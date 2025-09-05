ΚΟΝΒA: Aύξηση πωλήσεων και κέρδη «είδε» το 2024

Αύξηση κύκλου εργασιών και πέρασμα στην κερδοφορία κατέγραψε το 2024 η Κονσερβοποιϊα Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝΒΑ), η οποία αποτελεί την πρώτη ελληνική εταιρεία τυποποιημένου ψαριού εδώ και τρεις γενιές.

Πέρασμα σε κερδοφορία

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της οικονομικής χρήσης 2024 ανέρχεται σε 41.102.404,62 ευρώ και σε σύγκριση με αυτόν της προηγουμένης, έχει αυξηθεί κατά 4,6%. Το μικτό κέρδος της εταιρίας ανήλθε σε 13.673.420,74 ευρώ έναντι 12.629.994,84 ευρώ το 2023 ή 33% (2023: 32%) επί των πωλήσεων και είναι βελτιωμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, καθώς υπήρξε προσαρμογή της παραγωγής στις διαθέσιμες πρώτες ύλες, ενώ εφαρμόστηκαν και νέες εμπορικέν πολιτικές από την εταιρεία. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.003.453,78 ευρώ από ζημιές 88.021,29 ευρώ το 2023.

Trata και Flokos

Η εταιρία, η οποία ιδρύθηκε το 1987, δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και κονσερβοποίηση ιχθυηρών και στην εμπορία άλλων προϊόντων, όπως κρεατοσκευάσματα, λαχανικά και κατεψυγμένα ιχθυηρά.

Παράγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά τα σήματα Trata (κονσερβοποιημένα και κατεψυγμένα ιχθυηρά) και Flokos (κονσερβοποιημένα ιχθυηρά) ενώ παράλληλα έχει προσθέσει στην γκάμα των δραστηριοτήτων της την εμπορία των σημάτων Dacor (κονσερβοποιημένα προϊόντα κρέατος) και Baron (κονσερβοποιημένα λαχανικά).

Επιπλέον, παράγει φασόν κονσερβοποιημένο καλαμάρι με το σήμα Portola, όπως επίσης και πολλά προϊόντα private label για όλες σχεδόν τις αλυσίδες super markets που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Oι εξαγωγές

Η παραγωγική δυναμική της είναι 80 τόνοι ψαριών την ημέρα, ενώ έχει δυνατότητα παραγωγής 400.000 κονσερβών την ημέρα. Παράλληλα, στην Ελλάδα διαθέτει 70 κωδικούς προϊόντων Trata και Flokos. Η ΚΟΝΒΑ αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα και στο εξωτερικό, καθώς εξάγει τα προϊόντα της με το εμπορικό σήμα Trata σε 20 ευρωπαϊκές χώρες, στην Ασία και τις ΗΠΑ. Σήμερα, τα προϊόντα Trata εξάγονται σε 28 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Πίσω στο χρόνο

Η ιστορική πορεία της οικογένειας Τζίκα, ιδρυτών και ιδιοκτητών της ΚΟΝΒΑ, ξεκινάει από το 1870 όταν ο Θρασύβουλος και Γιώργος Τζίκας ανοίγουν δύο παντοπωλεία στην Βέροια. Το 1945 η οικογένεια θα ιδρύσει την Αφοι Τζίκα στην Αθήνα με αντικείμενο την εισαγωγή κονσερβών κρέατος. Το 1972 ο Flokos θα κάνει την εμφάνισή του στην αγορά και η Trata το 1978.

Το 1990 ολοκληρώνεται η κατασκευή της βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας και κονσερβοποίησης ψαριών στο Κιλκίς. Η εταιρεία πλέον κινείται σε διαρκείς αναπτυξιακούς ρυθμούς, κατέχοντας σταθερά την πρώτη θέση στον χώρο κονσερβοποίησης ιχθυηρών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Το 2005 θα επενδύσει 3 εκατ. ευρώ για την επέκταση του εργοστασίου, ενώ το 2022 γίνεται το rebranding της ιστορικής µάρκας Trata και ο επανασχεδιασµό των συσκευασιών της.