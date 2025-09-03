Ομόλογα: Στο «κόκκινο» παγκοσμίως – Πιέσεις σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ιαπωνία

Η κατάσταση επιβαρύνεται και από την αποχώρηση πολλών κεντρικών τραπεζών από τις αγορές ομολόγων

World 03.09.2025, 15:39
Ομόλογα: Στο «κόκκινο» παγκοσμίως – Πιέσεις σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ιαπωνία
Newsroom

Ισχυρές πιέσεις δέχονται και σήμερα οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων, με την απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου να αγγίζει το 5% για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούλιο, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την αυξημένη προσφορά κρατικού χρέους και τον επίμονο πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Οι πιέσεις έχουν επεκταθεί μάλιστα σε όλη την «υδρόγειο», καθώς και στην Ιαπωνία η απόδοση στο αντίστοιχο 30ετές κατέγραψε ιστορικό υψηλό στο 3,29%. Στη Βρετανία, το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού κινήθηκε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 1998, με την απόδοση του 30ετούς τίτλου να αγγίζει το 5,75%, προτού υποχωρήσει στο 5,67%.

Στους 10ετείς τίτλους, η απόδοση του αμερικανικού διαμορφώνεται στο 4,27%, υψηλότερα από το 3,84% πριν από έναν χρόνο, ενώ η ψαλίδα με το 30ετές έχει ανοίξει στις 0,7 ποσοστιαίες μονάδες – το υψηλότερο επίπεδο από το 2021.

Καμπανάκι για τα δημοσιονομικά

Όπως εξηγούν οι περισσότεροι ξένοι αναλυτές, η γενικευμένη αναταραχή στις αγορές κρατικού χρέους αντανακλά τη δυσκολία των κυβερνήσεων να ισορροπήσουν ανάμεσα στην αύξηση των ελλειμμάτων και στον έλεγχο του πληθωρισμού, που παραμένει πάνω από τους στόχους των κεντρικών τραπεζών.

Η κατάσταση επιβαρύνεται και από την αποχώρηση πολλών κεντρικών τραπεζών από τις αγορές ομολόγων, αφήνοντας μικρότερη ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές, όπως ταμεία συντάξεων και ασφαλιστικές.

Άλλωστε, ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σέβινγκ, προειδοποίησε ότι «λείπουν οι μεταρρυθμίσεις που θα κάλυπταν την αύξηση του χρέους, και οι αγορές κεφαλαίου το βλέπουν», προσθέτοντας πως η τάση θα συνεχιστεί «αν αυξηθεί περαιτέρω η πολιτική αστάθεια».

Επίσης, η συζήτηση για τα δημοσιονομικά μεγέθη αναζωπυρώθηκε μετά από απόφαση αμερικανικού εφετείου που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς Τραμπ, απειλώντας έσοδα εκατοντάδων δισ. δολαρίων για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Στην Ιαπωνία, πάλι, οι πιέσεις ενισχύθηκαν από το πολιτικό μέτωπο, καθώς πληθαίνουν οι φόβοι ότι ο πρωθυπουργός Σιγκερού Ισίμπα θα αναγκαστεί να παραιτηθεί μετά την αξιολόγηση των εκλογικών απωλειών του κυβερνώντος κόμματος τον Ιούλιο.

Αύξηση της προσφοράς

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διαχειριστές κεφαλαίων, η επιστροφή στις αγορές κρατικού και εταιρικού χρέους μετά τη θερινή «παύση» έχει οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συναλλαγή-ρεκόρ ύψους 14 δισ. λιρών στα 10ετή βρετανικά ομόλογα. Όπως σημείωσε ο Μάικ Ρίντελ της Fidelity International, «ο κατακλυσμός εκδόσεων εταιρικών και κρατικών ομολόγων» πιέζει τις τιμές των μακροπρόθεσμων τίτλων.

Στο ίδιο μήκος και ο Γιόνας Γκόλτερμαν, αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος αγορών της Capital Economics, ο οποίος εντόπισε τρεις βασικούς παράγοντες πίσω από την παγκόσμια άνοδο των αποδόσεων: ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, τη στάση της νομισματικής πολιτικής και τις πιέσεις από την πλευρά της προσφοράς και ζήτησης. «Τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Γαλλία βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες δημοσιονομικές εξισώσεις, όπου απαιτείται κάποιος συνδυασμός αυξήσεων φόρων και περικοπών δαπανών για να παραμείνουν οι αγορές ομολόγων στο πλευρό τους», σημείωσε.

