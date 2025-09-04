Ørsted: Μηνύει τον Τραμπ για το μπλόκο στο αιολικό πάρκο

Η Ørsted ζητά να επανακκινήσει το έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατά 80%

World 04.09.2025, 17:55
Ørsted: Μηνύει τον Τραμπ για το μπλόκο στο αιολικό πάρκο
Newsroom

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου αξίας 1,5 δισ. δολ. στα ανοικτά του Ρόουντ Άιλαντ, από τον δανικό ενεργειακό όμιλο Ørsted, είναι η τελευταία από σειρά πρωτοβουλιών του Αμερικανού προέδρου εναντίον των ΑΠΕ και σηματοδοτεί  σημαντικές προκλήσεις για την  αμερικανική, αλλά και για την ευρωπαϊκή αιολική βιομηχανία.

Τώρα η Ørsted περνά στην αντεπίθεση, τονίζοντας ότι έχει κινηθεί νομικά κατά της κυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εργασιών για το σχεδόν ολοκληρωμένο υπεράκτιο αιολικό έργο.

Η προβληματική δανική εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιδιώκει να εξασφαλίσει δικαστική εντολή που θα της επιτρέψει να ολοκληρώσει το έργο Revolution Wind ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αναμένεται να παρέχει αρκετή ενέργεια για 350.000 κατοικίες στο Ρόουντ Άιλαντ και το Κονέκτικατ βάσει 20ετών συμβάσεων.

Η κίνηση των ΗΠΑ να σταματήσουν το έργο, λόγω του σκεπτικισμού του Τραμπ σχετικά με την αιολική ενέργεια, έχει οδηγήσει τις μετοχές της Ørsted σε ιστορικά χαμηλά, ενώ η εταιρεία προχωρά με την έκδοση δικαιωμάτων ύψους 60 δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών (9,4 δισεκατομμύρια δολάρια) για να ενισχύσει τα οικονομικά της.

Ο αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι ανεμογεννήτριες είναι μη ελκυστικές και σκοτώνουν τα πουλιά, και ότι τα μεγάλα ηλιακά πάρκα καταλαμβάνουν υπερβολικά μεγάλη έκταση γης. Μάλιστα, προχωρώντας ακόμα παραπέρα έχει διαμηνύσει ότι η κυβέρνησή του δεν θα εγκρίνει τέτοια έργα. «Δεν θα εγκρίνουμε την καταστροφική αιολικής και ηλιακή ενέργειας», έγραψε στο Truth Social την Τετάρτη. «Οι μέρες της ηλιθιότητας τελείωσαν στις ΗΠΑ!!!»

Το έργο

Το Revolution Wind, το οποίο η Ørsted αναπτύσσει σε συνεργασία με την Skyborn Renewables, μια μονάδα των Global Infrastructure Partners της BlackRock, έχει ολοκληρωθεί κατά 80%. Το έργο έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση θεμελίων και 45 από τις 65 προγραμματισμένες ανεμογεννήτριες.

Πρόκειται επί της ουσίας για την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσει την επέκταση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, μιας πηγής ενέργειας που ο πρόεδρος προσωπικά αντιπαθεί. Αυτές οι προσπάθειες περιλαμβάνουν την αναστολή νέων μισθώσεων σε τοποθεσίες και αδειών για νέα υπεράκτια αιολικά πάρκα και την κατάργηση των φορολογικών πιστώσεων που υποστηρίζουν έργα.

Αλλά η στοχοποίηση του Revolution Wind, ενός έργου που έχει προχωρήσει πολύ στην ανάπτυξή του, αποτελεί ένα νέο επίπεδο παρέμβασης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από World
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο μετατοπίζει την εστία προσοχής από την Κίνα στην άμυνα των ΗΠΑ
World

Πεντάγωνο: Προτεραιότητα πλέον η άμυνα των ΗΠΑ, και όχι η Κίνα

Τι αναφέρει το Politico σχετικά με τη νέα θεώρηση για την αμυντική ασφάλεια των ΗΠΑ - Την ίδια ώρα, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αναμένουν ολοένα και περισσότερο

Latest News
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Ολες οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
Business

ΕΣΕΕ: Εκτός «πακέτου ΔΕΘ» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Οι οριακές βελτιώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης είναι ευπρόσδεκτες αλλά όχι αρκετές

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη
Economy

Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

Η απουσία ενιαίου αφηγήματος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και η αποφυγή ανακοίνωσης μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

89η ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
Economy

89η ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Τι περιλαμβάνει το πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην 89η ΔΕΘ για τη φορολογία και τα εισοδήματα

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth
English Edition

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth

assenger numbers at Athens International Airport rose 6.8% in the first eight months of 2025, while tourists from ten key countries accounted for nearly 70% of Greece’s travel revenue last year

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιος κερδίζει την κούρσα; – Η Αμερική ή η Κίνα ;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΗΠΑ vs Κίνα: Ποιος κερδίζει την κούρσα της ΑΙ;

Η Κίνα, προσφέρει στον κόσμο ένα όραμα διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης προσιτό και βασισμένο στα αποτελέσματα

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Δένδιας: Στελέχη της αγοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στόχος ένα οικοσύστημα που εκτός από το να εξυπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις, να εξάγει και προϊόντα

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές

Το πακέτο παροχών για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο