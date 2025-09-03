ΔΕΘ-HELEXPO: Επιστρέφει αξία στις περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας

Πρωτοβουλίες με κοινωνικό αποτύπωμα μέσα από δύο στοχευμένες δράσεις

Business 03.09.2025, 17:07
ΔΕΘ-HELEXPO: Επιστρέφει αξία στις περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας
Newsroom

Σε δύο στοχευμένες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που προάγουν την περιφερειακή και βιώσιμη ανάπτυξη προχώρησε η ΔΕΘ-HELEXPO, χορηγώντας συνολικά 100.000 ευρώ για ενίσχυση των πληγέντων από την θεομηνία Daniel στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς και για υποστήριξη της περιοχής της Θράκης που δοκιμάστηκε σκληρά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2023.

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και δωρεά της ΔΕΘ-HELEXPO αποφασίστηκε η διάσωση και επαναλειτουργία του παλιού Δασονομείου της Κίρκης Έβρου, που θα αξιοποιηθεί ως χώρος φιλοξενίας φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την έρευνα και μελέτη του περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων και του μοναδικού βιότοπου της περιοχής.

H ΔΕΘ-HELEXPO χορήγησε συνολικά 100.000 ευρώ για ενίσχυση των πληγέντων από την θεομηνία Daniel στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς και για υποστήριξη της περιοχής της Θράκης που δοκιμάστηκε σκληρά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2023

Κέντρο Φιλοξενίας στην Αργιθέα σε στήριξη από ΔΕΘ-HELEXPO

Παράλληλα η Διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO αποδέχθηκε πρόταση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα και με δωρεά προς τον ορεινό Δήμο Αργιθέας θα δημιουργηθεί εκεί Κέντρο Φιλοξενίας επισκεπτών και ορειβατών με στόχο την υποστήριξη του ήπιου τουρισμού και της τοπικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Τάσος Τζήκας και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Αλέξης Τσαξιρλής, επισκέφτηκαν τις τελευταίες ημέρες και τις δύο περιοχές και συναντήθηκαν αντίστοιχα με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χριστόδουλο Τοψίδη και με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα.

«Η ΔΕΘ-HELEXPO εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις της επιστρέφει αξία στις τοπικές κοινωνίες με συγκεκριμένα έργα: από την αποκατάσταση και επαναλειτουργία ιστορικών κτιρίων με πολιτιστικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έως την ενίσχυση υποδομών φιλοξενίας σε απομακρυσμένους ορεινούς δήμους. Υιοθετούμε τα ορεινά χωριά της Κίρκης και της Αργιθέας και αναπτύσσουμε κρίσιμες υποδομές τους. Η συνεργασία με τις Περιφέρειες όλης της χώρας αποτελεί για τον εθνικό εκθεσιακό φορέα μια σταθερή επιλογή μετρήσιμου κοινωνικού αντίκτυπου, που υπηρετεί την περιφερειακή ανάπτυξη. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν αποτελεί για εμάς μια επικοινωνιακή άσκηση, αλλά στρατηγική επιλογή, που συνδέει τη ΔΕΘ-HELEXPO με την καθημερινότητα των πολιτών» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Τάσος Τζήκας.

