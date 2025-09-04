Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της [γραφήματα[

Οι «λαμπρές» αποδόσεις που καταγράφει ο χρυσός στις διεθνείς αγορές, έρχονται εκτοξεύσουν και την χρυσή λίρα στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι η αβεβαιότητα που καλύπτει τις αγορές και την οικονομία στρέφει τους επενδυτές στις ασφαλείς τοποθετήσεις.

Η τελευταία άνοδος στις τιμές του χρυσού τροφοδοτήθηκε από τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια αυτόν τον μήνα, αφού ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, φάνηκε έτοιμος στις δηλώσεις του να προχωρήσει προσεκτικά σε νομισματική χαλάρωση.

Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στην έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ, που αναμένεται την Παρασκευή.

Η UBS αναμένει πως ο χρυσός θα κλείσει το έτος στα επίπεδα των 3.500 δολαρίων, ξεπερνώντας τις 3.700 δολάρια μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Αναλυτές της Goldman Sachs προβλέπουν ότι οι τιμές του χρυσού θα φτάσουν τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.

Αξίζει δε να σημειωθεί πως οι τιμές του χρυσού έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τις αρχές του 2023, καθώς οι κεντρικές τράπεζες έχουν τροφοδοτήσει τη ζήτηση.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της JP Morgan, οι προοπτικές είναι ακόμη πιο ανοδικές λόγω της υψηλής ζήτησης, οι οποίοι εκτιμούν ότι η τιμή του χρυσού θα μπορούσε να φτάσει ως και το ορόσημο των 4.000 δολαρίων μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η χρυσή λίρα

Μέσα σε αυτό το κλίμα είναι φυσικό να συμπαρασύρεται και η χρυσή λίρα, η τιμή της οποίας ανεβαίνει ολοένα και πιο ψηλά και οδεύει προς ένα νέο ορόσημο.

Χθες, σε ισχυρή άνοδο βρέθηκε η τιμή της χρυσής λίρας η οποία πωλείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στα 809,63 ευρώ και αγοραζόταν από 690,93 ευρώ.

Αυτό σημαίνει αύξηση στην τιμή πώλησης από τον Ιανουάριο, όταν ήταν στα 700,44 ευρώ και 13,27% στην τιμή αγοράς, που ήταν στα 597,64 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία, στο δεύτερο τρίμηνο 2025, οι ιδιώτες αγόρασαν από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) μόλις 1.953 χρυσές λίρες, ενώ πούλησαν προς την ΤτE 11.487 χρυσές λίρες.

Συνολικά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι πωλήσεις χρυσών λιρών από την TτΕ προς ιδιώτες έφθασαν τις 3.685, ενώ οι αγορές της από ιδιώτες έφτασαν τις 22.637.

Οι υψηλές τιμές της χρυσής λίρας έχουν πυροδοτήσει ακόμη περισσότερο τις κινήσεις ρευστοποίησης κερδών με αποτέλεσμα να τηρείται λίστα αναμονής στους εν δυνάμει πωλητές, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού προς την ΤτΕ.