Ørsted: Μηνύει τον Τραμπ για το μπλόκο στο αιολικό πάρκο

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου αξίας 1,5 δισ. δολ. στα ανοικτά του Ρόουντ Άιλαντ, από τον δανικό ενεργειακό όμιλο Ørsted, είναι η τελευταία από σειρά πρωτοβουλιών του Αμερικανού προέδρου εναντίον των ΑΠΕ και σηματοδοτεί σημαντικές προκλήσεις για την αμερικανική, αλλά και για την ευρωπαϊκή αιολική βιομηχανία.

Τώρα η Ørsted περνά στην αντεπίθεση, τονίζοντας ότι έχει κινηθεί νομικά κατά της κυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εργασιών για το σχεδόν ολοκληρωμένο υπεράκτιο αιολικό έργο.

Η προβληματική δανική εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιδιώκει να εξασφαλίσει δικαστική εντολή που θα της επιτρέψει να ολοκληρώσει το έργο Revolution Wind ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αναμένεται να παρέχει αρκετή ενέργεια για 350.000 κατοικίες στο Ρόουντ Άιλαντ και το Κονέκτικατ βάσει 20ετών συμβάσεων.

Η κίνηση των ΗΠΑ να σταματήσουν το έργο, λόγω του σκεπτικισμού του Τραμπ σχετικά με την αιολική ενέργεια, έχει οδηγήσει τις μετοχές της Ørsted σε ιστορικά χαμηλά, ενώ η εταιρεία προχωρά με την έκδοση δικαιωμάτων ύψους 60 δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών (9,4 δισεκατομμύρια δολάρια) για να ενισχύσει τα οικονομικά της.

Ο αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι ανεμογεννήτριες είναι μη ελκυστικές και σκοτώνουν τα πουλιά, και ότι τα μεγάλα ηλιακά πάρκα καταλαμβάνουν υπερβολικά μεγάλη έκταση γης. Μάλιστα, προχωρώντας ακόμα παραπέρα έχει διαμηνύσει ότι η κυβέρνησή του δεν θα εγκρίνει τέτοια έργα. «Δεν θα εγκρίνουμε την καταστροφική αιολικής και ηλιακή ενέργειας», έγραψε στο Truth Social την Τετάρτη. «Οι μέρες της ηλιθιότητας τελείωσαν στις ΗΠΑ!!!»

Το έργο

Το Revolution Wind, το οποίο η Ørsted αναπτύσσει σε συνεργασία με την Skyborn Renewables, μια μονάδα των Global Infrastructure Partners της BlackRock, έχει ολοκληρωθεί κατά 80%. Το έργο έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση θεμελίων και 45 από τις 65 προγραμματισμένες ανεμογεννήτριες.

Πρόκειται επί της ουσίας για την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσει την επέκταση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, μιας πηγής ενέργειας που ο πρόεδρος προσωπικά αντιπαθεί. Αυτές οι προσπάθειες περιλαμβάνουν την αναστολή νέων μισθώσεων σε τοποθεσίες και αδειών για νέα υπεράκτια αιολικά πάρκα και την κατάργηση των φορολογικών πιστώσεων που υποστηρίζουν έργα.

Αλλά η στοχοποίηση του Revolution Wind, ενός έργου που έχει προχωρήσει πολύ στην ανάπτυξή του, αποτελεί ένα νέο επίπεδο παρέμβασης από την κυβέρνηση Τραμπ.