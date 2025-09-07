89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, μία από τις μεγαλύτερες υποβρύχιες διασυνδέσεις διεθνώς, μπήκε και μένει μόνιμα στην πρίζα: «Εδώ και λίγες μέρες είναι κανονικά στην πρίζα καθημερινά και αυξάνουμε συνεχώς τα megawatt», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας στο OT FORUM, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ο κ. Μανουσάκης εξήγησε ότι «η σύμβαση που έχουμε με τη Siemens λέει ότι για 2 μήνες πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα χωρίς κάποια μεγάλη βλάβη, ούτως ώστε να έρθει σε μας. Είναι λοιπόν ένα συμβατικό ζήτημα αυτό, αλλά στην πραγματικότητα η λειτουργία της διασύνδεσης έχει ξεκινήσει και όπως είπαμε και με τον υπουργό, στα τέλη Οκτωβρίου, ή αρχές Νοεμβρίου, θα εγκαινιάσουμε αυτό το ιστορικής σημασίας έργο στο Ηράκλειο».

Υπογράμμισε παράλληλα, ότι ωριμάζει και η διασύνδεση με την Ιταλία: «τον Οκτώβριο υπάρχει μία συνάντηση στη Ρώμη για την εραιτέρω τεχνική ωρίμανση του έργου και αμέσως τώρα ξεκινάει και η έρευνα βυθού για το “Ελλάδα – Ιταλία” για τη δεύτερη διασύνδεση, την οποία λόγω της τεχνογνωσίας μας θα την έχουμε από κοινού με τον Iταλό διαχειριστή. Δεν θα ανήκει σε αυτόν πια, αλλά θα ανήκει 50% σε μας και 50% στον Ιταλό διαχειριστή».

Τα νέα project

Ερωτηθείς για τα νέα project που έχει ο ΑΔΜΗΕ στα σκαριά, ο κ. Μανουσάκης υπογράμμισε ότι μέχρι το καλοκαίρι του 26 θα έχουμε ολοκληρώσει τις Κυκλάδες, «που δεν είχαμε διασυνδέσει ως τώρα, δηλαδή τη Σέριφο, τη Μήλο, τη Φολέγανδρο και τη Σαντορίνη».

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη ο καλωδιακός διαγωνισμός για τα Δωδεκάνησα αλλά και για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και αναμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο εξελίξεις για αυτούς τους διαγωνισμούς.

Οι δοκιμές για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο τρίμηνο είχε προηγηθεί η επιτυχής μεταφορά φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Κρήτη σε διάφορα σενάρια λειτουργίας. Επίσης συντελέστηκαν δοκιμές της μέγιστης μεταφορικής ικανότητας κάθε πόλου, που επιβεβαίωσαν τη δυνατότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης για αμφίδρομη ροή ενέργειας, σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας.

Το έργο έρχεται να διασφαλίσει πλήρως την ενεργειακή επάρκεια των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων της Κρήτης και σταδιακά να «σβήσει» τις ρυπογόνες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του νησιού.

Η εμπορική λειτουργία για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής

Με την επίτευξη της ασφαλούς τροφοδότησης των καταναλωτών της Κρήτης, χωρίς την ανάγκη λειτουργίας των τοπικών μονάδων, τα ηλεκτρικά μεγέθη του νησιού θα ενσωματωθούν πλήρως στο μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού που χρησιμοποιείται για το ηπειρωτικό σύστημα. Αντίστοιχα, θα τερματιστεί η εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου που έχει τεθεί σε ισχύ μεταβατικά για την Κρήτη από το 2021 μέχρι και τη διπλή διασύνδεσή της, μέσω Αττικής και Πελοποννήσου.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και από το «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μέχρι το ποσό των 535,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα 1,1 δισ. ευρώ.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Πρόκειται για ένα έργο ισχύος 1 GW και προϋπολογισμού 1,1 δισ. ευρώ, με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής VSC στους Σταθμούς Μετατροπής και με ποντίσεις υποβρυχίων καλωδίων 500 kV μήκους 400 χλμ. σε βάθη έως 1.200 μέτρα, που το κατατάσσουν μέσα στις βαθύτερες διασυνδέσεις του κόσμου.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής αποτελείται από πολλά μεγάλα υποέργα με αναδόχους κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο όπως οι Siemens, ΤΕΡΝΑ, Nexans, Prysmian, ΝΚΤ και Ελληνικά Καλώδια.

Ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά σε χρόνο-ρεκόρ μόλις 4,5 ετών, όταν ανάλογα έργα Ευρωπαίων Διαχειριστών χρειάστηκαν πάνω από επτά χρόνια. Η υλοποίηση του έργου εκτός από υψηλό βαθμό τεχνικής δυσκολίας, αντιμετώπισε δυσμενείς συγκυρίες που συνέπεσαν με τη φάση κατασκευής του, όπως η πανδημία και οι σοβαρές διαταραχές που αυτή προκάλεσε στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.