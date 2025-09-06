Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει σε αυτό το πακέτο, αναφέρει σε δήλωσή του ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της Ενωσης Συνοσμπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγγειλε το Σάββατο το βράδυ από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και προσθέτει ότι «οι οριακές βελτιώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης είναι ευπρόσδεκτες αλλά όχι αρκετές για να άρουν τις στρεβλώσεις και το αίσθημα αδικίας που εξαιτίας αυτού του μέτρου βιώνουν χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις».

Η δήλωση Καφούνη για τα μέτρα

«Οι σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δίνουν σημαντικά μηνύματα στήριξης για οικογένειες, νέους και μεσαία τάξη, τα οποία αναμφίβολα καλωσορίζουμε, καθώς η μείωση άμεσων φόρων και η στοχευμένη ενίσχυση εισοδημάτων έχουν σημαντική κοινωνική διάσταση και παράλληλα αναμένεται να τονώσουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει σε αυτό το πακέτο. Οι οριακές βελτιώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης είναι ευπρόσδεκτες αλλά όχι αρκετές για να άρουν τις στρεβλώσεις και το αίσθημα αδικίας που εξαιτίας αυτού του μέτρου βιώνουν χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις. Η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει πως τα τεκμηριωμένα αιτήματά της για φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και ρευστότητα παραμένουν σε εκκρεμότητα, και αποτελούν προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη».