Χρημαστήρια: Γιατί υπεραποδίδει ο Νότος – Το success story της «περιφέρειας»

Οι μετοχές σε χώρες που βρέθηκαν στην καρδιά της κρίσης χρέους πριν από μια δεκαετία και πλέον ακμάζουν

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 07.09.2025, 10:05
Χρημαστήρια: Γιατί υπεραποδίδει ο Νότος – Το success story της «περιφέρειας»
Επιμέλεια Ναταλία Δανδόλου

Οι πάλαι ποτέ ασθενείς χρηματιστηριακές αγορές της Νότιας Ευρώπης έχουν κάνει ένα δυναμικό comeback τελευταία, χτίζοντας μεθοδικά το success story τους και ξεπερνώντας σε αποδόσεις εκείνες της υπόλοιπης ηπείρου, καθώς οι επενδυτές αναζητούν αξία εν μέσω ανανεωμένου ενθουσιασμού για τα ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία.

Στο θέμα αυτό επανέρχονται οι Financial Times, οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία —χώρες που  πριν από περισσότερο από μία δεκαετία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους της περιοχής — έχουν ξεπεράσει φέτος τους μεγαλύτερους ομολόγους τους στη Γερμανία και τη Γαλλία, αλλά και τον πανηπειρωτικό δείκτη Stoxx Europe 600.

«Η Ευρώπη είναι ελκυστική για τους επενδυτές και οι άνθρωποι αρχίζουν να αναζητούν πού υπάρχει αξία στην αγορά», εξηγεί στους FT, ο Ρόλαντ Καλογιάν, επικεφαλής της στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών στη Société Générale.

Σε σύγκριση με τους δείκτες στη Γερμανία και τη Γαλλία, οι χρηματιστηριακές αγορές της νότιας Ευρώπης διαπραγματεύονται σε πολύ χαμηλότερους λόγους τιμής προς κέρδη, δίνοντας στους επενδυτές ένα φθηνότερο σημείο εισόδου στην ανάπτυξη της ηπείρου.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον

Η αποκάλυψη του πακέτου δημοσιονομικών κινήτρων της Γερμανίας με βάση το «ό,τι χρειαστεί» και η τεράστια αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών – σε συνδυασμό με την ανησυχία της αγοράς σχετικά με το εάν ο εμπορικός πόλεμος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα πλήξει τις αποδόσεις της Wall Street – έχει οδηγήσει σε αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην ήπειρο.

Αλλά ενώ οι γερμανικές δαπάνες ήταν ο βασικός καταλύτης για την Ευρώπη, οι κύριοι δείκτες στην Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία έχουν φέρει ακόμη καλύτερες αποδόσεις από τον δείκτη Dax της Γερμανίας φέτος.

Η αναφορά στην Alpha Bank

Η ελληνική τράπεζα Alpha Bank ηγήθηκε των κερδών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με υπερδιπλασιασμό της τιμής της φέτος, ενώ ο ισπανικός όμιλος πληροφορικής Indra Sistemas σημείωσε άνοδο άνω του 90%.

Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της Νότιας Ευρώπης συνέβαλε στην υποστήριξη της ανόδου. Στοιχεία από το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους έδειξαν ότι η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,7% σε ετήσια βάση, ενώ το γερμανικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,3%.

«Αυτές οι οικονομίες είναι αυτές που έχουν καλύτερες επιδόσεις. Είναι ο πυρήνας — η Γερμανία και η Γαλλία — που τα πάει άσχημα όσον αφορά την αύξηση του ΑΕΠ», αναφέρει από την πλευρά του ο Ντέιβιντ Ζαν, επικεφαλής ευρωπαϊκού σταθερού εισοδήματος στην Franklin Templeton.

«Από δημοσιονομική άποψη, τα πάνε πολύ καλά», πρόσθεσε ο Ζαν, επισημαίνοντας τη συρρίκνωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Η αναταραχή στη Γαλλία

Ενώ η νότια Ευρώπη απολαμβάνει μια περίοδο σχετικής πολιτικής σταθερότητας, η κοινοβουλευτική αναταραχή στη Γαλλία έχει πλήξει την χρηματιστηριακή αγορά της χώρας τις τελευταίες εβδομάδες. Η κυβέρνηση μειοψηφίας με επικεφαλής τον Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται ευρέως να καταρρεύσει τη Δευτέρα, αφού ο πρωθυπουργός κήρυξε αιφνιδιαστική ψήφο εμπιστοσύνης για τα δημοσιονομικά του σχέδια.

«Δεν αγοράζω Γαλλία», δηλώνει στους FT ο Γιώργος Ευσταθόπουλος, διαχειριστής χαρτοφυλακίου πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην Fidelity International. Από την άλλη πλευρά, τονίζει, η επένδυσή του σε ελληνικές μετοχές τα τελευταία δύο χρόνια ήταν «μία από τις θέσεις μας με την καλύτερη απόδοση».

«Η Ελλάδα έχει σημειώσει άνοδο στις επιδόσεις της οικονομίας», πρόσθεσε, ενώ η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά «έχει καλύτερα θεμελιώδη μεγέθη και αποτιμήσεις που είναι πολύ φθηνότερες από την υπόλοιπη Ευρώπη».

Οι επιπτώσεις των δασμών Τραμπ

Ο Ντιρκ Στέφεν, επικεφαλής επενδύσεων για την Ευρώπη στην Deutsche Bank Wealth Management, δήλωσε ότι οι χρηματιστηριακές αγορές στη νότια Ευρώπη ήταν προσανατολισμένες στις εγχώριες οικονομίες τους, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν σχετικά προστατευμένες από τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών. Από την άλλη πλευρά, «η έκθεση στις ΗΠΑ και την Ασία είναι πολύ πιο έντονη στη Γερμανία», είπε, με τις αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο «να επηρεάζουν ορισμένες χώρες πολύ περισσότερο από άλλες».

Και πρόσθεσε: «Η Γερμανία είναι τώρα λίγο πιο ακριβή, ενώ οι πιο νότιες χώρες βρίσκονται λίγο πολύ εκεί όπου έκαναν trading τα τελευταία 10 χρόνια».

Η σύνθεση των κύριων χρηματιστηριακών δεικτών στις περιφερειακές χώρες ήταν επίσης χρήσιμη, δήλωσαν οι επενδυτές. Ο Καλογιάν της Société Générale δήλωσε ότι η «μεγάλη εξήγηση» για την υπεραπόδοση ήταν η μεγάλη βαρύτητα των χρηματοπιστωτικών εταιρειών στους σχετικά μικρότερους χρηματιστηριακούς δείκτες της νότιας Ευρώπης.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αποτελεί το 50% του ιταλικού δείκτη FTSE MIB και το 44% του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στην Ελλάδα. Συγκριτικά, οι τράπεζες αποτελούν το 8,6% του βάρους του Stoxx Europe 600 και το 5,4% του γερμανικού DAX.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται σε δύσκολη θέση φέτος, με τις τιμές των μετοχών να σκαρφαλώνουν στα υψηλότερα επίπεδά τους από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Μια περίοδος διατηρήσιμων υψηλότερων επιτοκίων έχει βελτιώσει τα έσοδα πολλών από τους μεγάλους πιστωτές, ενώ η αισιοδοξία για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι σχετικά φθηνές τιμές των μετοχών έχουν προσελκύσει επενδυτές στην αγορά.

«Μιλάμε για έναν τομέα που παραμένει ένας από τους τομείς με την καλύτερη αξία στην ευρωπαϊκή αγορά», δήλωσε ο Καλογιάν.

Απόρρητο