.2025, 18:34
Πούτιν προς Ουκρανία: Τερματίστε τον πόλεμο μέσω συνομιλιών, αλλιώς θα τον τερματίσω με τη βία
Newsroom

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διαμήνυσε στο Κίεβο την Τετάρτη ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων «εάν επικρατήσει η κοινή λογική», μια επιλογή που θα προτιμούσε, αλλά ότι ήταν έτοιμος να τον τερματίσει με τη βία εάν αυτός αποδειχτεί ότι είναι ο μόνος τρόπος.

Μιλώντας στην Κίνα, στο τέλος της επίσκεψής του εκεί καλεσμένος για τις εκδηλώσεις της «Ημέρας της Νίκης», ο Πούτιν δήλωσε ότι είδε «βέβαιο φως στο τέλος του τούνελ», δεδομένων αυτών που χαρακτήρισε ειλικρινείς προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να βρουν μια λύση στον μεγαλύτερο χερσαίο πόλεμο της Ευρώπης από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Πούτιν επανέλαβε ότι μια συνάντησή του με τον Ζελένσκι πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη εκ των προτέρων και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα

«Μου φαίνεται ότι αν επικρατήσει η κοινή λογική, θα είναι δυνατό να συμφωνήσουμε σε μια αποδεκτή λύση για τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης. Αυτή είναι η υπόθεσή μου», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο.

«Ειδικά επειδή μπορούμε να δούμε τη διάθεση της τρέχουσας κυβέρνησης των ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο Τραμπ και βλέπουμε όχι μόνο τις δηλώσεις τους, αλλά και την ειλικρινή επιθυμία τους να βρουν αυτή τη λύση.»

«Και νομίζω ότι υπάρχει ένα βέβαιο φως στο τέλος του τούνελ. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αν όχι, τότε θα πρέπει να επιλύσουμε όλα τα καθήκοντα που έχουμε μπροστά μας με τη δύναμη των όπλων».

Ο Πούτιν δεν έδειξε, ωστόσο, καμία προθυμία να μετριάσει τα μακροχρόνια αιτήματά του προς την Ουκρανία να εγκαταλείψει οποιαδήποτε ιδέα ένταξης στο ΝΑΤΟ, να αντιστρέψει αυτό που η Μόσχα έχει χαρακτηρίσει ως διάκριση εις βάρος των ρωσόφωνων και των μειονοτικών Ρώσων ή να κάνει ένα βήμα πίσω από την ιδέα ότι η Μόσχα πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο τουλάχιστον της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Είπε ότι ήταν έτοιμος να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εάν ο Ουκρανός πρόεδρος ερχόταν στη Μόσχα, αλλά ότι μένει να δούμε αν μια τέτοια συνάντηση άξιζε τον κόπο.

«Παράνομος» ο Ζελένσκι

Επανέλαβε την άποψή του ότι ο Ζελένσκι, ο οποίος δεν έχει επανεκλεγεί λόγω στρατιωτικού νόμου παρά τη λήξη της επίσημης θητείας του, ήταν παράνομος. Το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό αυτό, απαντώντας ότι είναι αδύνατο να διεξαχθούν ουσιαστικές εκλογές σε περίοδο πολέμου.

Ο Ζελένσκι πιέζει να συναντηθεί με τον Πούτιν για να συζητήσουν τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας, παρόλο που οι δύο πλευρές παραμένουν σε μεγάλη απόσταση, προτρέποντας την Ουάσινγκτον να επιβάλει εκ νέου κυρώσεις στη Μόσχα εάν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ -ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία- έχει επίσης δηλώσει ότι επιθυμεί οι δύο ηγέτες να συναντηθούν και να συζητήσουν το θέμα, αλλά δεν έχει ακόμη επιβάλει δευτερογενείς κυρώσεις στη Ρωσία.

