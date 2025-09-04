Wall Street: Αγορά εργασίας και Salesforce «θολώνουν» την αγορά

Νευρικότητα επικρατεί σήμερα στη Wall Street, καθώς τα απογοητευτικά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ενισχύουν τις ανησυχίες ενόψει της επίσημης αναφοράς για τις θέσεις εργασίας αύριο, ενώ η μεγάλη πτώση της μετοχής της Salesforce επηρεάζει αρνητικά τον δείκτη Dow Jones.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,08% στις 45.236 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,21% στις 6.461 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,38% στις 21.579 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, οι μετοχές της Salesforce καταγράφουν πτώση άνω του 7%, μετά την απογοητευτική πρόβλεψη εσόδων της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο, η οποία δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των επενδυτών. Η Salesforce αναμένει ότι τα έσοδά της για το τρίτο τρίμηνο θα κυμανθούν μεταξύ 10,24 δισεκατομμυρίων και 10,29 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το LSEG εκτιμούσαν έσοδα της τάξεως των 10,29 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την ίδια ώρα, η ανακοίνωση για τις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από την ADP έδειξε αύξηση 54.000 θέσεων τον Αύγουστο, ενώ οι οικονομολόγοι που ερωτήθηκαν από το Dow Jones ανέμεναν αύξηση 75.000 θέσεων. Το συγκεκριμένο επίπεδο ήταν επίσης χαμηλότερο σε σχέση με τις αναθεωρημένες 106.000 θέσεις του Ιουλίου.

Η αντίδραση

Η αντίδραση στην αγορά ήταν περιορισμένη, καθώς οι επενδυτές θεώρησαν ότι τα τελευταία δεδομένα της ADP ήταν αρκετά αδύναμα ώστε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να δικαιολογήσει μια μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, αλλά όχι τόσο αδύναμα ώστε να προοιωνίζουν ύφεση. Οι traders αύξησαν επίσης τις πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων στις 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα futures του Fed Funds, τα οποία δείχνουν πλέον πιθανότητα 97,6% για μείωση, από 96,6% την προηγούμενη ημέρα.

Παράλληλα, οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 30 Αυγούστου αυξήθηκαν στις 237.000, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις και σημειώνοντας αύξηση 8.000 από την προηγούμενη εβδομάδα, προσφέροντας περισσότερα στοιχεία για τη μείωση της δυναμικής στην αγορά εργασίας.

Αυτές οι αναφορές έρχονται λίγο πριν από την ανακοίνωση της σημαντικής έκθεσης για τις θέσεις εργασίας της Παρασκευής, η οποία αναμένεται να δείξει αύξηση 75.000 θέσεων εργασίας εκτός γεωργίας, σύμφωνα με τους οικονομολόγους που ρωτήθηκαν από το Dow Jones.

Οι traders στρέφουν επίσης τα βλέμματά τους στην Ουάσιγκτον για τις τελευταίες εξελίξεις στο εμπόριο, μετά από αίτημα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο να αποφανθεί γρήγορα σε έφεση που επιδιώκει την ανατροπή των αποφάσεων των κατώτερων δικαστηρίων που έκριναν τις περισσότερες δασμολογικές επιβαρύνσεις παράνομες.