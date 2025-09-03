Ομόλογα: Στο «κόκκινο» παγκοσμίως – Πιέσεις σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ιαπωνία

Ισχυρές πιέσεις δέχονται και σήμερα οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων, με την απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου να αγγίζει το 5% για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούλιο, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την αυξημένη προσφορά κρατικού χρέους και τον επίμονο πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Οι πιέσεις έχουν επεκταθεί μάλιστα σε όλη την «υδρόγειο», καθώς και στην Ιαπωνία η απόδοση στο αντίστοιχο 30ετές κατέγραψε ιστορικό υψηλό στο 3,29%. Στη Βρετανία, το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού κινήθηκε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 1998, με την απόδοση του 30ετούς τίτλου να αγγίζει το 5,75%, προτού υποχωρήσει στο 5,67%.

Στους 10ετείς τίτλους, η απόδοση του αμερικανικού διαμορφώνεται στο 4,27%, υψηλότερα από το 3,84% πριν από έναν χρόνο, ενώ η ψαλίδα με το 30ετές έχει ανοίξει στις 0,7 ποσοστιαίες μονάδες – το υψηλότερο επίπεδο από το 2021.

Καμπανάκι για τα δημοσιονομικά

Όπως εξηγούν οι περισσότεροι ξένοι αναλυτές, η γενικευμένη αναταραχή στις αγορές κρατικού χρέους αντανακλά τη δυσκολία των κυβερνήσεων να ισορροπήσουν ανάμεσα στην αύξηση των ελλειμμάτων και στον έλεγχο του πληθωρισμού, που παραμένει πάνω από τους στόχους των κεντρικών τραπεζών.

Η κατάσταση επιβαρύνεται και από την αποχώρηση πολλών κεντρικών τραπεζών από τις αγορές ομολόγων, αφήνοντας μικρότερη ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές, όπως ταμεία συντάξεων και ασφαλιστικές.

Άλλωστε, ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σέβινγκ, προειδοποίησε ότι «λείπουν οι μεταρρυθμίσεις που θα κάλυπταν την αύξηση του χρέους, και οι αγορές κεφαλαίου το βλέπουν», προσθέτοντας πως η τάση θα συνεχιστεί «αν αυξηθεί περαιτέρω η πολιτική αστάθεια».

Επίσης, η συζήτηση για τα δημοσιονομικά μεγέθη αναζωπυρώθηκε μετά από απόφαση αμερικανικού εφετείου που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς Τραμπ, απειλώντας έσοδα εκατοντάδων δισ. δολαρίων για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Στην Ιαπωνία, πάλι, οι πιέσεις ενισχύθηκαν από το πολιτικό μέτωπο, καθώς πληθαίνουν οι φόβοι ότι ο πρωθυπουργός Σιγκερού Ισίμπα θα αναγκαστεί να παραιτηθεί μετά την αξιολόγηση των εκλογικών απωλειών του κυβερνώντος κόμματος τον Ιούλιο.

Αύξηση της προσφοράς

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διαχειριστές κεφαλαίων, η επιστροφή στις αγορές κρατικού και εταιρικού χρέους μετά τη θερινή «παύση» έχει οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συναλλαγή-ρεκόρ ύψους 14 δισ. λιρών στα 10ετή βρετανικά ομόλογα. Όπως σημείωσε ο Μάικ Ρίντελ της Fidelity International, «ο κατακλυσμός εκδόσεων εταιρικών και κρατικών ομολόγων» πιέζει τις τιμές των μακροπρόθεσμων τίτλων.

Στο ίδιο μήκος και ο Γιόνας Γκόλτερμαν, αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος αγορών της Capital Economics, ο οποίος εντόπισε τρεις βασικούς παράγοντες πίσω από την παγκόσμια άνοδο των αποδόσεων: ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, τη στάση της νομισματικής πολιτικής και τις πιέσεις από την πλευρά της προσφοράς και ζήτησης. «Τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Γαλλία βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες δημοσιονομικές εξισώσεις, όπου απαιτείται κάποιος συνδυασμός αυξήσεων φόρων και περικοπών δαπανών για να παραμείνουν οι αγορές ομολόγων στο πλευρό τους», σημείωσε.

Πολιτική αβεβαιότητα στην Ιαπωνία

Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά επίσης στις ανησυχίες ότι ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκερού Ισίμπα ενδέχεται σύντομα να αναγκαστεί να παραιτηθεί, στη σκιά των εκλογικών απωλειών του κυβερνώντος Liberal Democratic Party (LDP) στις εκλογές της Άνω Βουλής τον Ιούλιο. Το LDP κατήρτισε μάλιστα σχετική αξιολόγηση των επιδόσεων, η οποία δεν κατονόμαζε άμεσα τον Ισίμπα ως υπεύθυνο για τις απώλειες, αλλά οδήγησε σε παραιτήσεις κορυφαίων στελεχών και άνοιξε τον δρόμο για διαδικασία εσωτερικής αλλαγής ηγεσίας.

Πιθανή απομάκρυνση του Ισίμπα αυξάνει την πιθανότητα να αναδειχθεί νέος πρωθυπουργός με πιο δημοφιλή, λαϊκιστική ατζέντα, περιλαμβανομένων αυξημένων κυβερνητικών δαπανών και πιέσεων προς την Τράπεζα της Ιαπωνίας να σταματήσει τις αυξήσεις επιτοκίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοπρασία 30ετών ομολόγων προγραμματίζεται για την Πέμπτη στην Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον αγοράς για αυτές τις δημοπρασίες παραμένει υποτονικό από τον Μάιο, καθώς ασφαλιστικές εταιρείες ζωής και άλλοι θεσμικοί επενδυτές προτιμούν ομόλογα μικρότερης διάρκειας.

Στα ύψη οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων

Η τελευταία φορά που οι αποδόσεις στα 30ετή κρατικά ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου βρέθηκαν σε τόσο υψηλά επίπεδα, η Ρέιτσελ Ριβς ήταν πρωτοετής φοιτήτρια οικονομικών στην Οξφόρδη, έγραψε γλαφυρά ο Guardian. Τώρα, ως υπουργός Οικονομικών, είναι αντιμέτωπη με νέα πτώση στην αγορά των ομολόγων, αυξάνοντας τις φήμες ότι Κιρ Στάρμερ σκοπεύει να «πάρει πίσω τον έλεγχο» της οικονομικής πολιτικής.

Οι αυξανόμενες αποδόσεις σημαίνουν υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, ενώ παράλληλα η στερλίνα χάνει την αξία της έναντι του δολαρίου. Ο συνδυασμός αυτός – άνοδος αποδόσεων και πτώση νομίσματος – θεωρείται συχνά προειδοποιητικό σήμα για την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Παρά τις ζοφερές προβλέψεις για κρίση τύπου δεκαετίας του 1970, οι αναλυτές έσπευσαν να υπογραμμίσουν ότι η άνοδος των αποδόσεων – ιδιαίτερα στα μακροπρόθεσμα ομόλογα – δεν αποτελεί αποκλειστικά βρετανικό φαινόμενο, αλλά μέρος μιας ευρύτερης διεθνούς τάσης.