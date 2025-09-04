ΜμΕ: Μία στις τρεις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης δηλώνει απαισιόδοξη για την βιωσιμότητά της

Μία στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νομού Θεσσαλονίκης δηλώνει απαισιόδοξη για την βιωσιμότητά της, ενώ πάνω από τις μισές αναμένουν χειρότερη χρονιά, με τη φορολογία και το υψηλό λειτουργικό κόστος να αναδεικνύονται σε μεγάλα εμπόδια. Αυτά είναι μερικά από ευρήματα της έρευνας που διενήργησε η Opinionpoll για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.), με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων του, και στην οποία συμμετείχαν 1.200 μέλη του.

Μείωση τζίρου

Αναλυτικότερα, το 54,4% θεωρεί ότι η επόμενη περίοδος δεν θα είναι καλύτερη για την επιχειρηματικότητα και την επιχείρησή του, ενώ το 41,9% πιστεύει ότι θα είναι καλύτερη περίοδος.

Σε σχέση με την σύγκριση του φετινού τζίρου μέχρι αυτή την στιγμή, με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, η εικόνα εμφανίζεται κυριολεκτικά χωρισμένη στα τρία: Το 31,6% δηλώνει ότι έχει περίπου τον ίδιο τζίρο με πέρυσι, το 31,2% υψηλότερο και τον 30,4% χαμηλότερο.

Ως βασικοί λόγοι μείωσης του τζίρου σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, είναι η ακρίβεια με 55,36%, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος με 45,54% και ακολουθούν, οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες με 12,5%, η στροφή σε ψηφιακές αγορές με 5,8% και το παρεμπόριο με 4%.

Λειτουργικό κόστος

Ως βασικά προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αναδεικνύονται με διαφορά, η φορολογία με 58,8% και το υψηλό λειτουργικό κόστος με 41,2%. Ακολουθούν, η γραφειοκρατία με 25%, η μη πρόσβαση σε χρηματοδότηση με 16,9%, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού με 15,3% και ο εξοπλισμός, αναβάθμιση υποδομών με 2,3%. Σημειώνεται, ότι υπήρχε δυνατότητα για δύο απαντήσεις.

Στην ερώτηση για τους παράγοντες που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις, πρώτο με διαφορά προκύπτει το φορολογικό με 71,7%. Αμέσως μετά ακολουθούν, το ενεργειακό κόστος με 29%, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ( εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π), το ύψος του ενοικίου της έδρας της Επιχείρησης με 13%, οι οφειλές για αποπληρωμή τραπεζικών δανείων και καρτών με 5,9% και οι οφειλές προς τους προμηθευτές με 4,7%.

Το 39.8% δηλώνει ότι η φορολόγηση με βάση το τεκμαρτό εισόδημα επέδρασε αρνητικά στις επιχειρήσεις, ενώ το 48,2% ότι η επίδραση ήταν ουδέτερη.

Στις Ατομικές Επιχειρήσεις είναι αρκετά πιο ενισχυμένη η άποψη για αρνητική επίδραση σε ποσοστό 46,5%, ενώ ουδέτερη ήταν η επίδραση για το 43,6%.

Τρόπος φορολόγησης

Ωστόσο γενικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 84% ( άθροισμα ΝΑΙ και μάλλον ΝΑΙ) πιστεύει, ότι χρειάζεται κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και αντικατάστασή του από ένα αναλογικότερο και πιο δίκαιο σύστημα.

Συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 92,7% ( ΝΑΙ και μάλλον ΝΑΙ) θεωρεί, ότι η αύξηση του μισθολογικού κόστους που υπήρξε, χρειάζεται να συνοδευτεί με την άμεση μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών επιβαρύνσεων. Αντίθετη άποψη έχει μόλις το 5,9%.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος. Πιο συγκεκριμένα, πολύ και αρκετά επηρεάζεται αρνητικά το 61,5% , ενώ όχι ιδιαίτερα δηλώνει το 37,9%.

Απαισιοδοξία

Υπάρχει απαισιοδοξία ως προς την βιωσιμότητα επιχειρήσεων από περίπου έναν στους τρεις . Το 20,8% δηλώνει λίγο και το 10,3% καθόλου αισιόδοξο για τις προοπτικές και την βιωσιμότητα της επιχείρησής του. Το 24,7% δηλώνει πολύ αισιόδοξο και το 42,9% αρκετά.

«Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης είναι αποκαλυπτικά και επιβεβαιώνουν πλήρως τις θέσεις που έχουμε διατυπώσει εδώ και καιρό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νομού μας βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις δηλώνει απαισιόδοξη για τη βιωσιμότητά της. Αυτό υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη για ριζικές αλλαγές», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Κυριάκος Μερελής.

Και προσθέτει: «τα ευρήματα της έρευνας δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία, αλλά η ζωντανή αποτύπωση της εικόνας της αγωνίας χιλιάδων επαγγελματιών. Ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, καλούμε την πολιτεία να τα λάβει σοβαρά υπόψη της και να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Όχι ως χάρη, αλλά ως ανταπόδοση για την υπευθυνότητα και την υπερπροσπάθεια των μικρομεσαίων και των ελευθέρων επαγγελματιών, για όσα προσέφεραν στις διαδοχικές κρίσεις της τελευταίας 15ετίας».