Πολιτική αβεβαιότητα στην Ιαπωνία

Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά επίσης στις ανησυχίες ότι ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκερού Ισίμπα ενδέχεται σύντομα να αναγκαστεί να παραιτηθεί, στη σκιά των εκλογικών απωλειών του κυβερνώντος Liberal Democratic Party (LDP) στις εκλογές της Άνω Βουλής τον Ιούλιο. Το LDP κατήρτισε μάλιστα σχετική αξιολόγηση των επιδόσεων, η οποία δεν κατονόμαζε άμεσα τον Ισίμπα ως υπεύθυνο για τις απώλειες, αλλά οδήγησε σε παραιτήσεις κορυφαίων στελεχών και άνοιξε τον δρόμο για διαδικασία εσωτερικής αλλαγής ηγεσίας.

Πιθανή απομάκρυνση του Ισίμπα αυξάνει την πιθανότητα να αναδειχθεί νέος πρωθυπουργός με πιο δημοφιλή, λαϊκιστική ατζέντα, περιλαμβανομένων αυξημένων κυβερνητικών δαπανών και πιέσεων προς την Τράπεζα της Ιαπωνίας να σταματήσει τις αυξήσεις επιτοκίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοπρασία 30ετών ομολόγων προγραμματίζεται για την Πέμπτη στην Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον αγοράς για αυτές τις δημοπρασίες παραμένει υποτονικό από τον Μάιο, καθώς ασφαλιστικές εταιρείες ζωής και άλλοι θεσμικοί επενδυτές προτιμούν ομόλογα μικρότερης διάρκειας.

Στα ύψη οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων

Η τελευταία φορά που οι αποδόσεις στα 30ετή κρατικά ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου βρέθηκαν σε τόσο υψηλά επίπεδα, η Ρέιτσελ Ριβς ήταν πρωτοετής φοιτήτρια οικονομικών στην Οξφόρδη, έγραψε γλαφυρά ο Guardian. Τώρα, ως υπουργός Οικονομικών, είναι αντιμέτωπη με νέα πτώση στην αγορά των ομολόγων, αυξάνοντας τις φήμες ότι Κιρ Στάρμερ σκοπεύει να «πάρει πίσω τον έλεγχο» της οικονομικής πολιτικής.

Οι αυξανόμενες αποδόσεις σημαίνουν υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, ενώ παράλληλα η στερλίνα χάνει την αξία της έναντι του δολαρίου. Ο συνδυασμός αυτός – άνοδος αποδόσεων και πτώση νομίσματος – θεωρείται συχνά προειδοποιητικό σήμα για την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Παρά τις ζοφερές προβλέψεις για κρίση τύπου δεκαετίας του 1970, οι αναλυτές έσπευσαν να υπογραμμίσουν ότι η άνοδος των αποδόσεων – ιδιαίτερα στα μακροπρόθεσμα ομόλογα – δεν αποτελεί αποκλειστικά βρετανικό φαινόμενο, αλλά μέρος μιας ευρύτερης διεθνούς τάσης.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από World
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο μετατοπίζει την εστία προσοχής από την Κίνα στην άμυνα των ΗΠΑ
World

Πεντάγωνο: Προτεραιότητα πλέον η άμυνα των ΗΠΑ, και όχι η Κίνα

Τι αναφέρει το Politico σχετικά με τη νέα θεώρηση για την αμυντική ασφάλεια των ΗΠΑ - Την ίδια ώρα, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αναμένουν ολοένα και περισσότερο

Latest News
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Ολες οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
Business

ΕΣΕΕ: Εκτός «πακέτου ΔΕΘ» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Οι οριακές βελτιώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης είναι ευπρόσδεκτες αλλά όχι αρκετές

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη
Economy

Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

Η απουσία ενιαίου αφηγήματος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και η αποφυγή ανακοίνωσης μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

89η ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
Economy

89η ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Τι περιλαμβάνει το πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην 89η ΔΕΘ για τη φορολογία και τα εισοδήματα

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth
English Edition

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth

assenger numbers at Athens International Airport rose 6.8% in the first eight months of 2025, while tourists from ten key countries accounted for nearly 70% of Greece’s travel revenue last year

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιος κερδίζει την κούρσα; – Η Αμερική ή η Κίνα ;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΗΠΑ vs Κίνα: Ποιος κερδίζει την κούρσα της ΑΙ;

Η Κίνα, προσφέρει στον κόσμο ένα όραμα διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης προσιτό και βασισμένο στα αποτελέσματα

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Δένδιας: Στελέχη της αγοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στόχος ένα οικοσύστημα που εκτός από το να εξυπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις, να εξάγει και προϊόντα

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές

Το πακέτο παροχών για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός

89η ΔΕΘ – OT Forum – Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία
89η ΔΕΘ

OT Forum - Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι θα εφαρμοστεί το ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο