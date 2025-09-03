Πούτιν προς Ουκρανία: Τερματίστε τον πόλεμο μέσω συνομιλιών, αλλιώς θα τον τερματίσω με τη βία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διαμήνυσε στο Κίεβο την Τετάρτη ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων «εάν επικρατήσει η κοινή λογική», μια επιλογή που θα προτιμούσε, αλλά ότι ήταν έτοιμος να τον τερματίσει με τη βία εάν αυτός αποδειχτεί ότι είναι ο μόνος τρόπος.

Μιλώντας στην Κίνα, στο τέλος της επίσκεψής του εκεί καλεσμένος για τις εκδηλώσεις της «Ημέρας της Νίκης», ο Πούτιν δήλωσε ότι είδε «βέβαιο φως στο τέλος του τούνελ», δεδομένων αυτών που χαρακτήρισε ειλικρινείς προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να βρουν μια λύση στον μεγαλύτερο χερσαίο πόλεμο της Ευρώπης από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Πούτιν επανέλαβε ότι μια συνάντησή του με τον Ζελένσκι πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη εκ των προτέρων και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα

«Μου φαίνεται ότι αν επικρατήσει η κοινή λογική, θα είναι δυνατό να συμφωνήσουμε σε μια αποδεκτή λύση για τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης. Αυτή είναι η υπόθεσή μου», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο.

«Ειδικά επειδή μπορούμε να δούμε τη διάθεση της τρέχουσας κυβέρνησης των ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο Τραμπ και βλέπουμε όχι μόνο τις δηλώσεις τους, αλλά και την ειλικρινή επιθυμία τους να βρουν αυτή τη λύση.»

«Και νομίζω ότι υπάρχει ένα βέβαιο φως στο τέλος του τούνελ. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αν όχι, τότε θα πρέπει να επιλύσουμε όλα τα καθήκοντα που έχουμε μπροστά μας με τη δύναμη των όπλων».

Ο Πούτιν δεν έδειξε, ωστόσο, καμία προθυμία να μετριάσει τα μακροχρόνια αιτήματά του προς την Ουκρανία να εγκαταλείψει οποιαδήποτε ιδέα ένταξης στο ΝΑΤΟ, να αντιστρέψει αυτό που η Μόσχα έχει χαρακτηρίσει ως διάκριση εις βάρος των ρωσόφωνων και των μειονοτικών Ρώσων ή να κάνει ένα βήμα πίσω από την ιδέα ότι η Μόσχα πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο τουλάχιστον της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Είπε ότι ήταν έτοιμος να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εάν ο Ουκρανός πρόεδρος ερχόταν στη Μόσχα, αλλά ότι μένει να δούμε αν μια τέτοια συνάντηση άξιζε τον κόπο.

«Παράνομος» ο Ζελένσκι

Επανέλαβε την άποψή του ότι ο Ζελένσκι, ο οποίος δεν έχει επανεκλεγεί λόγω στρατιωτικού νόμου παρά τη λήξη της επίσημης θητείας του, ήταν παράνομος. Το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό αυτό, απαντώντας ότι είναι αδύνατο να διεξαχθούν ουσιαστικές εκλογές σε περίοδο πολέμου.

Ο Ζελένσκι πιέζει να συναντηθεί με τον Πούτιν για να συζητήσουν τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας, παρόλο που οι δύο πλευρές παραμένουν σε μεγάλη απόσταση, προτρέποντας την Ουάσινγκτον να επιβάλει εκ νέου κυρώσεις στη Μόσχα εάν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ -ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία- έχει επίσης δηλώσει ότι επιθυμεί οι δύο ηγέτες να συναντηθούν και να συζητήσουν το θέμα, αλλά δεν έχει ακόμη επιβάλει δευτερογενείς κυρώσεις στη Ρωσία.

Ο Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ήταν πάντα ανοιχτός στο να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αλλά επανέλαβε τη θέση που έχει διατυπώσει πολλές φορές το Κρεμλίνο ότι μια τέτοια συνάντηση έπρεπε να είναι καλά προετοιμασμένη εκ των προτέρων και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

«Όσο για μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, δεν έχω ποτέ αποκλείσει την πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης. Αλλά έχει κάποιο νόημα; Ας δούμε», δήλωσε ο Πούτιν.