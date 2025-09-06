Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ

Η Πορτογαλία θα αγοράσει αμυντικό εξοπλισμό τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ, καθώς προετοιμάζεται να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ.

«Θέλουμε σαφώς να επενδύσουμε στην ευρωπαϊκή άμυνα», δήλωσε ο Πάουλο Ράνγκελ, υπουργός Εξωτερικών της χώρας, σε συνέντευξή του από το Τσερνόμπιο της Ιταλίας, το Σάββατο. «Ακόμα και η πορτογαλική αμυντική βιομηχανία προοδεύει πολύ, αν κοιτάξετε, για παράδειγμα, τα drones».

Η Πορτογαλία αντικαθιστά τα F-16

Η πορτογαλική εφημερίδα Publico ανέφερε νωρίτερα φέτος ότι η Πορτογαλία εξετάζει επιλογές για την αντικατάσταση των υφιστάμενων μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Ο Ράνγκελ, ο οποίος δήλωσε ότι η προσπάθεια αγοράς θα περιλαμβάνει αεροσκάφη και πλοία, αρνήθηκε να επεκταθεί σε λεπτομέρειες, επικαλούμενος τους κανόνες προμηθειών, αλλά χαρακτήρισε την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες εντός του ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ «απόλυτα σωστή».

Πρόσθεσε ότι ο στόχος είχε γίνει ευέλικτος λόγω της «υψηλής» πίεσης στην αμυντική βιομηχανία μετά την αύξηση των δαπανών από τα έθνη και την πλήρωση των παραγγελιών των εταιρειών, πράγμα που σημαίνει ότι οι παραδόσεις θα μπορούσαν να υποστούν κάποιες καθυστερήσεις. Πρέπει να έχετε κατά νου ότι «πιθανώς σε ένα χρόνο δεν μπορείτε να πάρετε τίποτα, και στη συνέχεια μπορείτε να πάρετε δύο ή τρία» τμήματα εξοπλισμού, είπε.

Ο Ράνγκελ είπε ότι η Δύση έπρεπε να «προχωρήσει και να συνεχίσει» τη στρατηγική της για την επιδίωξη της ειρήνης στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η Ρωσία «δεν ενεργεί με καλή πίστη ή καλή θέληση». Εξετάζονται ορισμένα σχέδια για την αύξηση της πίεσης στο Κρεμλίνο, συμπεριλαμβανομένων δευτερογενών κυρώσεων, πρόσθεσε.

Ο υπουργός κάλεσε επίσης τις ΗΠΑ να προτείνουν κυρώσεις, προσθέτοντας «έναν ακόμη βαθμό πίεσης», καθώς και μεγαλύτερη συνεργασία με την Κίνα και την Ινδία για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου. Θα συνοδεύσει τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα και την Ιαπωνία την επόμενη εβδομάδα.