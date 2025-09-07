Έκθεση αυτοκινήτου Μονάχου: Ευρώπη εναντίον Κίνας με κατακλυσμό κινεζικών μοντέλων

Κινέζοι και Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων πρόκειται να… διασταυρώσουν τα ξίφη τους έρθουν αντιμέτωποι στην έκθεση αυτοκινήτου του Μονάχου την επόμενη εβδομάδα, σε μια «μάχη» που αντανακλά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στην ήπειρο, ο οποίος έχει φέρει αντιμέτωπους κατασκευαστές όπως η Volkswagen με τον γίγαντα ηλεκτρικών οχημάτων BYD και τους νεοεισερχόμενους GAC και Changan.

Η φετινή IAA Mobility, η εμβληματική διετής έκθεση αυτοκινήτων της ηπείρου, έρχεται καθώς οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες χάνουν έδαφος στην Κίνα – τη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο.

Ταυτόχρονα, για να ξεφύγουν από την πίεση στην πατρίδα τους, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επεκτείνονται στην Ευρώπη αναζητώντας κέρδη, και πάνω απ’ όλα ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων BYD, οι παγκόσμιες πωλήσεις του οποίου αυξήθηκαν στα 4,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα το 2024, δεκαπλάσια αύξηση από το 2019.

«Είναι Ευρώπη εναντίον Κίνας», δήλωσε στο Reuters ο Πέντρο Πατσέκο, αντιπρόεδρος έρευνας στην Gartner. «Οι Κινέζοι προσπαθούν να αναπτυχθούν στην Ευρώπη, ενώ οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να περιορίσουν τα ηλεκτρικά οχήματα και το λογισμικό».

Η BYD θα συμμετάσχει στο Μόναχο μαζί με άλλες κινεζικές μάρκες, όπως η Changan, η GAC, η Hongqi της FAW, μεταξύ άλλων.

Η Κίνα δυναμικά παρούσα

«Η Κίνα όχι μόνο επέστρεψε, αλλά είναι πιο παρούσα από ποτέ», δήλωσε στο Reuters ο Γιαν Χέκμαν`, επικεφαλής τμήματος του γερμανικού λόμπι αυτοκινήτων VDA, προσθέτοντας ότι η φετινή IAA θα έχει 40% περισσότερους Κινέζους εκθέτες σε σύγκριση με το 2023.

Σύμφωνα με την JATO Dynamics, οι κινεζικές μάρκες σχεδόν διπλασίασαν το μερίδιό τους στην ευρωπαϊκή αγορά στο 4,8% μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2025 σε ετήσια βάση.

Η McKinsey εκτιμά ότι θα μπορούσαν τελικά να φτάσουν το μερίδιο που κατέχουν σήμερα οι ιαπωνικές και οι κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες, το οποίο ανέρχεται σε 14% και 9% αντίστοιχα.

Οι νέες ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων δείχνουν ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων σχεδόν διπλασίασαν το μερίδιο αγοράς τους μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο εμπορικός πόλεμος εστιάζεται στην Ευρώπη

Η ανάπτυξη έχει έρθει παρά τους πρόσφατα επιβληθέντες δασμούς της ΕΕ στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής.

«Οι δασμοί δεν θα σταματήσουν τους Κινέζους», δήλωσε ο Ζινγκ Ζου, συνεργάτης της συμβουλευτικής εταιρείας AlixPartners. «Καθώς οι ΗΠΑ δεν είναι προσβάσιμες για πολιτικούς λόγους, η Ευρώπη είναι η μόνη αγορά που έχει απομείνει».

Η Hongqi, που κάποτε ήταν αγαπημένη του Προέδρου Μάο Τσε Τουνγκ, θα παρουσιάσει τα μοντέλα EHS5, EHS7 και EHS9 και θα σκιαγραφήσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική.

Η Chery, ο κορυφαίος εξαγωγέας αυτοκινήτων της Κίνας, θα λανσάρει τις μάρκες Omoda και Jaecoo στη Γερμανία, ενώ η BYD θα παρουσιάσει την premium μάρκα Denza και το plug-in υβριδικό sedan Seal 6 DM-i Touring. Μέχρι τον Ιούλιο, οι πωλήσεις της BYD στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 290% σε περισσότερα από 84.000 αυτοκίνητα. Οι πρόσφατες χαμηλές πωλήσεις στην Κίνα και η μείωση της παραγωγής προσθέτουν πρόσθετη πίεση για ταχύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των Mercedes-Benz, BMW και Renault, προετοιμάζουν μια δυναμική απάντηση.

«Από την άποψη του προϊόντος, η φετινή IAA είναι πολύ πιο σημαντική για τις ευρωπαϊκές και γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες από ό,τι ήταν πριν από δύο ή τέσσερα χρόνια», δήλωσε στο Reuters ο Χάραλντ Ντουμπένερ, ανώτερος συνεργάτης της McKinsey.

Η BMW θα κάνει το ντεμπούτο του SUV iX3, του πρώτου στη σειρά Neue Klasse EV. Η Renault θα λανσάρει το Clio 6 και η Mercedes-Benz θα παρουσιάσει την GLC, την πρώτη σε μια νέα γενιά ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Volkswagen θα λανσάρει το compact hatchback ID.Polo EV, το οποίο θα πρέπει να ξεκινά από κάτω των 25.000 ευρώ (29.267 δολάρια) το 2026.

«Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι δεν παρουσιάζονται μόνο εξειδικευμένα μοντέλα, αλλά και πραγματικοί παράγοντες που οδηγούν σε όγκο πωλήσεων», δήλωσε ο Ντουμπένερ.

Ο Φιλ Νταν, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής Stax, σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αντιδράσει αργά στην κινεζική πρόκληση.

«Οι δυτικοί κατασκευαστές έχουν υπάρξει λίγο υπερβολικά εφησυχασμένοι», είπε. «Απλώς θα πρέπει να συνηθίσουν τη ζωή με μικρότερο μερίδιο αγοράς, επειδή οι Κινέζοι ήρθαν για να μείνουν».