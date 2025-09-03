ΕΣΕ: Στα περσινά επίπεδα οι τιμές των σχολικών ειδών στα σούπερ μάρκετ

Στα ίδια επίπεδα τιμών με αυτές του 2024 κινούνται οι τιμές των σχολικών ειδών στα σούπερ μάρκετ, τονίζει η Ενωση Σουπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) που επισημαίνει ακόμα, τη συνεχή δέσμευση των μελών της να βρίσκονται στο πλευρό των καταναλωτών.

Ειδικότερα, η Ενωση Σουπερ Μάρκετ Ελλάδος υπογραμμίζει :

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.) επιβεβαιώνει τη συνεχή δέσμευση των Μελών της να βρίσκονται στο πλευρό των καταναλωτών, προσφέροντας αξιόπιστες και προσιτές επιλογές για τις καθημερινές τους ανάγκες.

Ενημερώνει δε ότι σε συνέχεια της πρόσκλησης του υπουργού Ανάπτυξης προς τα Μέλη της Ένωσης, τα σχολικά είδη που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ των Μελών κινούνται στα ίδια επίπεδα με το 2024.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), σύμφωνα με τα οποία η συνολική κατηγορία των σχολικών ειδών στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ της χώρας καταγράφει μια μικρή μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 0,70%.

Ενωση Σουπερ Μάρκετ

Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) συστάθηκε τον Μάιο 2023 με στόχο να εκφράζει και να προωθεί τις θέσεις του κλάδου σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Να

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νόμιμο, υγιή & ελεύθερο ανταγωνισμό, προς όφελος των καταναλωτών και να αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες για τη στρατηγική ενδυνάμωση του ρόλου του λιανεμπορίου τροφίμων στη χώρα.

Ιδρυτικά μέλη της είναι οι μεγαλύτερες αλυσίδες Supermarket που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας ενώ μέλη της μπορούν εν δυνάμει να είναι όλες οι αλυσίδες λιανεμπορίου τροφίμων στη χώρα μας ανεξαρτήτως μεγέθους και αριθμού καταστημάτων. Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας απαριθμεί σήμερα 20 αλυσίδες μέλη.