Ο Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ήταν πάντα ανοιχτός στο να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αλλά επανέλαβε τη θέση που έχει διατυπώσει πολλές φορές το Κρεμλίνο ότι μια τέτοια συνάντηση έπρεπε να είναι καλά προετοιμασμένη εκ των προτέρων και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

«Όσο για μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, δεν έχω ποτέ αποκλείσει την πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης. Αλλά έχει κάποιο νόημα; Ας δούμε», δήλωσε ο Πούτιν.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από Κόσμος
Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές

Το πακέτο παροχών για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός

Economist: Γιατί δεν αντιστέκεται κανείς σε έναν αντιδημοφιλή Τραμπ;
Κόσμος

Economist: Γιατί δεν αντιστέκεται κανείς σε έναν αντιδημοφιλή Τραμπ;

Με τους Ρεπουμπλικανούς να είναι δουλοπρεπείς και τα δικαστήρια βραδυκίνητα, ο Economist αναρωτιέται αν οι Δημοκρατικοί να κινητοποιηθούν εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ;

Ντόναλντ Τραμπ: Η black list των χωρών που φυλακίζουν Αμερικανούς
Κόσμος

Ο Τραμπ μαινόμενος - Σε «μαύρη λίστα» όσοι φυλακίζουν Αμερικανούς

Τι προβλέπει το διάταγμα του Τραμπ και ποιες χώρες στοχοποιεί

Η Νορβηγία και το δίλημμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επικαιρότητα

Το ευρωπαϊκό δίλημμα της Νορβηγίας - Οι επιλογές

Η Νορβηγία καλείται να επιλέξει ανάμεσα στη βελτίωση του ΕΟΧ, την πλήρη ένταξη στην ΕΕ ή έναν δύσκολο «ελβετικό δρόμο», με το κόστος της αποχής από τα κέντρα αποφάσεων να αυξάνεται συνεχώς.

Γιώργος Μαζιάς
Μέγαρο Μαξίμου: Με φλερτ στην εσωκομματική αντιπολίτευση ψάχνει τη νηνεμία εν όψει ΔΕΘ
89η ΔΕΘ

Το Μαξίμου επιχειρεί να κατευνάσει την εσωκομματική αντιπολίτευση ενόψει ΔΕΘ

Να ρίξει γέφυρες προς βουλευτές που κατατάσσονται στην εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθεί το μέγαρο Μαξίμου, επιχειρώντας να αμβλύνει το μέτωπο στο εσωτερικό της ΝΔ, εν μέσω ΔΕΘ.

Lotus: Τα εμπόδια στην προσπάθεια να γίνει μια «Βρετανική Porsche»
Επικαιρότητα

H Lotus θέλει να γίνει η «βρετανική Porsche»

Τα φιλόδοξα σχέδια του Κινέζου ιδιοκτήτη της Lotusγια την κατασκευή σπορ αυτοκινήτων παρεμποδίζονται από χαοτικές αποφάσεις, αποχωρήσεις και περικοπές θέσεων εργασίας

Taco Bell: Με «πειραγμένα» αναψυκτικά και κοτόπουλο στοχεύει να συνεχίσει να ξεπερνά τα burgers
Επικαιρότητα

Το σχέδιο της Taco Bell στη μάχη με τα burgers

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Taco Bell, Σον Τρεσβάντ περιέγραψε τις στρατηγικές για την ανάπτυξη στο εξωτερικό και την προσέλκυση της GenZ

Latest News
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Ολες οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
Business

ΕΣΕΕ: Εκτός «πακέτου ΔΕΘ» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Οι οριακές βελτιώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης είναι ευπρόσδεκτες αλλά όχι αρκετές

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη
Economy

Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

Η απουσία ενιαίου αφηγήματος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και η αποφυγή ανακοίνωσης μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

89η ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
Economy

89η ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Τι περιλαμβάνει το πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην 89η ΔΕΘ για τη φορολογία και τα εισοδήματα

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth
English Edition

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth

assenger numbers at Athens International Airport rose 6.8% in the first eight months of 2025, while tourists from ten key countries accounted for nearly 70% of Greece’s travel revenue last year

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιος κερδίζει την κούρσα; – Η Αμερική ή η Κίνα ;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΗΠΑ vs Κίνα: Ποιος κερδίζει την κούρσα της ΑΙ;

Η Κίνα, προσφέρει στον κόσμο ένα όραμα διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης προσιτό και βασισμένο στα αποτελέσματα

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Δένδιας: Στελέχη της αγοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στόχος ένα οικοσύστημα που εκτός από το να εξυπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις, να εξάγει και προϊόντα

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές

Το πακέτο παροχών για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός

89η ΔΕΘ – OT Forum – Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία
89η ΔΕΘ

OT Forum - Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι θα εφαρμοστεί το ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο